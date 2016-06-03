Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Captain Marvel'in başrolü Brie Larson olabilir

Marvel sinematik evreninin bir kadın kahraman etrafında dönen ilk filmi olacak Captain Marvel'in başrolü Brie Larson olabilir. Oscar ödüllü aktris ile görüşmelere başlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çizgi roman devi Marvel, 2008 yılında çıkan Iron Man ile temellerini attığı sinematik evrenini son yıllarda çıkan filmler ile iyice genişletti. Guardians of the Galaxy veya Ant-Man gibi daha az popüler olan çizgi romanlar da beyaz perdeye taşındı. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ile 13 filme ulaşan Marvel sinematik evreninin en büyük eksikliği ise kadın kahraman etrafında dönen bir film içermemesi oldu.
 Kendi sinematik evrenini kurmaya başlayan DC, henüz ilk filmlerinden birini Wonder Woman'a ayırırken, Marvel'in bugüne kadar beyaz perdeye taşıdığı en kayda değer kadın kahraman, yan karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Black Widow oldu. Bu durum yüzünden sık sık eleştirilen Marvel, nihayet sinematik evreninn 3.evresinde bir kadın kahraman filmi çekecek. Bu önemli görevi üstlenecek karakter ise, Marvel'in en sevilen kahramanlarından biri olan Captain Marvel olacak.
2019 yılında vizyona girecek Captain Marvel filmi için hazırlıklar bir süredir devam ediyor. Karaktere beyaz perdede hayat verecek genç bir oyuncu için arayışta olan Marvel, sonunda aradığı ismi bulmuş gibi görünüyor. Bugüne kadar Emily Blunt, Olivia Wilde, Katheryn Winnick ve Rebecca Ferguson gibi isimlerle anılan Captain Marvel rolünü üstlenmesi için Brie Larson ile görüşmelere başlandı.
Hollywood'un en parlak genç oyuncuları arasında yer alan Brie Larson; Short Term 12'deki müthiş performansı ile adını duyurduktan sonra, geçtiğimiz yıl Room ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ını da kazanarak Hollywood'un aranan yıldızları arasına girdi. Emily Blunt ve Katheryn Winnick (Vikings) gibi isimler de rol için oldukça uygun adaylar olsa da, Marvel'in Larson seçimine itiraz etmek pek mümkün değil. Room ile sinemaseverleri kendine hayran bırakan Larson, Captain Marvel ile Hollywood'un en önemli yıldızları arasına girebilir.
Bu arada filmi kimin yöneteceği hakkında da ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sadece kamera önünde değil kamera arkasında da kadınlara daha fazla yer vermeye kararlı görünen Marvel, filmi yönetmesi için iki kadın yönetmeni değerlendiriyor. Bu isimlerden ilki, son yılların en beğenilen korku filmlerinden biri olan The Babadook ile adını duyuran Jennifer Kent, ikincisi ise Whale Rider ve North Country gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Niki Caro.
Senaryosunu Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) ve Meg LeFauve (Inside Out)'un kaleme aldığı Captain Marvel, bu karaktere bürünen isimlerden biri olan Carol Danvers'ın hikayesini anlatacak. Savaş uçağı pilotu olan Danvers, uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere sahip oluyor.
 Captain Marvel filmi 8 Mart 2019'da vizyona girecek, ancak karakterin daha önce çıkacak Marvel filmlerinden birinde karşımıza çıkabileceği söyleniyor. Karakteri ilk kez görme şansı yakalayacağımız bu film büyük ihtimalle, 2018 yılında çıkacak Avengers: Infinity War - Part 1 olacak.

http://deadline.com/2016/06/captain-marvel-brie-larson-1201765976/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Dick Grayson 3 yıl en beğenilen
Emily blunt varken olmaz. Olmasın. Olmamalı.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Brie Larson ile Brie olson'u karıştırdım diyorum ne işi var bunun bu filmde. 404 not found.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
limoncu7 3 yıl
Bu değişim daha fazla ilgi çeker.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 3 yıl
V4LKyR
OverClocK1ngYa Brie Larson Elektrikle Çalışıyor, ya da OlabilirHaber.com
SADJKADDDDPOopssafger3242652ajkğiasdfffkippppweecxlasdpoqw D:D:D:D:D::D çok iyi güldüm :DO değil de, Captain Marvel Shazam değil mi yahu?

