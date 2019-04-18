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Çekirdek seviyesinde güvenlik sunan yeni Intel işlemciler duyuruldu

Dizüstü bilgisayar modellerinde gelişmiş güvenlik çözümleri sunacak olan Intel Core i5-8365U ve Core i7-8665U vPro işlemciler duyuruldu. Bu işlemcilerin ana akım satışı olmayacak.
1 ay
3,4b
1
20
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz 10nm üretim sürecine geçişini başlatamayan Intel, 14nm sürecinde farklı çözümler sunmaya devam ediyor. 35W grubu işlemcilerden sonra şimdi de vPro serisine ait iki yeni dizüstü işlemcisi duyurdu.

Güvenlik ön planda

Sekizinci nesile ait olan işlemciler Core i5-8365U ve Core i7-8665U şeklinde sıralanıyor. 4 çekirdek 8 izlek birimi barındıran işlemciler LPDDR3 2133MHz ve DDR4 2400MHz belleklere destek sunuyor. 15W TDP değerine sahip olan işlemciler saat frekansı ve ön bellek boyutunda farklılaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü"

İşlemcilerin özelliği vPro etiketi taşıması. Yani donanım ve yazılım seviyesinde farklı koruma çözümleri sunuyor. Örneği Hardware Shield kötü niyetli kişilerin cihaz üzerinde saldırılarını önlemek için geliştirilmiş. Ayrıca farklı testler ve sertifikalardan da geçiyor.

Intel vPro serisi üretici ortaklara sunulan yüksek maliyetli işlemcilerden oluşuyor. Daha çok kurumsal tarafta üst seviye güvenliği amaçlayan bilgisayar modellerinde kullanılıyor. Bununla birlikte son dönemde ana akım tarafta da tercih edilmeye başladı. Lenovo ThinkPad gibi ürünlerde bu işlemcileri görmek mümkün. Yeni modeller de yine güvenlik odaklı dizüstü bilgisayarlarda kendisine yer bulacak.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/04/intel-gen8-vpro-cpus-focus-on-laptop-security-and-performance/ Yorum Yaz
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
neden güvenlik açığı olan işlemcileri bunlarla değiştirmiyorlar ? bendede i7 4790k var, güncelleyerek gücünü kıstınız ama genede tam olarak kapanmıyor. amd ryzen varken intel alma aldırma !
neden güvenlik açığı olan işlemcileri bunlarla değiştirmiyorlar ? bendede i7 4790k var, güncelleyerek gücünü kıstınız ama genede tam olarak kapanmıyor. amd ryze...
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4 Yanıt Yanıtla +21
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CVenturas 1 ay
Intel ve güvenlik zaaaaaaaaaa xD Adamlar kendi yediği b*ku fırsata çevirip bu durumdan para kazanmaya çalışıyor. Sorunlu işlemcileri sattılar kol uzunluğunda açık listesi çıktı sonra da gelin size temizini satalım diyorlar. Hiçbir DHli bunu yemez. Konu kilit editör ban.
Intel ve güvenlik zaaaaaaaaaa xD Adamlar kendi yediği b*ku fırsata çevirip bu durumdan para kazanmaya çalışıyor. Sorunlu işlemcileri sattılar kol uzunluğunda aç...
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kenbalx 1 ay
Çıksın bi araştırsınlar bakalım bunda ne açıklar çıkacak
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R0llingMan 1 ay
Milyar dolarlık şirketsin, insan aklıyla dalda gecerken biraz kaliteli ol be.
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eatmc7 1 ay
Intel çekirdek seviyesinde güvenlik diyorsa çekirdek seviyesinde casusluk demektir o. Ki vpro şirketlerin çalışanlarına verdiği bilgisayarlar üzerinde tam hakim olması için geliştirilen birşey. Yani bilgisayara dışarıdan müdahale çekirdek seviyesinde. En son ME(menagement engine) denen bir şey ile bunu yapıyorlardı ve bu bildiğim kadarıyla vpro olsun olmasın bütün işlemcilerinde var. Vpro olan modellerde sadece bu ME'yi kısmen şirket sahibi kontrol edebiliyor.
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denizbay1 1 ay
Geldim, Güldüm, Gittim.
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DH Misafiri 1 ay
NSA daha güvenli erişecek demekki bundan sonra
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kenbalx 1 ay
Çıksın bi araştırsınlar bakalım bunda ne açıklar çıkacak
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H34RTL3SS 1 ay
açıkları kapatıp çekirdek seviyesinde güvenlik mi diyor :)
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CVenturas 1 ay
Intel ve güvenlik zaaaaaaaaaa xD Adamlar kendi yediği b*ku fırsata çevirip bu durumdan para kazanmaya çalışıyor. Sorunlu işlemcileri sattılar kol uzunluğunda açık listesi çıktı sonra da gelin size temizini satalım diyorlar. Hiçbir DHli bunu yemez. Konu kilit editör ban.
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Spider_hip 1 ay
Bugüne kadar ki bir çok işlemcisinde çekirdek seviyesinde güvenlik açıkları çıkan, bunları kapatacağım diye işlemcilerini nesil nesil geri düşüren firma şimdi çekirdek seviyesinde güvenlik sunan işlemci çıkartıyor :) Ryzen 3700X ilk amd işlemcim olacak gibi duruyor. P 133, P2 333, P3 1000, P4 2.8HT, Q6600, 3770K gibi devam eden işlemci serüvenime yıllar sonra amd marka gelecek görünüyor.
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classf2re 1 ay
Çekirdek seviyesinde açık 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
neden güvenlik açığı olan işlemcileri bunlarla değiştirmiyorlar ? bendede i7 4790k var, güncelleyerek gücünü kıstınız ama genede tam olarak kapanmıyor. amd ryzen varken intel alma aldırma !
4 Yanıt Yanıtla +21
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ShadowWyvern 1 ay Musty3535123
toyota mı sandın mübarek, intel işlemcileri geri çekip eşdeğerinde güvenlik açığı olmayan işlemci verse şirket kendine bi daha gelemez
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kenbalx 1 ay Musty3535123
abd vatandaşları bile bunu yapamıyorsa dediğin zor :)
Sahi kimse bu açıklardan dolayı amerikada tazminat davası açmadımı intel e
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Mutlak.Sıfır 1 ay Musty3535123
" Hayla" yazanlara bir tek ben mi gıcık oluyotum?
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