Captain Marvel'in başrolü Brie Larson olabilir

Çizgi roman devi Marvel, 2008 yılında çıkan Iron Man ile temellerini attığı sinematik evrenini son yıllarda çıkan filmler ile iyice genişletti. Guardians of the Galaxy veya Ant-Man gibi daha az popüler olan çizgi romanlar da beyaz perdeye taşındı. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ile 13 filme ulaşan Marvel sinematik evreninin en büyük eksikliği ise kadın kahraman etrafında dönen bir film içermemesi oldu.

Kendi sinematik evrenini kurmaya başlayan DC, henüz ilk filmlerinden birini Wonder Woman'a ayırırken, Marvel'in bugüne kadar beyaz perdeye taşıdığı en kayda değer kadın kahraman, yan karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Black Widow oldu. Bu durum yüzünden sık sık eleştirilen Marvel, nihayet sinematik evreninn 3.evresinde bir kadın kahraman filmi çekecek. Bu önemli görevi üstlenecek karakter ise, Marvel'in en sevilen kahramanlarından biri olan Captain Marvel olacak.

2019 yılında vizyona girecek Captain Marvel filmi için hazırlıklar bir süredir devam ediyor. Karaktere beyaz perdede hayat verecek genç bir oyuncu için arayışta olan Marvel, sonunda aradığı ismi bulmuş gibi görünüyor. Bugüne kadar Emily Blunt, Olivia Wilde, Katheryn Winnick ve Rebecca Ferguson gibi isimlerle anılan Captain Marvel rolünü üstlenmesi için Brie Larson ile görüşmelere başlandı.

Hollywood'un en parlak genç oyuncuları arasında yer alan Brie Larson; Short Term 12'deki müthiş performansı ile adını duyurduktan sonra, geçtiğimiz yıl Room ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ını da kazanarak Hollywood'un aranan yıldızları arasına girdi. Emily Blunt ve Katheryn Winnick (Vikings) gibi isimler de rol için oldukça uygun adaylar olsa da, Marvel'in Larson seçimine itiraz etmek pek mümkün değil. Room ile sinemaseverleri kendine hayran bırakan Larson, Captain Marvel ile Hollywood'un en önemli yıldızları arasına girebilir.

Bu arada filmi kimin yöneteceği hakkında da ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sadece kamera önünde değil kamera arkasında da kadınlara daha fazla yer vermeye kararlı görünen Marvel, filmi yönetmesi için iki kadın yönetmeni değerlendiriyor. Bu isimlerden ilki, son yılların en beğenilen korku filmlerinden biri olan The Babadook ile adını duyuran Jennifer Kent, ikincisi ise Whale Rider ve North Country gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Niki Caro.

Senaryosunu Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) ve Meg LeFauve (Inside Out)'un kaleme aldığı Captain Marvel, bu karaktere bürünen isimlerden biri olan Carol Danvers'ın hikayesini anlatacak. Savaş uçağı pilotu olan Danvers, uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere sahip oluyor.

Captain Marvel filmi 8 Mart 2019'da vizyona girecek, ancak karakterin daha önce çıkacak Marvel filmlerinden birinde karşımıza çıkabileceği söyleniyor. Karakteri ilk kez görme şansı yakalayacağımız bu film büyük ihtimalle, 2018 yılında çıkacak Avengers: Infinity War - Part 1 olacak.

http://deadline.com/2016/06/captain-marvel-brie-larson-1201765976/