O DC'nin karakteri. Telif haklari nedeniyle adini degistirip Shazam yapmislardi. Olay bayagi karisik. geekyapar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Benim gözümde her zaman " Bebek Bakıcısı " liseli olarak kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
OverClocK1ng
Ya Brie Larson Elektrikle Çalışıyor, ya da OlabilirHaber.com

SADJKADDDDPOopssafger3242652ajkğiasdfffkippppweecxlasdpoqw D:D:D:D:D::D çok iyi güldüm :D
O değil de, Captain Marvel Shazam değil mi yahu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abraxsas 3 yıl
Kadın süper kahraman karakterleri genelde tutmamıştır. Bunu göreceğiz bakalım tutacakmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Ya Brie Larson Elektrikle Çalışıyor, ya da OlabilirHaber.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 3 yıl
Severim böyle güzelleri, izlerim filmimi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Kree saavaşçısı olması ,Carol'un kıyamet robotuyla kapışmaları,Shi'ar kraliçesi death birdle kapışmaları,ara ara kafasının gidip gelmesi filan okuması güzel bir seriydi,bakalım filmde nasıl işleyecekler,oldukça güçlü bir karakter kendisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Babboable 3 yıl
Marvel'ın en iyi yaptığı şey bence oyuncu seçimleri. 10-15 tane film çıkardılar, dişe dokunur hikayesi olan max 3-4 filmi var ama oyuncu seçimleri sayesinde filmler bir şekilde izletiyor kendini.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dick Grayson 3 yıl en beğenilen
Emily blunt varken olmaz. Olmasın. Olmamalı.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 3 yıl Dick Grayson
bostonceltic
Emily blunt varken olmaz. Olmasın. Olmamalı.

Aynen katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5724 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve
9 etiket daha marvel Popüler captain marvel kaptan marvel brie larson marvel sinematik evreni Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Ubisoft'un popüler oyunu The Divison film oluyor 3 yıl Adidas Yeezy ayakkabılarına bu uygulama ile sahip olun 3 yıl Facebook Notify uygulaması geldiği gibi gitti 3 yıl 2si1 “Öngörülemeyen” Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yeni güneş pili verimlilikte rekor kırdı 3 yıl Twitter ve Yahoo birleşmesi gündemde 3 yıl Elon Musk, makineleri üreten makineler üretmek için kolları sıvadı 3 yıl Google Maps’in en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun! 3 yıl Model 3 sahipleri Supercharger kullanamayacak mı? 3 yıl Okullarda General Mobile servisi açılıyor 3 yıl Turkcell, 275 Milyon TL yatırımla Türkiye'nin en büyük veri merkezini açtı 3 yıl Google'ın yeni aracı web sitenizin hızını test etmenize yardımcı oluyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 6 tasarımı sızdırıldı 3 yıl AMD Radeon RX 480, 1.2GHz hızında çalışıyor 3 yıl 2016 model Audi A5 Coupé ve S5 resmiyete kavuştu 3 yıl Thermaltake, DPS güç kaynağı serisini genişletiyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 ve 1070’e mobil yolu göründü 3 yıl Samsung Gear Fit 2 duyuruldu: Daha yetenekli, daha güçlü 3 yıl Snapchat günlük kullanım oranlarında Twitter'ı geride bıraktı 3 yıl FIFA 17'de Frostbite oyun motoru kullanılacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Captain Marvel'in başrolü Brie Larson olabilir Sonraki Vivendi, Gameloft’un çoğunluk hissesine sahip oldu 3 yıl OnePlus 3, lansmandan önce satışa sunulacak 3 yıl Micron, ilk NVMe SSD modellerini piyasaya sürüyor 3 yıl İşte dünyanın en güçlü grafik işlemcisi: Nvidia GP100 3 yıl LG X Power, 4100mAh kapasiteli batarya ile dikkat çekiyor 3 yıl Çağ dışı WordPress ve Drupal altyapısı kullanan dev şirketler tehlike altında 3 yıl Asya'nın askeri harcamaları ABD ile denk olacak 3 yıl Volkswagen'den elektrikli otomobiller için dev yatırım 3 yıl Windows Insider programının yeni lideri Dona Sarkar oldu 3 yıl Huawei P9 ay ortasında geliyor, fiyatı belli oldu 3 yıl Paypal'a neden izin verilmedi? BDDK'dan resmi açıklama! 3 yıl Paris'te eski arabalara yasak! 3 yıl Facebook Messenger'a opsiyonel uçtan uca şifreleme özelliği geliyor 3 yıl Hepsi-bir-arada bilgisayarlarda GTX 1080 dönemi 3 yıl Xiaomi Mi Band 2, OLED ekran ile geliyor 3 yıl Intel Xeon E3-1500 v5 serisi duyuruldu 3 yıl Outlook ve Hotmail'in spam filtreleri bozuldu 3 yıl Güneş Sisteminde çalıntı bir gezegen mi var? 3 yıl WWDC 2016 konferansı 13 Haziran’da başlıyor 3 yıl Corsair, hız aşırtmaya özel bellek kitlerini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim