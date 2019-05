Yeni Örümcek-Adam filmi eleştirmenlerden tam not aldı

Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin film ve televizyon haklarını elinde tutan Sony, Marvel uyarlamalarına bir yenisini daha ekliyor. Çizgi romanlarda Örümcek-Adam olarak boy gösteren karakterlerden biri olan Miles Morales'in hikayesini anlatacak Spider-Man: Into the Spider-Verse (Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde), bu ay vizyona girecek.

Canlı aksiyon filmlerinde Peter Parker'ın Örümcek-Adam'ına odaklanan Sony, Miles Morales'in hikayesini ise animasyon bir film ile beyaz perdeye taşıyacak. Yeni animasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan filmde Miles Morales'in yanı sıra Örümcek-Adam'ın türevi olan diğer kahramanlar da yer alacak.

14 Aralık'ta vizyona girecek Spider-Man: Into the Spider-Verse'ü erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, film hakkında görüşlerini paylaştı. Eşsiz görsel stili ve aksiyon dolu hikayesi ile eleştirmenleri etkilemeyi başaran film, eleştirmenlerden tam not aldı.

Spider-Man: Into the Spider-Verse, filmlerin eleştirmen yorumlarına göre derecelendirdiği Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 100 alarak büyük bir başarıya imza attı. Film hakkında yorumlarını paylaşan 49 sinema eleştirmeninin 49'undan da olumlu not alan Spider-Man: Into the Spider-verse'ün gişede de başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Miles Morales'i Shameik Moore (Dope, The Get Down)'un seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Jake Johnson, Liev Schreiber, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali ve Lily Tomlin gibi ünlü isimler yer alıyor. Spider-Man: Into The Spider-Verse, 14 Aralık'ta vizyona girecek.