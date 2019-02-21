Captain Marvel filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Marvel sinematik evreninin Avengers: Endgame öncesi son filmi olan Captain Marvel, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.başrolünde yer aldığı film için meraklı bekleyiş devam ederken; ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi önceden izleme şansı yakaladı. Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkındaki ilk yorumları da sosyal medya üzerinden paylaştı.Twitter üzerinden paylaşılan yorumlara şöyle bir baktığımızdaEleştirmenlerin hemen hepsi filmi çok beğendiklerini ve çok eğlendiklerini söylüyor. Filmin diğer Marvel yapımlarından biraz daha farklı bir tona sahip olduğu belirtilirken; 90'lar temasının da çok iyi bir şekilde uygulandığı söylenmiş.Yorumlarda ayrıca filmdeki oyuncu seçimleri de epey övülüyor. Ünlü aktris Brie Larson'un Carol Danvers karakterinibelirtilmiş. Aynı şekilde Talos karakterini oynayanve Maria Rambeau karakterini oynayande oldukça beğeniliyor.Son olarak Captain Marvel karakterinin gücüne dikkat çeken bazı yorumlar da var. Mashable editörü Angie J. Han, Thanos'un başının belada olduğunu belirterek,şeklinde bir yorumda bulunmuş.Captain Marvel filminin başrolündeBrie Larson yer alıyor. Larson'a ayrıca Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn ve Gemma Chan gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman'ın (Guardians of the Galaxy) kaleme aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda ise Anna Boden-Ryan Fleck ikilisi oturuyor.Captain Marvel,