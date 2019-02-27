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GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 satış detayları belli oldu

Alt seviye ekran kartı pazarındaki boşluğu gören Nvidia, Turing mimarisini buraya yönlendirdi. GeForce GTX 1660 Ti sonrası GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 sırada.
2 ay
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17
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın daha alt seviyeye GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını sunmasının ardından serinin diğer üyeleri de merakla beklenmeye başladı. GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 fiyat seviyesini çok daha aşağılara çekiyor.

GeForce GTX 1660 özellikleri ve fiyatı

Nvida’nın yapay zekâ ve ışın izleme çekirdeklerinden arındırdığı yeni TU110 serisi birimler bu yeni serinin kalbini oluşturuyor. GeForce GTX 1660 Ti ekran kartında TU116 grafik birimi kullanılmıştı.

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Gelen bilgilere göre GeForce GTX 1660 ekran kartında da TU116 grafik birimi yer alıyor. Bununla birlikte CUDA çekirdeği sayısında düşüş olacağı belirtiliyor. Bellek ise 4GB GDDR5 olacak. Böylece performans da daha düşük bir seviyeye inecek. GeForce GTX 1660 ekran kartı için 230$ seviyesi konuşuluyor. Çıkış tarihi ise 15 Mart olarak belirlenmiş.

GeForce GTX 1650 ekran kartı ise TU117 grafik birimini temel alıyor. En küçük Turing birimi olacağı ifade edilen TU117 haliyle performans olarak de serinin en altında yer alacak. Bu kartın fiyatının 180$ olacağı belirtiliyor. Çıkış tarihi ise 30 Nisan olacak.

GeForce RTX serisi ile alt seviye oyuncuların eleştirisine konu olan Nvidia, GTX 16xx serisi ile gönül almayı amaçlıyor. Diğer taraftan madencilik trendinin dibe vurması sonrasında ekran kartı satışlarında sıkıntı yaşayan Nvidia bu şekilde bir dengeleme yapabilir.

 

https://www.techpowerup.com/253062/nvidia-geforce-gtx-1660-and-gtx-1650-pricing-and-availability-revealed Yorum Yaz
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Guest-9CC7626BB 2 ay en beğenilen
gönül mü alıyor? şaka yapıyorsunuz herhalde
performans konusunda olduğumuz yerde sekip duruyoruz sadece fiyatlar şişiyor.
AMD yi beklemek en iyisi. eninde sonunda bu fiyatlar düşer.
gönül mü alıyor? şaka yapıyorsunuz herhaldeperformans konusunda olduğumuz yerde sekip duruyoruz sadece fiyatlar şişiyor.AMD yi beklemek en iyisi. en...
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Perturbator 2 ay
Ulan amd bizi bunlara mecbur bırakıyorsun ya ne diyeyim sana
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scorpion20 2 ay
takip
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X Files 2 ay
Türkiye fiyatları ve bellek miktarları kartları inanılmaz derecede itici gösteriyor. NewEgg tew bile RogStrix 2060 2500 TL civarına geliyor. Fiyatlar hiç beklediğim gibi değil. Muhtemelen 2060 alacağım, almayı ciddi düşünüyorum fakat 6GB bellekli bir karta bu kadar para veresim inanın gelmiyor. 2070'ler performans kıyasla kötü. 1660 Ti dahil olmak üzere bu seri de fiyattan dolayı çok kötü bir fiyat/performansa sahip.
Madencilik furyasından sonra ekran kartı dünyası henüz toparlanabilmiş değil. Yani bu 1660 ve 1650'nin ne fiyat/performans açısından bakmaya bile değmez durumunda olacağından kuşkum yok.
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Guest-9CC7626BB 2 ay X Files
2060 mantıklı gibi gelse de RTX ve DLSS performansı için en mantıksız seçim aslında. kart yetersiz kalıyor.
yok işte herkes isyanda adamlar bir türlü fiyat performans denecek bir şey çıkaramadılar. ve bunu bilerek yapıyorlar.
2060 ın RTX olması en büyük hata bence. bu kart bu 2 özellik olmasaydı da fiyatı uygun olsaydı şu an kapış kapış gidiyordu.
üstte dediğim gibi olduğumuz yerde sekiyoruz. ama fiyatlar şişiyor.
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TheNewAtilla 2 ay
1660Ti=1070 ise
1660=1060Ti olacaktır %20-25 daha güçlü olur 1060dan yani
1650=1060 3gb olacaktır büyük ihtimalle. E zaten 1060 3gb 180 dolardı?!?
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Witcher3 2 ay
Adamlar 280 birime bu kartları alıyor, ben de ki şansa bak bu coğrafyada doğmuşum
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kenan_0 2 ay
An itibari ile GTX-1660 __ 2000TL
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Mr.RetroWave 2 ay kenan_0
Yanlış bilmiyorsam newegg den 2000₺ civarına 1660TI alınabiliyor. Mobilde olduğum için doğrulayamadım.
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Xrollann 2 ay
Isıtıp ısıtıp koy önümüze, sen de sömür bakalım..
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DH Misafiri 2 ay
İyide bunlar zaten GTX önceki seriden, ara modeller performans değil fiyat değişecek, normalde 1060da alacağın performansın daha iyisini daha ucuza alacaksın misal.
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Guest-9CC7626BB 2 ay en beğenilen
gönül mü alıyor? şaka yapıyorsunuz herhalde
performans konusunda olduğumuz yerde sekip duruyoruz sadece fiyatlar şişiyor.
AMD yi beklemek en iyisi. eninde sonunda bu fiyatlar düşer.
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Adoring 2 ay Guest-9CC7626BB
Ne zaman cıkacak amd yeni ekran kartları ?
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NebiKaan 2 ay
Gtx 1660'ın 1600tl, gtx 1650'nin ise 1300tl ile geleceğini düşünüyorum.
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