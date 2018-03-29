Çentikli Android telefonları çentiksiz yapan uygulama: Nacho Notch

Essential Phone’la başlayan, iPhone X’un tanıtılmasıyla popülerleşen ekran üzerindeki çentik, artık neredeyse tüm telefonlarda uygulanmaya başladı. Kullanıcıların birçoğunun istememesine rağmen, amiral gemi modellerine baktığımız zaman bu çentiği maalesef görür hale geldik.

Huawei, P20 modellerinde de çentik kullanmasına rağmen, geri bildirimleri değerlendirip, ayarların içerisine çentiğin kapanmasını da ekleyerek çentiği kullanıcının kendi isteğine bıraktı. Android P’nin çentik desteği gelecek olsa da yeni çıkan bir uygulama aynı Huawei P20 modelinde olduğu gibi telefonun ekranını çentikli veya çentiksiz kullanılmasına olanak sağlıyor.

Nacho Notch

XDA-Developers moderatörlerin geliştirdiği uygulamanın asıl görevi, ekranda bulunan çentiğin sağ ve sol taraflarını karartarak ince bir çerçeve havası katmak. Ayrıca çentikli ekranlarda bulunan çift renk durum çubuğunu da tek renge çevirip, çirkin görüntüyü de ortadan kaldırıyor. Uygulamanın; hızlı ayar menüsünde bulunup uygulama çekmecesinde herhangi bir yer işgal etmemesi de artı bir özellik katıyor.



Uygulamayı akıllı telefonunuza buradan indirebilirsiniz.