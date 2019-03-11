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Captain Marvel ilk haftasında gişe rekorlarını altüst etti

Marvel sinematik evreninin bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk filmi olan Captain Marvel, gişedeki macerasına rekorlarla başladı. Film ilk haftasında beklentilerin de üzerine çıktı.
2 ay
13b
1
36
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel sinematik evreninin Avengers: Endgame öncesi son filmi olan Captain Marvel, nihayet geçtiğimiz cuma günü sinamaseverlerle buluştu. Özellikle de ABD'de bazı ilginç tartışmalara neden olan filmin gişedeki ilk haftasında nasıl bir performans göstereceği büyük bir merak konusuydu. Bugün yayınlanan ilk rakamlara göre Captain Marvel, gişedeki macerasına beklentilerin de üzerinde inanılmaz hızlı bir giriş yaptı.

Box Office Mojo'nun verilerine göre Captain Marvel, vizyondaki ilk haftasında dünya genelinde toplam 455 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etti. Bu rakamın 153 milyon doları Kuzey Amerika bölgesine ait. Dünyanın geri kalanında ise 302 milyon dolarlık hasılat elde edilmiş.

Captain Marvel'ın bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk Marvel filmi olması da gişede olumlu sonuçlar vermiş gibi görünüyor. Yayınlanan rakamlara göre ABD'de filmi izleyen sinemaseverlerin %45'i kadınlardan oluşmuş.

Captain Marvel analistlerin de beklentilerini aşmasıyla birlikte gişede yeni bazı rekorlara da imza attı. Anna Boden-Ryan Fleck tarafından yönetilen film, Wonder Woman'ı geride bırakarak bir kadın tarafından yönetilen filmler arasında en iyi hafta sonu açılışı rekorunu eline geçirdi. Ayrıca orijin filmleri arasında da Black Panther'i (372m) geçerek en iyi ilk hafta performansına ulaştı. Captain Marvel son olarak 455 milyon dolarlık dünya geneli hasılatıyla tarihin en iyi altıncı açılışına imza attı.

Captain Marvel'ın şu aşamada artık 1 milyar dolar hasılata rahatlıkla ulaşması bekleniyor. Ünlü aktris Brie Larson'un başrolünde yer aldığı film özellikle de Avengers: Endgame öncesi son Marvel filmi olması nedeniyle büyük bir merakla bekleniyordu. Captain Marvel, 8 Mart'ta ülkemizde de vizyona girdi. 

http://time.com/5548745/captain-marvel-box-office/ Yorum Yaz
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mr.biceps 2 ay en beğenilen
Filmin son yarım saate kadar çok sıkıcıydı ve hep diyalog, anı, duygusal anlarla geçti. Son yarım saatte biraz uzay aksiyonu oldu sonrada bitti. İzlediğim en sıkıcı marvel filmi diyebilirim.
Filmin son yarım saate kadar çok sıkıcıydı ve hep diyalog, anı, duygusal anlarla geçti. Son yarım saatte biraz uzay aksiyonu oldu sonrada bitti. İzlediğim en s...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Giresunlufuk 2 ay
Beklentim olmadan gittim ve film gayet iyiydi. İzlerken keyif aldım. Çok daha kötü Marvel filmleri izledik ve bu film kesinlikle kötü değil. Zaten tüm seriyi izleyen birisi Endgame öncesi bu filmi izlemeli.
Beklentim olmadan gittim ve film gayet iyiydi. İzlerken keyif aldım. Çok daha kötü Marvel filmleri izledik ve bu film kesinlikle kötü değil. Zaten tüm seriyi i...
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Krone 2 ay
Black Panther ile zenci duyarı kasıldıktan sonra sıra feministlere geldi. Bu mesaj bir kenarda dursun gelecek yılın oscar adaylarından olacaktır bu film.
Güzel olduğundan falan değil, Hollywood'un son zamanlarda zencilere, feministlere ve eşcinsellere ayrı bir ilgisi var.
Black Panther ile zenci duyarı kasıldıktan sonra sıra feministlere geldi. Bu mesaj bir kenarda dursun gelecek yılın oscar adaylarından olacaktır bu film....
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PlusEx 1 ay
Endgame çıkınca görün o zaman gişe falan kalmayacak.
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IhtiyarDelikanli 2 ay
güzel avrat
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Boldrex 2 ay
Her yeni çıkan marvel filmine aynı başlık
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Ezkici 2 ay
Ya bu marvelcılarda iyice hababam sınıfına döndürdü olayı boyayıp boyayıp yeni film çıkartıyolar
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ekşi turunç 2 ay
10 üzerinden 5 daha fazlası bu filme haram
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Krone 2 ay
Black Panther ile zenci duyarı kasıldıktan sonra sıra feministlere geldi. Bu mesaj bir kenarda dursun gelecek yılın oscar adaylarından olacaktır bu film.
Güzel olduğundan falan değil, Hollywood'un son zamanlarda zencilere, feministlere ve eşcinsellere ayrı bir ilgisi var.
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-MoDeStUs- 2 ay
Film güzeldi ve imax ile ayrı bir tat verdi.Zaten bu filme gidenlerin büyük çoğunluğu end game e bağlantılı olduğundan gitmiştir.Filmin yıldızı aşırı tatlı tüy yumağı kediydi kesinlike : )
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Redunay 2 ay
Adamların neredeyse her filmi 1 milyar doları görüyor. Kadınlar günü haftasında vizyona girmeside akıllıcaydı.
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BoRriZ 2 ay
kötü film. samuel jackson olmasa 5 puan verirdim. onun hatrına 6.5 puan. Marvel fanatiğiyim. filmi de çok hevesli bekliyordum. ancak oyunculuklar, senaryo vs herşey çok kötü.
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Azumi 2 ay
Imdb linçi gişeyede yansır diye bekliyordum ama tam tersi olmuş sevindim açıkçası. Filmi gelirsek solo filmler içinde seyir zevki en yüksek olanlardan biriydi. Evet Winter soldier, Iron Man 1 kalitesinde değildi ancak Thor ve Ant-man serilerinden kesinlikle daha iyidi.
Sıkıldım falan diyenler nasıl bir beklentiyle gitti merak ediyorum. Full aksiyon yıkılma patlama ve meme popo görmeyi bekliyorlardı sanırım bunları görememek rahatsız etti belli ki. Michael Bay'in Transformers'ını izleyin bol bol aksiyon ve meme popo mevcut.
Filmi övdük, peki hiç eksikleri yok muydu elbette vardı. Solo film olmasına rağmen kısmen solo demek daha doğru (izlemeyen için burdan sonrası spoiler içerir) aslında Krieler ve Skrullar'ın hikayesi içinde Captain Marvel izledik . Geçmişi flashbacklerle çok kısa kısa gösterildi. Patlamadan sonra güçlerini kazanıp Krieler ile birlikte geçirdiği 5 senelik süreci ise neredeyse hiç görmedik filmde o süreçte ne oldu bilmiyoruz, keşke daha fazla görebilseydik. 2 saatlik filmde de ancak bu kadar olur senaristlerde hata bulmuyorum Endgame önce hem Captain Marvel'ı tanıtmaları hemde Krieler ve Skrullar ile ilgili bilinmeye açıklık getirmeleri gerekiyordu. Özetle Marvel'ın en iyi filmi olmasada güzeldi.
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