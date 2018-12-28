Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Karakomik Filmler' için fragman yayınlandı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Cem Yılmaz'ın yeni projesi Karakomik Filmler'in ilk fragmanı nihayet bugün yayınlandı. Normalden biraz farklı bir yapıya sahip olduğunu gördüğümüz Karakomik Filmler, iki farklı bağımsız filmi tek seansta sunmaya çalışacak. Her iki filmde yaklaşık 60 dakikalık bir süreye sahip. Filmlerin isimleri ise "2Arada" ve "Kaçamak".2Arada filminde Cem Yılmaz'ı vapurda çalışan bir çaycı rolünde görüyoruz. Ayzek isimli kahramanımızın dramatik hikayesini izleyeceğiz. Karakomik Filmler'in ikinci kısmı Kaçamak ise bilim kurgu öğeleriyle süslü bir komedi olacak. Cem Yılmaz'ın diğer bilim kurgu temalı komedilerinde olduğu gibi Kaçamak'ta da yine yabancı yapımlara birçok gönderme olduğunu görüyoruz.Karakomik Filmler'in oyuncu ekibinde Cem Yılmaz filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur gibi isimler yer alıyor. Gişelere damgasını vurmasını beklediğimiz Karakomik Filmler, 18 Ocak 2019'da izleyicilerle buluşacak.