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Yeni Örümcek-Adam filmi eleştirmenlerden tam not aldı

Bu ay sinemaseverler ile buluşacak yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse, eşsiz animasyon stili ve keyifli hikayesiyle eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı.
5 ay
36,6b
1
41
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin film ve televizyon haklarını elinde tutan Sony, Marvel uyarlamalarına bir yenisini daha ekliyor. Çizgi romanlarda Örümcek-Adam olarak boy gösteren karakterlerden biri olan Miles Morales'in hikayesini anlatacak Spider-Man: Into the Spider-Verse (Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde), bu ay vizyona girecek.
Canlı aksiyon filmlerinde Peter Parker'ın Örümcek-Adam'ına odaklanan Sony, Miles Morales'in hikayesini ise animasyon bir film ile beyaz perdeye taşıyacak. Yeni animasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan filmde Miles Morales'in yanı sıra Örümcek-Adam'ın türevi olan diğer kahramanlar da yer alacak.
14 Aralık'ta vizyona girecek Spider-Man: Into the Spider-Verse'ü erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, film hakkında görüşlerini paylaştı. Eşsiz görsel stili ve aksiyon dolu hikayesi ile eleştirmenleri etkilemeyi başaran film, eleştirmenlerden tam not aldı.
Spider-Man: Into the Spider-Verse, filmlerin eleştirmen yorumlarına göre derecelendirdiği Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 100 alarak büyük bir başarıya imza attı. Film hakkında yorumlarını paylaşan 49 sinema eleştirmeninin 49'undan da olumlu not alan Spider-Man: Into the Spider-verse'ün gişede de başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.
Miles Morales'i Shameik Moore (Dope, The Get Down)'un seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Jake Johnson, Liev Schreiber, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali ve Lily Tomlin gibi ünlü isimler yer alıyor. Spider-Man: Into The Spider-Verse, 14 Aralık'ta vizyona girecek.
 

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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Hep reklam ve politika. Siyahi örümcek adam yapalım da siyahi insanları da yanımıza almış olalım diye film yapıyorlar. İzleyenler de tabi ki çok beğendik diyecekler. Beğenmedik deseler; "Örümcek adam siyahi olduğu için beğenmediniz, ırkçısınız." derler diye korktuklarından tabi ki beğendik diyecekler...
Hep reklam ve politika. Siyahi örümcek adam yapalım da siyahi insanları da yanımıza almış olalım diye film yapıyorlar. İzleyenler de tabi ki çok beğendik diyece...
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3 Yanıt Yanıtla +39
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Team NINJA 5 ay
zenci örümceğimizde oldu.
sırada zenci süpermen var heralde
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WB 5 ay
Iyice tadini kacirmaya basladilar orumcek adamin da..
1 Yanıt Yanıtla +17
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a_y_k_u_t 5 ay
Ben bunu dizi olacak sanıyordum :/
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sistemli adam 5 ay
Bıktırdı artık şu dünyayı bilmem kaç keredir kurtaran süper kahramanlar.
Adam gibi özgün, sarsan bir senaryoyla gelen film yok artık.
1 Yanıt Yanıtla +1
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WaylandIZMIR 5 ay sistemli adam
Amerikan sineması çoluk çocuk filmlerinle doldu taşıyor. Eski kaliteli Amerikan filmleri çok çok nadir çeviriliyor. Para çoluk çocuk filmlerinde.
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pspoor 5 ay
Her yere zenci alma hastaligi bunlara da bulasti, asil pislik ise DH nin bunu haber yapmasi, milletin gozune sokmaya calismasi. Amerikadaki liberallerin borazanligini yapiyor DH.
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DH Misafiri 5 ay
Miles, Gwen gibi karakterler sanki bu filme özel ,SJW'ları kendisine çekmek için yazılmış gibi davranan çok zeki arkadaşlar, o karakterler zaten yıllarıdır piyasada vardı. Eğer bir konu hakkında hiçbir fikriniz yoksa komiklik, eleştiri yapmaya çalışmayın.
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Seyrim 5 ay
Her sene yeni yeni sıkılmadılar. Bin tane yeni, ultra, süper, atlayan, zıplayan örümcek adam film ve çizgi filmi olacak..
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Hasegawa 5 ay
Zenci orumcek, disi orumcek, gay orumcek, tro-orumcek..... Nereye kadar gidecek acaba?
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Johan Elmander 5 ay
Miles morales 6 7 yıldır olan bir karakter, filme özel değil. Kendisine ısınamadım orası ayrı.
Bence güzel bir film olacak.
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Rachsuchtig 5 ay
Siyahi Spider-Man 2011 yılından beri var çizgi romanlarda çoğu okur da seviyor o karakteri
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general4242 5 ay
Birden fazla spider man ilk defa görüyorum nasil oluyor o ?
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The Balance 5 ay general4242
Çoklu evrenler işte.
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El Prezidente 5 ay general4242
paralel evrenler işte aga yalnız fetö değil karışmasın.
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expressimo 5 ay general4242
Kingpin spidermanler geldi 5 tane birden...
K:5 Mİ DEDİN ?!?!
Unutulmazlardan 😂😂
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dere.beyi 5 ay
valla dizisi olsa daha iyi olurmuş ama grafikler çizgiler çokkk güzell lann valla beğendim yani
iron spider filminden sonra harika geldi
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