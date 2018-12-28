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Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Karakomik Filmler' için fragman yayınlandı

İki farklı filmi tek seansta izletecek olan Karakomik Filmler için ilk fragman yayınlandı. Cem Yılmaz'ın yeni projesinin yine gişelere damgasını vurması bekleniyor. İşte fragman:
4 ay
7,1b
1
31
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Cem Yılmaz'ın yeni projesi Karakomik Filmler'in ilk fragmanı nihayet bugün yayınlandı. Normalden biraz farklı bir yapıya sahip olduğunu gördüğümüz Karakomik Filmler, iki farklı bağımsız filmi tek seansta sunmaya çalışacak. Her iki filmde yaklaşık 60 dakikalık bir süreye sahip. Filmlerin isimleri ise "2Arada" ve "Kaçamak".

2Arada filminde Cem Yılmaz'ı vapurda çalışan bir çaycı rolünde görüyoruz. Ayzek isimli kahramanımızın dramatik hikayesini izleyeceğiz. Karakomik Filmler'in ikinci kısmı Kaçamak ise bilim kurgu öğeleriyle süslü bir komedi olacak. Cem Yılmaz'ın diğer bilim kurgu temalı komedilerinde olduğu gibi Kaçamak'ta da yine yabancı yapımlara birçok gönderme olduğunu görüyoruz.

Karakomik Filmler'in oyuncu ekibinde Cem Yılmaz filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur gibi isimler yer alıyor. Gişelere damgasını vurmasını beklediğimiz Karakomik Filmler, 18 Ocak 2019'da izleyicilerle buluşacak.
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Galatas4ray 4 ay en beğenilen
Ben cem yılmazın gora ve arog filmelerinden sonrasını hiç beğenmedim saçma sapan filmler yaptı bana sorarsanız.
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buraxus 4 ay
Cem yılmaz filmlerinde görmeye alışık olduğumuz isimler demeyin cem bey alınıyor kızıyor sonra, hem nerden çıkarıyorsunuz bunları (!)
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DokuzKuyrukluTilki 4 ay
Yalnız ne bileyim Cem Yılmaz filmine söven Recep İvedik izliyordur gibi geliyor. Oyunculuğu iyi adamın esprilerde yerine göre iyi. aynı oyuncularla oynayacak çünkü hepsiyle iyi anlaşıyor ve hepsi iyi oyuncular. O hastanedeki yatak saynesinde herkes birbirine geçiriyordu ya hah işte onu rastgele adamlarla yapamazsın. Bu yüzden bu isimler en iyisi.
Yalnız ne bileyim Cem Yılmaz filmine söven Recep İvedik izliyordur gibi geliyor. Oyunculuğu iyi adamın esprilerde yerine göre iyi. aynı oyuncularla oynayacak çü...
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capo di capi 2 ay
Neden gösterime girmedi, girmiyor ??
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Galaksi. 3 ay
Umutlu değilim fragmandan dolayı
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ali.kose 3 ay
Gorada zirvede bırakmalıydın insallah buda yanıltmaz bizi
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olağan_şüpheli 3 ay
Fragmanı ben de beğenmedim. Umarım iyi bir şey çıkar.
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sakulta8585 3 ay
Ne oldu bu Film? Ocakta gelmeyecekmiydi??!
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Kartal Göz 4 ay
Bazıları GORA, AROG ve Yahşi Batı'dan sonra çıkan Cem Yılmaz filmleri için kötü demiş ama Pek Yakında filmi de gayet iyiydi. Sanırım beklentiler hep komedi üzerine. Bu arada Yahşi Batı'dan sonra bunun ikincisini bekledik ama Cem Bey yapmadı. Gelseydi şöyle güzel bir devam filmi de izleseydik. Sonunda açık bir kapı bırakılmıştı.
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arghh 3 ay Kartal Göz
Bir Youtube röportajında bu konudan bahsediyor. Hatta söylediğine göre bir değil iki devam filminin senaryosu hazırmış. Bir tanesi "Galata cinayetleri". Röportajın linki aşağıda.
youtube.com/...
16:20 den itibaren bu konu hakkında konuşuyor.
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hakkı911 4 ay
tiyatro tadında sinema
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sakulta8585 4 ay
Bu Film ne zaman vizyona giriyor?
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.Moonlight. 4 ay
Fragmanı beğenmedim ama film nolur bilemem
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drjacob 4 ay
fragman iyi değil ama film iyidir diye umuyorum
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