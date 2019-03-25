Cep telefonları için Lazca klavye

Bir dönem Doğu Karadeniz toprakları üzerinde yoğun bir şekilde konuşulan fakat zamanla etkisi giderek azalan Lazca dilinin Android klavyesi çıktı. Rizeli bir geliştirici tarafından hazırlanan Lazca Klavye isimli uygulama, Play Store’da ücretsiz olarak yayınlandı.

Doğu Karadeniz’de konuşulan Lazca, Kafkas dil ailesine ait bir dildir. 2001 yılı verilerine göre Dünya’da 130 bin- 150 bin konuşanı ile Lazca, UNESCO tarafından 'yok olma tehlikesi altındaki dil' olarak sınıflandırılmıştır.

Lazca’yı yaşatmak adına Lazca klavye tasarlayan Rize Ardeşenli yazılımcı Muhammet Çağatay, uygulamayı ücretsiz olarak yayınladı. Açık kaynak kodlu olarak geliştirdiği yazılımın kodlarını da internette paylaştı. Böylece klavyeye ekstra özellikler eklemek veya en baştan yeni bir klavye geliştirmek isteyenler Çağatay’ın hazırladığı kodları ücretsiz olarak kullanabilecek.

Klavyede Lazca karakterlerinin yanı sıra Türkçe karakterler de bulunuyor. Bu sayede hem Türkçe hem de Lazca yazılabiliyor. Üstelik Lazca harfler, Türkçe Q klavyenin üst sırasına ayrı bir satır olarak dizilmiş. Türkçe Q klavyeye alışık kullanıcılar rahatlıkla Türkçe ve Lazca yazı yazabilecek.

Rizeli Muhammet Çağatay, unutulmaya yüz tutan Lazca dilini yaşatmak adına böyle bir girişimde bulundu. Projeyi ileriye taşımak isteyenler için açık kaynak kodunu paylaştı. Dileyen kullanıcılar açık kaynak kodlarından faydalanarak istedikleri özellikleri ekleyip kendi uygulamalarını hazırlayabilirler.