CaseCam kılıf projesi ile özçekimleri arka kameradan yapın





Son dönemde özçekim olarak ifade edilen selfie yani kendi resmini çekme konusu bir çılgınlığa dönüştü ven üreticiler cihaz ön kameralarına önemli yatırımlar yapmaya başladı. Ancak kaliteli özçekimlerin arka kamera ile yapıldığı bir gerçek ve bir o kadar da zor. Geçmişte mobil cihaz arka kamerası ile özçekim yapabilmek için minik aynalar kullanan üreticiler mevcuttu. Yeni bir Kickstarter projesi arka kamera için farklı bir çözüm geliştirmiş.





Aslında basit bir çözüm tabirini kullanmak yerinde olur. Zira kılıf aksesuarının içerisinde yer alan minik aynayı arka kameranın hemen altına yerleştirdiğinizde özçekim yapabileceğiniz bir stand haline dönüşüyor.





Burada işin zor tarafı aynadan yansıyan görüntüyü orijinal pozisyonuna geri çevirmek. Girişim bunun için başarılı bir uygulama geliştirmiş ve çekilen resim veya videoyu orijinal pozisyonuna gelecek şekilde dönüştürüyor. Ayrıca uygulama ile zamanlayıcı kurabilir, bir iOS cihazını kablosuz vizör ve deklanşör olarak kullanabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında yenilikçi bir çözüm olarak görülebilir.





CaseCam projesi 20 bin dolar bağış sınırını tamamlamak üzere ve 25$ üzeri bağış yapanlar için Aralık ayı itibariyle dağıtıma başlayacak. Kılıf sadece iPhone modelleri için geliştirilmiş.

https://www.kickstarter.com/projects/garett/casecam-the-remote-controlled-iphone-tripod