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CaseCam kılıf projesi ile özçekimleri arka kameradan yapın

4 yıl
230
1
11
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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CaseCam kılıf projesi ile özçekimleri arka kameradan yapın

Son dönemde özçekim olarak ifade edilen selfie yani kendi resmini çekme konusu bir çılgınlığa dönüştü ven üreticiler cihaz ön kameralarına önemli yatırımlar yapmaya başladı. Ancak kaliteli özçekimlerin arka kamera ile yapıldığı bir gerçek ve bir o kadar da zor. Geçmişte mobil cihaz arka kamerası ile özçekim yapabilmek için minik aynalar kullanan üreticiler mevcuttu. Yeni bir Kickstarter projesi arka kamera için farklı bir çözüm geliştirmiş. 

Aslında basit bir çözüm tabirini kullanmak yerinde olur. Zira kılıf aksesuarının içerisinde yer alan minik aynayı arka kameranın hemen altına yerleştirdiğinizde özçekim yapabileceğiniz bir stand haline dönüşüyor. 

Burada işin zor tarafı aynadan yansıyan görüntüyü orijinal pozisyonuna geri çevirmek. Girişim bunun için başarılı bir uygulama geliştirmiş ve çekilen resim veya videoyu orijinal pozisyonuna gelecek şekilde dönüştürüyor. Ayrıca uygulama ile zamanlayıcı kurabilir, bir iOS cihazını kablosuz vizör ve deklanşör olarak kullanabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında yenilikçi bir çözüm olarak görülebilir. 

CaseCam projesi 20 bin dolar bağış sınırını tamamlamak üzere ve 25$ üzeri bağış yapanlar için Aralık ayı itibariyle dağıtıma başlayacak. Kılıf sadece iPhone modelleri için geliştirilmiş.  

https://www.kickstarter.com/projects/garett/casecam-the-remote-controlled-iphone-tripod Yorum Yaz
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Schnitter 4 yıl en beğenilen erdekuru
erdekuru
özçekim olarak ifade edin diye tdk size para mı veriyor yoksa baskı mı yapıyor?

Hayirdir Türkçe kullaninca zoruna mi gitti ?
erdekuruözçekim olarak ifade edin diye tdk size para mı veriyor yoksa baskı mı yapıyor?Hayirdir Türkçe kullaninca zoruna mi gi...
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Yanıtla +28
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Grkwnxs 4 yıl erdekuru
erdekuru
özçekim olarak ifade edin diye tdk size para mı veriyor yoksa baskı mı yapıyor?

Selfie yazsa neden Türkçe yazmadın dersiniz özçekim yazsa niye selfie yazmadın dersiniz anlamak zor
erdekuruözçekim olarak ifade edin diye tdk size para mı veriyor yoksa baskı mı yapıyor?Selfie yazsa neden Türkçe yazmadın ders...
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0ptimistSoul 4 yıl
Eskiden casecam kılıf mı vardu :) E250 nin kamera aynasi sağolsun :D
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oktay_26 4 yıl
bu bildiğin ayna
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erdekuru 4 yıl
cahiller her zaman haklıdır. ama siz sakın "türkişh şiş kebab" ismini yıllardır olduğu gibi yabancılaşmasına izin vermeyin ama yabancı olan bütün isimleri türkçeleştirin.
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Gece772 4 yıl
Ayaklı kılıf
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erdekuru 4 yıl
özçekim olarak ifade edin diye tdk size para mı veriyor yoksa baskı mı yapıyor?
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Grkwnxs 4 yıl erdekuru
erdekuru
özçekim olarak ifade edin diye tdk size para mı veriyor yoksa baskı mı yapıyor?

Selfie yazsa neden Türkçe yazmadın dersiniz özçekim yazsa niye selfie yazmadın dersiniz anlamak zor
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Schnitter 4 yıl erdekuru
erdekuru
özçekim olarak ifade edin diye tdk size para mı veriyor yoksa baskı mı yapıyor?

Hayirdir Türkçe kullaninca zoruna mi gitti ?
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cngzmls 4 yıl erdekuru
erdekuru
özçekim olarak ifade edin diye tdk size para mı veriyor yoksa baskı mı yapıyor?

Peki sen İngilizlerden para mı alıyorsun yoksa Türkçe'yi beğenmeyecek kadar mı yozlaştın?
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Apple Specialist 4 yıl
Gereksiz kılıflardan bıktım.

Cicili bicili kılıfları ateşe atasım var hatta.
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Götterfunken 4 yıl Apple Specialist
Apple-Apple
Gereksiz kılıflardan bıktım.

Cicili bicili kılıfları ateşe atasım var hatta.

+1 alacan bi tane apple iphone 5s case yada slimarmour s keyfine bak
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