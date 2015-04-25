Çelikten daha sağlam akıllı telefon : Turing Phone

Son zamanlarda üst seviye akıllı telefonlarda metal çerçeve kullanımı yaygınlaşıyor, ancak git gide incelen cihazlar artık günlük kullanımda bükülebilecek noktaya kadar geldi. Bu noktada üreticilerin sağlamlık konusunda daha fazla çalışması gerekirken, Turing Robotic Industries şirketinden ses getirecek bir cihaz duyurusu yapıldı.

Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip model kullandığı malzemeler ile de farklı bir cihaz olduğunu hemen belli ediyor. Cihazın çerçeveleri "liquidmorphium" isimli bir alaşım kullanılarak üretilirken bu alaşımın çelik ve titanyumdan daha sağlam olduğu söyleniyor. Bunun dışında kasanın kalan kısımlarında alüminyum, seramik ve plasik bölümler de bulunuyor.

Ayrıca sağlamlık dışında güvenlik konusunda da ileri seviye bir telefon olan Turing Phone, özel güvenlik çipi ile şifreli iletişim imkanı sunuyor. Cihazda parmak izi okuyucu sensöre de yer verilirken donanım konusunda da rekabetten geri kalınmamış.

Snapdragon 801 çipset barındıran model 5.5 inç büyüklükteki ekranında Full HD çözünürlük sunabiliyor. 64 ve 128 GB depolama alanına sahip cihaza 3 GB sistem belleği eşlik ediyor. Kamera konusunda ise arka kısımda 13MP çözünürlük tercih edilirken, ön kısımda 8MP'lik özçekim kamerasına yer verilmiş.

10 Ağustos tarihinden itibaren kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak telefonun 64GB kapasiteli modeli 740 dolar, 128 GB kapasiteli modeli ise 870 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı hakkında net bir bilgi ise bulunmuyor.