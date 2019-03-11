Captain Marvel ilk haftasında gişe rekorlarını altüst etti

Marvel sinematik evreninin Avengers: Endgame öncesi son filmi olan Captain Marvel, nihayet geçtiğimiz cuma günü sinamaseverlerle buluştu. Özellikle de ABD'de bazı ilginç tartışmalara neden olan filmin gişedeki ilk haftasında nasıl bir performans göstereceği büyük bir merak konusuydu. Bugün yayınlanan ilk rakamlara göre Captain Marvel, gişedeki macerasına beklentilerin de üzerinde inanılmaz hızlı bir giriş yaptı.
Box Office Mojo'nun verilerine göre Captain Marvel, vizyondaki ilk haftasında dünya genelinde toplam 455 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etti. Bu rakamın 153 milyon doları Kuzey Amerika bölgesine ait. Dünyanın geri kalanında ise 302 milyon dolarlık hasılat elde edilmiş.
Captain Marvel'ın bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk Marvel filmi olması da gişede olumlu sonuçlar vermiş gibi görünüyor. Yayınlanan rakamlara göre ABD'de filmi izleyen sinemaseverlerin %45'i kadınlardan oluşmuş.
Captain Marvel analistlerin de beklentilerini aşmasıyla birlikte gişede yeni bazı rekorlara da imza attı. Anna Boden-Ryan Fleck tarafından yönetilen film, Wonder Woman'ı geride bırakarak bir kadın tarafından yönetilen filmler arasında en iyi hafta sonu açılışı rekorunu eline geçirdi. Ayrıca orijin filmleri arasında da Black Panther'i (372m) geçerek en iyi ilk hafta performansına ulaştı. Captain Marvel son olarak 455 milyon dolarlık dünya geneli hasılatıyla tarihin en iyi altıncı açılışına imza attı.
Captain Marvel'ın şu aşamada artık 1 milyar dolar hasılata rahatlıkla ulaşması bekleniyor. Ünlü aktris Brie Larson'un başrolünde yer aldığı film özellikle de Avengers: Endgame öncesi son Marvel filmi olması nedeniyle büyük bir merakla bekleniyordu. Captain Marvel, 8 Mart'ta ülkemizde de vizyona girdi.
Box Office Mojo'nun verilerine göre Captain Marvel, vizyondaki ilk haftasında dünya genelinde toplam 455 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etti. Bu rakamın 153 milyon doları Kuzey Amerika bölgesine ait. Dünyanın geri kalanında ise 302 milyon dolarlık hasılat elde edilmiş.
Captain Marvel'ın bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk Marvel filmi olması da gişede olumlu sonuçlar vermiş gibi görünüyor. Yayınlanan rakamlara göre ABD'de filmi izleyen sinemaseverlerin %45'i kadınlardan oluşmuş.
Captain Marvel analistlerin de beklentilerini aşmasıyla birlikte gişede yeni bazı rekorlara da imza attı. Anna Boden-Ryan Fleck tarafından yönetilen film, Wonder Woman'ı geride bırakarak bir kadın tarafından yönetilen filmler arasında en iyi hafta sonu açılışı rekorunu eline geçirdi. Ayrıca orijin filmleri arasında da Black Panther'i (372m) geçerek en iyi ilk hafta performansına ulaştı. Captain Marvel son olarak 455 milyon dolarlık dünya geneli hasılatıyla tarihin en iyi altıncı açılışına imza attı.
Captain Marvel'ın şu aşamada artık 1 milyar dolar hasılata rahatlıkla ulaşması bekleniyor. Ünlü aktris Brie Larson'un başrolünde yer aldığı film özellikle de Avengers: Endgame öncesi son Marvel filmi olması nedeniyle büyük bir merakla bekleniyordu. Captain Marvel, 8 Mart'ta ülkemizde de vizyona girdi.
http://time.com/5548745/captain-marvel-box-office/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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