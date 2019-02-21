Captain Marvel filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Marvel sinematik evreninin Avengers: Endgame öncesi son filmi olan Captain Marvel, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Brie Larson'un başrolünde yer aldığı film için meraklı bekleyiş devam ederken; ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi önceden izleme şansı yakaladı. Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkındaki ilk yorumları da sosyal medya üzerinden paylaştı.
Twitter üzerinden paylaşılan yorumlara şöyle bir baktığımızda Captain Marvel'ın yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Eleştirmenlerin hemen hepsi filmi çok beğendiklerini ve çok eğlendiklerini söylüyor. Filmin diğer Marvel yapımlarından biraz daha farklı bir tona sahip olduğu belirtilirken; 90'lar temasının da çok iyi bir şekilde uygulandığı söylenmiş.
Yorumlarda ayrıca filmdeki oyuncu seçimleri de epey övülüyor. Ünlü aktris Brie Larson'un Carol Danvers karakterini çok başarılı bir şekilde canlandırdığı belirtilmiş. Aynı şekilde Talos karakterini oynayan Ben Mendelsohn ve Maria Rambeau karakterini oynayan Lashana Lynch de oldukça beğeniliyor.
Son olarak Captain Marvel karakterinin gücüne dikkat çeken bazı yorumlar da var. Mashable editörü Angie J. Han, Thanos'un başının belada olduğunu belirterek,"#Captain Marvel: Well, Thanos is f**cked" şeklinde bir yorumda bulunmuş.
Captain Marvel filminin başrolünde Oskar ödüllü aktris Brie Larson yer alıyor. Larson'a ayrıca Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn ve Gemma Chan gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman'ın (Guardians of the Galaxy) kaleme aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda ise Anna Boden-Ryan Fleck ikilisi oturuyor.
Captain Marvel, 8 Mart'ta vizyona girecek.
Twitter üzerinden paylaşılan yorumlara şöyle bir baktığımızda Captain Marvel'ın yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Eleştirmenlerin hemen hepsi filmi çok beğendiklerini ve çok eğlendiklerini söylüyor. Filmin diğer Marvel yapımlarından biraz daha farklı bir tona sahip olduğu belirtilirken; 90'lar temasının da çok iyi bir şekilde uygulandığı söylenmiş.
Yorumlarda ayrıca filmdeki oyuncu seçimleri de epey övülüyor. Ünlü aktris Brie Larson'un Carol Danvers karakterini çok başarılı bir şekilde canlandırdığı belirtilmiş. Aynı şekilde Talos karakterini oynayan Ben Mendelsohn ve Maria Rambeau karakterini oynayan Lashana Lynch de oldukça beğeniliyor.
Son olarak Captain Marvel karakterinin gücüne dikkat çeken bazı yorumlar da var. Mashable editörü Angie J. Han, Thanos'un başının belada olduğunu belirterek,"#Captain Marvel: Well, Thanos is f**cked" şeklinde bir yorumda bulunmuş.
Captain Marvel filminin başrolünde Oskar ödüllü aktris Brie Larson yer alıyor. Larson'a ayrıca Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn ve Gemma Chan gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman'ın (Guardians of the Galaxy) kaleme aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda ise Anna Boden-Ryan Fleck ikilisi oturuyor.
Captain Marvel, 8 Mart'ta vizyona girecek.
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