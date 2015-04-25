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Çelikten daha sağlam akıllı telefon : Turing Phone

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,2b
1
57
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çelikten daha sağlam akıllı telefon : Turing Phone
 
Son zamanlarda üst seviye akıllı telefonlarda metal çerçeve kullanımı yaygınlaşıyor, ancak git gide incelen cihazlar artık günlük kullanımda bükülebilecek noktaya kadar geldi. Bu noktada üreticilerin sağlamlık konusunda daha fazla çalışması gerekirken, Turing Robotic Industries şirketinden ses getirecek bir cihaz duyurusu yapıldı.
Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip model kullandığı malzemeler ile de farklı bir cihaz olduğunu hemen belli ediyor. Cihazın çerçeveleri "liquidmorphium" isimli bir alaşım kullanılarak üretilirken bu alaşımın çelik ve titanyumdan daha sağlam olduğu söyleniyor. Bunun dışında kasanın kalan kısımlarında alüminyum, seramik ve plasik bölümler de bulunuyor.
Çelikten daha sağlam akıllı telefon : Turing Phone
 
Ayrıca sağlamlık dışında güvenlik konusunda da ileri seviye bir telefon olan Turing Phone, özel güvenlik çipi ile şifreli iletişim imkanı sunuyor. Cihazda parmak izi okuyucu sensöre de yer verilirken donanım konusunda da rekabetten geri kalınmamış.
Snapdragon 801 çipset barındıran model 5.5 inç büyüklükteki ekranında Full HD çözünürlük sunabiliyor. 64 ve 128 GB depolama alanına sahip cihaza 3 GB sistem belleği eşlik ediyor. Kamera konusunda ise arka kısımda 13MP çözünürlük tercih edilirken, ön kısımda 8MP'lik özçekim kamerasına  yer verilmiş. 
10 Ağustos tarihinden itibaren kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak telefonun 64GB kapasiteli modeli 740 dolar, 128 GB kapasiteli modeli ise 870 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı hakkında net bir bilgi ise bulunmuyor. 
Çelikten daha sağlam akıllı telefon : Turing Phone
 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
Yere düşünce yer kırılır
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ekmek arası ekmek 4 yıl
3310 un modern veliahtı
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coolcool 4 yıl
Türkiye'ye gelmez dimi
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TEKNOLOJİUZMANI10 4 yıl
Ama az pahâli bee..
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Loser. 4 yıl
fiyat normal mi sizce
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TEKNOLOJİUZMANI10 4 yıl
Supermis...
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coolcool 4 yıl
Nerden alcaz
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Master_Evil 4 yıl
volvonun telefon versiyonu gibi
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DH Misafiri 4 yıl
Keşke buraya gelse piyasada o kadar saçma sapan telefonlar var ki.. gönül rahatlığıyla 3000 tl veririm bu telefona..
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aycibin 4 yıl
telefon üreticilerine sesleniyorum aloooo....

kasmaya gerek yok.telefon ince olunca bizim hayatımız kolaylaşmıyor.yani 6-7mm olması aranılan bir özellik,bir marifet değil.zaten telefonları inceltince pilleri de ufalıyor.yani inceltmek kullanıcının istemediği bir durum.üstüne yamuluyor da.gelin telefonları 8-9mm üretin.hem kullanıcıya yöenlik telefonlar olsun,hem de siz üreticiler enerjinizi daha faydalı alanlarda kullanın.
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Mar00N 4 yıl
Harika
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simetrik 4 yıl
Karbon fiber den yapılsaydı daha iyi olurdu.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
tasarım ve donanım dan keserlerdi şimdi tam olmuş
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er1710 4 yıl
3310 yeter
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Mr xXx 4 yıl
Ekranı da sağlamsa şahsen 4. Ekranı da kırmış biri olarak kaç para olursa olsun alırım
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