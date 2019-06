Captain Price geri dönüyor! Call of Duty: Modern Warfare duyuruldu

Oyunun tanıtım yazısı ve fiyatları:

Activision, merakla beklenenoyununu bugün resmen duyurdu. Yepyeni bir oyun motoruyla gelen Modern Warfare,oyunseverlerle buluşacak. İşte Call of Duty: Modern Warfare'in oyun içi görüntüleri:2007 yılında çıkışını yapan Call of Duty 4: Modern Warfare bildiğiniz gibi serisinin en sevilen yapımlarından birisiydi. Bugün duyurulan Call of Duty: Modern Warfare ise hikaye anlamında bir. Captain Price gibi bazı ikonik karakterler ve eski oyunların sevilen hikayeleri geri dönüyor.Oyunun yayınlanan ilk tanıtım videosundaodaklanıldığını görüyoruz. Hikaye modunda Avrupa'dan Orta Doğu'ya birçok farklı konumda savaş verilecek. Ars Technica'nın haberine göre oyunun yarısından fazlası Farah isimli Afganistanlı bir kadın isyancının gözünden anlatılacak.Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Yapılan açıklamalarda Modern Warfare'insunacağı belirtildi. Ayrıca oyun içiKaranlık tarafa gitmeye hazır ol, Modern Warfare geri döndü!Yürekleri ağızlara getiren, küresel güç dengesinde belirleyici olacak bir efsanede oyuncular, ölümcül Birinci Kademe ajanlarının rolüne bürünürken risk hiç bu kadar büyük olmamıştı. Call of Duty: Modern Warfare, hayranlarına inanılmaz açık, cesur, kışkırtıcı bir anlatım deneyimi yaşatarak modern savaşın değişen doğasına benzersiz bir yoğunluk getiriyor ve ışık tutuyor. Her şeyi başlatan stüdyo olan Infinity Ward tarafından geliştirilerek tepeden tırnağa unutulmaz Modern Warfare serisinin destansı bir tasvirini sunuyor.İçgüdüsel ve dramatik tek oyuncu hikaye seferinde Call of Duty: Modern Warfare, sadece Modern Warfare'in başarabileceği şekilde sınırları zorluyor ve kuralları yıkıyor. Oyuncular, simgeleşmiş Avrupa şehirlerinde ve Orta Doğu'nun istikrarsız engin topraklarında çok çeşitli uluslararası özel kuvvetlerle birlikte nefes kesen gizli operasyonlarda savaş verecek.Üstelik hikaye burada bitmiyor.Call of Duty: Modern Warfare'de oyuncular tüm oyun boyunca kendilerini saran bir anlatımın içinde olacak. Klasik çok oyuncu moduyla muhteşem çevrimiçi oyun alanını tecrübe et ya da diğerleriyle birlik olarak tüm beceri seviyelerine açık bir dizi elit operasyonda ortaklaşa oyna.