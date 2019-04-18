Çekirdek seviyesinde güvenlik sunan yeni Intel işlemciler duyuruldu

Henüz 10nm üretim sürecine geçişini başlatamayan Intel, 14nm sürecinde farklı çözümler sunmaya devam ediyor. 35W grubu işlemcilerden sonra şimdi de vPro serisine ait iki yeni dizüstü işlemcisi duyurdu.

Güvenlik ön planda

Sekizinci nesile ait olan işlemciler Core i5-8365U ve Core i7-8665U şeklinde sıralanıyor. 4 çekirdek 8 izlek birimi barındıran işlemciler LPDDR3 2133MHz ve DDR4 2400MHz belleklere destek sunuyor. 15W TDP değerine sahip olan işlemciler saat frekansı ve ön bellek boyutunda farklılaşıyor.

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İşlemcilerin özelliği vPro etiketi taşıması. Yani donanım ve yazılım seviyesinde farklı koruma çözümleri sunuyor. Örneği Hardware Shield kötü niyetli kişilerin cihaz üzerinde saldırılarını önlemek için geliştirilmiş. Ayrıca farklı testler ve sertifikalardan da geçiyor.

Intel vPro serisi üretici ortaklara sunulan yüksek maliyetli işlemcilerden oluşuyor. Daha çok kurumsal tarafta üst seviye güvenliği amaçlayan bilgisayar modellerinde kullanılıyor. Bununla birlikte son dönemde ana akım tarafta da tercih edilmeye başladı. Lenovo ThinkPad gibi ürünlerde bu işlemcileri görmek mümkün. Yeni modeller de yine güvenlik odaklı dizüstü bilgisayarlarda kendisine yer bulacak.