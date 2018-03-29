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Çentikli Android telefonları çentiksiz yapan uygulama: Nacho Notch

iPhone X ile başlayan çentik trendine katılan Android cihazların, çentiksiz kullanılmasına olanak sağlayan Nacho Notch uygulaması Google Play Store’da yayınlandı.
1 yıl
4,2b
1
11
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Essential Phone’la başlayan, iPhone X’un tanıtılmasıyla popülerleşen ekran üzerindeki çentik, artık neredeyse tüm telefonlarda uygulanmaya başladı. Kullanıcıların birçoğunun istememesine rağmen, amiral gemi modellerine baktığımız zaman bu çentiği maalesef görür hale geldik.
Çentikli Android telefonları çentiksiz yapan uygulama: Nacho Notch
Huawei, P20 modellerinde de çentik kullanmasına rağmen, geri bildirimleri değerlendirip, ayarların içerisine çentiğin kapanmasını da ekleyerek çentiği kullanıcının kendi isteğine bıraktı. Android P’nin çentik desteği gelecek olsa da yeni çıkan bir uygulama aynı Huawei P20 modelinde olduğu gibi telefonun ekranını çentikli veya çentiksiz kullanılmasına olanak sağlıyor.

Nacho Notch 

XDA-Developers moderatörlerin geliştirdiği uygulamanın asıl görevi, ekranda bulunan çentiğin sağ ve sol taraflarını karartarak ince bir çerçeve havası katmak. Ayrıca çentikli ekranlarda bulunan çift renk durum çubuğunu da tek renge çevirip, çirkin görüntüyü de ortadan kaldırıyor. Uygulamanın; hızlı ayar menüsünde bulunup uygulama çekmecesinde herhangi bir yer işgal etmemesi de artı bir özellik katıyor.
Uygulamayı akıllı telefonunuza buradan indirebilirsiniz.
 

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mert1907 1 yıl en beğenilen
Şu ekranın üstünün boş kalması muhabbetini bir türlü anlamıyorum. Zaten günümüz ekranlarında çerçeve oranı iyice inceldi, çentik sadece farklılaşmak adına yapılan birşey ama bence çok gereksiz.
Şu ekranın üstünün boş kalması muhabbetini bir türlü anlamıyorum. Zaten günümüz ekranlarında çerçeve oranı iyice inceldi, çentik sadece farklılaşmak adına yapıl...
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Fenomenon 1 yıl
bence olması gereken de buydu. çentik çok eğreti duruyor. ancak böyle bir uygulama ile kullanılır duruma gelmiş.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Aslında çentik kısımları sadece göstergeleri gösterse, mesaj ve arama gelince orda ufak bir bildirim olsa yani ana ekrandan ayrı şekilde çalışsa çok güzel olurdu. 16:9 ekran oranı da korunurdu böylece. Çok mu şey istiyorum :/
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pranis 1 yıl
Android 4.4 ten öncesine gittik, simsiyah bildirim çubuğu..
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Android 5'e kadar durum çubuğu sanit renkti, daha sonra görsellik olsun diye uygulama ile benzer renk yaptılar, sonra çentik geldi kötü gözüktü, şimdi eski sürümlerdeki gibi düz renk yapmaya uğraşıyorlar.
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Tengrist 1 yıl
HHHHHHHHHHHahahahaha ne günlere kaldık yaaaaaaaaaaaaaaaaaa çentiğimiz eksikti oda oldu
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drserk 1 yıl
çentik yenilik diye sanat yoksunu zevksiz tasarımları gözümüze soktukları müddetçe böyle çentikli telefon almayacağım.
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alemburda34 1 yıl
iyi hoşta bu uygulama sürekli kullanıldığı takdirde ghost screen gibi ekranda iz bırakır. Mağazalardaki demo cihazla gibi olur.
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intel7mix 1 yıl alemburda34
Amoled ekranlar bunu 2 yıl sonra kesinlikle yaşıyor ki zaten
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Guest-C192699FC 1 yıl
Çentiksizler daha güzel tasarıma sahip centikliler sanki biri telefonun içine etmiş sonrasında bir kaç rütuşla anca böle oldu gibi bir tasarımı var
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Şu ekranın üstünün boş kalması muhabbetini bir türlü anlamıyorum. Zaten günümüz ekranlarında çerçeve oranı iyice inceldi, çentik sadece farklılaşmak adına yapılan birşey ama bence çok gereksiz.
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skythunderr 1 yıl
üreticiler çentiğe sadece bildirimleri ve göstergeleri koyup tanıtsaydı millet tepki göstermezdi bence, gayette mantıklı olurdu. ekranın üst kısmının boş olmasından iyidir. çentiğin kamera ve sensorler yüzünden kalkması zaten imkansız. şu anda panel teknolojisinin ilerlemisinden kaynaklı bir dilamma oluşmuş durumda.
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