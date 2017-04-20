Captain Marvel filmini kimin yöneteceği belli oldu

Yıllardır özenle kurduğu sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, nihayet kadın bir kahramanın başrolde yer alacağı ilk filmini çekiyor. Bu önemli adım için sevilen kadın kahramanlarından Captain Marvel'i seçen stüdyo, filmin başrolünü üstlenecek isimden sonra filmi yönetecek isimleri de açıkladı.

Room filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Brie Larson'ın Captain Marvel'i canlandıracağı filmin yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi üstlenecek. Half Nelson ve Sugar gibi sevilen filmlerden tanıdığımız ikili, son olarak Mississippi Grind filmini yönetmişti.

Captain Marvel'i yönetmesi için Anna Boden ve Ryan Fleck'in seçilmesi sinema dünyasında şaşkınlık yarattı. İkili hem daha önce bu iş için adı geçen isimler arasında yer almıyordu, hem de daha önce bu tarz bir film yönetmemişti. Daha önce çıkan haberlerde, filmi yönetmesi için Niki Caro, Lesli Linka Glatter, Jennifer Kent, Jennifer Yuh ve Lorene Scafaria'nın Marvel'in aday listesinde olduğu söyleniyordu.

Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy)'ın kaleme alacağı Captain Marvel filmi, yıllar içinde çizgi romanlarda bu isimle karşımıza çıkan karakterlerden biri olan Carol Danvers'ın hikayesini anlatacak. Çizgi romanlarda ABD ordusunda savaş uçağı pilotu olan Danvers, uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere sahip oluyordu.

Başrol ve senaristlerden sonra yönetmenlerin de belli olması ile birlikte yapım aşamasına sorunsuz bir şekilde devam eden Captain Marvel, 8 Mart 2019'da gösterime girecek.

http://deadline.com/2017/04/captain-marvel-movie-anna-boden-ryan-fleck-directors-1202072326/