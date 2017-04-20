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Captain Marvel filmini kimin yöneteceği belli oldu

Marvel, bir kadın kahramanın başrolde yer alacağı ilk filmi olan Captain Marvel için hazırlıklarını sürdürüyor. Başrol için Brie Larson ile anlaşan stüdyo, filmi yönetecek ismi de belirledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yıllardır özenle kurduğu sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, nihayet kadın bir kahramanın başrolde yer alacağı ilk filmini çekiyor. Bu önemli adım için sevilen kadın kahramanlarından Captain Marvel'i seçen stüdyo, filmin başrolünü üstlenecek isimden sonra filmi yönetecek isimleri de açıkladı.
Room filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Brie Larson'ın Captain Marvel'i canlandıracağı filmin yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi üstlenecek. Half Nelson ve Sugar gibi sevilen filmlerden tanıdığımız ikili, son olarak Mississippi Grind filmini yönetmişti.
Captain Marvel'i yönetmesi için Anna Boden ve Ryan Fleck'in seçilmesi sinema dünyasında şaşkınlık yarattı. İkili hem daha önce bu iş için adı geçen isimler arasında yer almıyordu, hem de daha önce bu tarz bir film yönetmemişti. Daha önce çıkan haberlerde, filmi yönetmesi için Niki Caro, Lesli Linka Glatter, Jennifer Kent, Jennifer Yuh ve Lorene Scafaria'nın Marvel'in aday listesinde olduğu söyleniyordu.
Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy)'ın kaleme alacağı Captain Marvel filmi, yıllar içinde çizgi romanlarda bu isimle karşımıza çıkan karakterlerden biri olan Carol Danvers'ın hikayesini anlatacak. Çizgi romanlarda ABD ordusunda savaş uçağı pilotu olan Danvers, uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere sahip oluyordu.
Başrol ve senaristlerden sonra yönetmenlerin de belli olması ile birlikte yapım aşamasına sorunsuz bir şekilde devam eden Captain Marvel, 8 Mart 2019'da gösterime girecek.

http://deadline.com/2017/04/captain-marvel-movie-anna-boden-ryan-fleck-directors-1202072326/ Yorum Yaz
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myhotyro 2 yıl en beğenilen
Ne güzel. Sony A9 durululalı üzerinden gün geçmiş, teknoloji sitesinde esamesi okunmuyor. Filmin yönetmeni kim olacak dedikodusu haber oluyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Hakkaten ne yaw eeyyy marvel sen kimsin ya, ne bu kaptan amerika, kaptan narvel kaptan şurdan 2 kişi al, şunları izleyip zengin etmeyelim.
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grafman09 2 yıl
Bir garip hayal dünyası, beğenen izler..
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koçari 2 yıl
Aynen. Teknoloji kanalları sony a9 dan geçilmiyor.
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WaylandIZMIR 2 yıl
Kusacam şu marvel filmlerinden artık! Bu tür filmler yüzünden eski süper amerikan filmlerini göremez olduk. İzleyecek film kalmadı ortalıkta. Marvel severler için her şey yolunda fakat ben ve benim gibiler için ortalık facia.
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tahir40 2 yıl
Bu ne arkadaş; yataktan bugün neremden süperkahraman uydursam diye kalkıyor adamlar... Sıktı artık.
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BlindGuardianNN 2 yıl tahir40
şefim zaten bu çizgiroman karakteri yıllar önce vardı teklonoji ilerledikçe sinemaya uyarlıyorlar, daha bunun gibi 3-4 tane daha var sanırım bilinmeyen sinemaya uyarlanmaya
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lapatid 2 yıl
elektra nin filmi var o marvel değil miydi
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Infinitum Nihil 2 yıl lapatid
Elektra, Marvel karakteri ama filmi Marvel sinematik evreninin bir parçası değildi. Ayrıca film Marvel Studious tarafından değil, 20th Century Fox tarafından yayınlandı.
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myhotyro 2 yıl en beğenilen
Ne güzel. Sony A9 durululalı üzerinden gün geçmiş, teknoloji sitesinde esamesi okunmuyor. Filmin yönetmeni kim olacak dedikodusu haber oluyor.
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