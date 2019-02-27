GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 satış detayları belli oldu

Nvidia’nın daha alt seviyeye GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını sunmasının ardından serinin diğer üyeleri de merakla beklenmeye başladı. GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 fiyat seviyesini çok daha aşağılara çekiyor.

GeForce GTX 1660 özellikleri ve fiyatı

Nvida’nın yapay zekâ ve ışın izleme çekirdeklerinden arındırdığı yeni TU110 serisi birimler bu yeni serinin kalbini oluşturuyor. GeForce GTX 1660 Ti ekran kartında TU116 grafik birimi kullanılmıştı.

Ayrıca Bkz.

"Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı"

Gelen bilgilere göre GeForce GTX 1660 ekran kartında da TU116 grafik birimi yer alıyor. Bununla birlikte CUDA çekirdeği sayısında düşüş olacağı belirtiliyor. Bellek ise 4GB GDDR5 olacak. Böylece performans da daha düşük bir seviyeye inecek. GeForce GTX 1660 ekran kartı için 230$ seviyesi konuşuluyor. Çıkış tarihi ise 15 Mart olarak belirlenmiş.

GeForce GTX 1650 ekran kartı ise TU117 grafik birimini temel alıyor. En küçük Turing birimi olacağı ifade edilen TU117 haliyle performans olarak de serinin en altında yer alacak. Bu kartın fiyatının 180$ olacağı belirtiliyor. Çıkış tarihi ise 30 Nisan olacak.

GeForce RTX serisi ile alt seviye oyuncuların eleştirisine konu olan Nvidia, GTX 16xx serisi ile gönül almayı amaçlıyor. Diğer taraftan madencilik trendinin dibe vurması sonrasında ekran kartı satışlarında sıkıntı yaşayan Nvidia bu şekilde bir dengeleme yapabilir.