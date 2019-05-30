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Captain Price geri dönüyor! Call of Duty: Modern Warfare duyuruldu

Call of Duty: Modern Warfare oyunun resmi duyurusu bugün yapıldı. Ekim ayında piyasaya sürülecek olan yeni oyun, sevilen Modern Warfare serisini yeniden hayal edecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
6,7b
1
21
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Activision, merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare oyununu bugün resmen duyurdu. Yepyeni bir oyun motoruyla gelen Modern Warfare, 25 Ekim 2019'da oyunseverlerle buluşacak. İşte Call of Duty: Modern Warfare'in oyun içi görüntüleri:


2007 yılında çıkışını yapan Call of Duty 4: Modern Warfare bildiğiniz gibi serisinin en sevilen yapımlarından birisiydi. Bugün duyurulan Call of Duty: Modern Warfare ise hikaye anlamında bir reboot işlevi görecek. Captain Price gibi bazı ikonik karakterler ve eski oyunların sevilen hikayeleri geri dönüyor.

Oyunun yayınlanan ilk tanıtım videosunda 'savaşın rahatsızlık verici gerçeklerine' odaklanıldığını görüyoruz. Hikaye modunda Avrupa'dan Orta Doğu'ya birçok farklı konumda savaş verilecek. Ars Technica'nın haberine göre oyunun yarısından fazlası Farah isimli Afganistanlı bir kadın isyancının gözünden anlatılacak.

Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Yapılan açıklamalarda Modern Warfare'in çapraz platform desteği sunacağı belirtildi. Ayrıca oyun içi Season Pass yer almayacak.

Oyunun tanıtım yazısı ve fiyatları:


Karanlık tarafa gitmeye hazır ol, Modern Warfare geri döndü!

Yürekleri ağızlara getiren, küresel güç dengesinde belirleyici olacak bir efsanede oyuncular, ölümcül Birinci Kademe ajanlarının rolüne bürünürken risk hiç bu kadar büyük olmamıştı. Call of Duty: Modern Warfare, hayranlarına inanılmaz açık, cesur, kışkırtıcı bir anlatım deneyimi yaşatarak modern savaşın değişen doğasına benzersiz bir yoğunluk getiriyor ve ışık tutuyor. Her şeyi başlatan stüdyo olan Infinity Ward tarafından geliştirilerek tepeden tırnağa unutulmaz Modern Warfare serisinin destansı bir tasvirini sunuyor.

İçgüdüsel ve dramatik tek oyuncu hikaye seferinde Call of Duty: Modern Warfare, sadece Modern Warfare'in başarabileceği şekilde sınırları zorluyor ve kuralları yıkıyor. Oyuncular, simgeleşmiş Avrupa şehirlerinde ve Orta Doğu'nun istikrarsız engin topraklarında çok çeşitli uluslararası özel kuvvetlerle birlikte nefes kesen gizli operasyonlarda savaş verecek.

Üstelik hikaye burada bitmiyor.

Call of Duty: Modern Warfare'de oyuncular tüm oyun boyunca kendilerini saran bir anlatımın içinde olacak. Klasik çok oyuncu moduyla muhteşem çevrimiçi oyun alanını tecrübe et ya da diğerleriyle birlik olarak tüm beceri seviyelerine açık bir dizi elit operasyonda ortaklaşa oyna.

PlayStation Store Standard Edition -- 469,00 TL
Xbox Store Standard Edition -- 472,50 TL
Battle.net Standard Edition -- €59.99 

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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Bu da Marvel gibi. Karakterleri öldürüyor ardından öncesini anlatıyor ortasını anlatıyor ama sonuç olarak güzel oluyor oynuyoruz.
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mehmehcik_71 5 gün
Yine bir gariban ve müslüman ülkeye çöküşlerini oynayacaz o zaman!
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Moribito 1 hf.
Yine bir, hadi gelin orta dogunun agzina sicalim versiyonu..
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asig 1 hf.
geri vites yapan abd dir bence şimdi apple düşünsün
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DH Misafiri 1 hf.
Bir kadın YPG üyesi olarak görevimiz varmış. Teröristlerin sıfatı conilere göre freedom fighter. Bence Rus Esed ve ya ışide karşı görevler olur.
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DH Misafiri 1 hf.
Eğer oyuna bir isyancınin gözünden bakacaksak.Ben yokum.
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takami59 1 hf.
ilk 3 oyunla hikaye bazında bağlantısı olacak mı yoksa farklı bir hikaye mi anlatacak arkadaşlar ben pek anlayamadım olayı?
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gowlet 1 hf.
Price hain değil miydi ya. Helikoptere binerken bizi vuruyordu. Ben mi yanlış hatırlıyorum.
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001ATB 1 hf. gowlet
Sen bir daha oyun oynama bence kardeşim
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kakarikikiri 1 hf.
oyun çok iyi görünüyor, gameplay de buna yakın olur umarım.
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deoks 1 hf.
Price’ın ses aktörü değişmiş. Çok değişik durmuş.
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Chagotta 1 hf.
Multiplayer olarak genelde bf4 vb oyunları sevdiğim halde. Oyun mekanikleri yüzünden call of serilerinin sadece hikaye modunu oynuyorum.
activision hikaye modu konusunda dice'den kesinlikle daha güzel.
Ama mermi balistik vb mekanikler ise battlefield serileri daha gerçekçi.
Video yu 4k izledim. Mükemmel, sanki bir hollywood filmi introsu izler gibi oldum.
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