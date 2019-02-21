Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Captain Marvel filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Captain Marvel'ın ABD'deki özel gösterimine katılan sinema eleştirmenleri, ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte film hakkında paylaşılan ilk yorumlar:
3 ay
8,2b
1
17
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Marvel sinematik evreninin Avengers: Endgame öncesi son filmi olan Captain Marvel, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Brie Larson'un başrolünde yer aldığı film için meraklı bekleyiş devam ederken; ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi önceden izleme şansı yakaladı. Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkındaki ilk yorumları da sosyal medya üzerinden paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşılan yorumlara şöyle bir baktığımızda Captain Marvel'ın yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Eleştirmenlerin hemen hepsi filmi çok beğendiklerini ve çok eğlendiklerini söylüyor. Filmin diğer Marvel yapımlarından biraz daha farklı bir tona sahip olduğu belirtilirken; 90'lar temasının da çok iyi bir şekilde uygulandığı söylenmiş.

Yorumlarda ayrıca filmdeki oyuncu seçimleri de epey övülüyor. Ünlü aktris Brie Larson'un Carol Danvers karakterini çok başarılı bir şekilde canlandırdığı belirtilmiş. Aynı şekilde Talos karakterini oynayan Ben Mendelsohn ve Maria Rambeau karakterini oynayan Lashana Lynch de oldukça beğeniliyor.

Son olarak Captain Marvel karakterinin gücüne dikkat çeken bazı yorumlar da var. Mashable editörü Angie J. Han, Thanos'un başının belada olduğunu belirterek,"#Captain Marvel: Well, Thanos is f**cked" şeklinde bir yorumda bulunmuş.












Captain Marvel filminin başrolünde Oskar ödüllü aktris Brie Larson yer alıyor. Larson'a ayrıca Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn ve Gemma Chan gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman'ın (Guardians of the Galaxy) kaleme aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda ise Anna Boden-Ryan Fleck ikilisi oturuyor.

Captain Marvel, 8 Mart'ta vizyona girecek. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 2 ay en beğenilen
hala marvel filmlerine yapılan eleştirilere (güzelleme desek daha doğru) inanan yoktur umarım.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 2 ay selman1435
yav adam parmağını şıklatıyor evrenin yarısı gidiyor. nasıl yenecek thanos'u allasen. katakulli yapıp tuzağa düşürerek binbir türlü düzenbazlıkla belki
5 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
yoksa sen editörü mü banladın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 2 ay
Sansurleyerek küfür yazmakdan 1 hafta uzaklastirma yemistim. Ettigim küfür herhangi bir şahsa da değildi ve sadece 1 harfi gozukuyordu. Haber içeriğinde editor sansürlü küfür kullanmış 6 harfin ikisini sansurlemis sadece. Banlayalim lütfen
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 2 ay general4242
Ben de haber içeriği neden görünmüyor bende diyordum. Banlamışlar sanırım gerçekten. :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cebrail.bsrn 2 ay
Bu eleştirmenlerde her marvel/dc filmini övmeye başladılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qaso 2 ay
"#CaptainMarvel: Well, Thanos is fucked."Thanos'a kurban ederim seni ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 ay
Yabanci dilde olunca küfür sorun etmiyorsunuz anlasilan? Halbuki donanimhaber gibi bir site ilkeli olmali
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 ay en beğenilen
hala marvel filmlerine yapılan eleştirilere (güzelleme desek daha doğru) inanan yoktur umarım.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensei 3 ay
Captain Marvel thanos'un dikişini çift atacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selman1435 3 ay
Eminim şuan çoğu kişi benim gibi film için sabırsızlanıyordur. Özellikle de captain marvel ın gücünün thanos u yenmek için yeterli olup olmadığı konusunda.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 2 ay selman1435
yav adam parmağını şıklatıyor evrenin yarısı gidiyor. nasıl yenecek thanos'u allasen. katakulli yapıp tuzağa düşürerek binbir türlü düzenbazlıkla belki
5 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8178 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
8 etiket daha Disney marvel captain marvel marvel sinematik evreni Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Lenovo reklam yazılımı davasında tazminat ödeyecek 2 ay Galaxy S10 kamerası entegre Instagram araçları ile geliyor 2 ay Çin sinemalarına damgasını vuran 'The Wandering Earth' Netflix'te yayınlanacak 2 ay Samsung Galaxy S10'daki Bixby tuşuna farklı görev atanabiliyor 2 ay Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı 2 ay Samsung CEO'su Galaxy Home'un çıkış tarihini açıkladı 2 ay Kia, yeni elektrikli performans aracının ilk teaser görselini paylaştı 2 ay Meizu Note 9 modeli 6 Mart tarihinde tanıtılacak 2 ay Samsung Galaxy S10 için özel bir Adobe Premiere Rush versiyonu hazırlandı 2 ay Neptün’ün yeni uydusu Hippocamp ile tanışın 2 ay Yeni Peugeot 508 Sport Engineered konsepti tanıtıldı: Yüksek performanslı hibrit 2 ay ABD Hava Kuvvetleri'nden SpaceX'e tam 300 milyon dolarlık kontrat 2 ay Hizmet sektörü için çözüm üreten teknoloji girişimlerine yönelik ödül programı başlatıldı 2 ay iOS ara yüzündeki rahatsız edici ses kontrol penceresi kalkıyor 2 ay PUBG Mobile zombi etkinliği başladı 2 ay LG Q60, K50 ve K40 duyuruldu! 2 ay Yüksek protein içeren beslenme düzeni sanıldığı gibi sağlıklı olmayabilir 2 ay Uygun fiyat? Samsung Galaxy 10E ön inceleme 2 ay Samsung Galaxy S10 ön inceleme 3 ay Samsung Galaxy S10+ elimizde | İşte ilk izlenimlerimiz 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Captain Marvel filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı Sonraki En iyi Samsung telefonu Galaxy S10 5G duyuruldu 3 ay Galaxy Fit duyuruldu 3 ay Citroen, elektrikli Ami One konseptiyle geleceğe hazırlanıyor 3 ay Galaxy Watch Active duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Galaxy Buds duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu! 3 ay Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey! 3 ay Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı 3 ay Xiaomi Mi9 tanıtıldı: Yeni canavar 3 ay Kanadalı ekip, küre şeklinde ve dokunmatik bir sanal gerçeklik ekranı tanıttı 3 ay Samsung Galaxy S10 Unpacked Türkçe simultane çeviri yayını 3 ay 12 aylık PlayStation Plus üyeliğine Rainbow Six Siege hediyesi 3 ay Google, sahte haberlerle nasıl mücadele ettiğini açıkladı 3 ay 2si Bilmez | Süper Güçler 3 ay Leica Q2'nin detayları ortaya çıkmaya başladı 3 ay CRISPR sayesinde organ nakilinde doku reddi tarih olacak 3 ay Opera'nın Android versiyonunda, reklam engelleme özelliğinin kullanımı kolaylaştı 3 ay iPad Mini 5 önceki model ile aynı tasarıma sahip olabilir 3 ay Milyarderler sıraya girdi: Rusya, ISS'e uzay turisti taşımaya başlıyor 3 ay Lenovo Z6 Pro'nun Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı kesinleşti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim