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Cep telefonları için Lazca klavye

Doğu Karadeniz'de konuşulan Lazca dilinin mobil klavyesi geliştirildi. Rizeli bir geliştirici tarafından hazırlanan 'Lazca Klavye', Android platformu için ücretsiz olarak yayınlandı.
1 ay
5,4b
1
17
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bir dönem Doğu Karadeniz toprakları üzerinde yoğun bir şekilde konuşulan fakat zamanla etkisi giderek azalan Lazca dilinin Android klavyesi çıktı. Rizeli bir geliştirici tarafından hazırlanan Lazca Klavye isimli uygulama, Play Store’da ücretsiz olarak yayınlandı.

Doğu Karadeniz’de konuşulan Lazca, Kafkas dil ailesine ait bir dildir. 2001 yılı verilerine göre Dünya’da 130 bin- 150 bin konuşanı ile Lazca, UNESCO tarafından 'yok olma tehlikesi altındaki dil' olarak sınıflandırılmıştır.

Lazca’yı yaşatmak adına Lazca klavye tasarlayan Rize Ardeşenli yazılımcı Muhammet Çağatay, uygulamayı ücretsiz olarak yayınladı. Açık kaynak kodlu olarak geliştirdiği yazılımın kodlarını da internette paylaştı. Böylece klavyeye ekstra özellikler eklemek veya en baştan yeni bir klavye geliştirmek isteyenler Çağatay’ın hazırladığı kodları ücretsiz olarak kullanabilecek.

Klavyede Lazca karakterlerinin yanı sıra Türkçe karakterler de bulunuyor. Bu sayede hem Türkçe hem de Lazca yazılabiliyor. Üstelik Lazca harfler, Türkçe Q klavyenin üst sırasına ayrı bir satır olarak dizilmiş. Türkçe Q klavyeye alışık kullanıcılar rahatlıkla Türkçe ve Lazca yazı yazabilecek.

Rizeli Muhammet Çağatay, unutulmaya yüz tutan Lazca dilini yaşatmak adına böyle bir girişimde bulundu. Projeyi ileriye taşımak isteyenler için açık kaynak kodunu paylaştı. Dileyen kullanıcılar açık kaynak kodlarından faydalanarak istedikleri özellikleri ekleyip kendi uygulamalarını hazırlayabilirler.
Lazca Klavye İndirme Linki: Google Play Store 

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Suzuyâ 1 ay en beğenilen
Bir de siz çıkmayın.
3 Yanıt Yanıtla +11
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yurdakull 1 ay
Burada bazı yorumları üzülerek okuyarak ve doğma büyüme Rizeli, Rizede esnaf biri olarak bu yorumu yapıyorum.
Uzun yıllar forum takipçisiyim fakat üyelik yaşım yenidir. Pek yorumda yapmam ama buna ne yazık ki yorum yapamamış duramadım.
Lazlar ermeni ve ya rum değildir arkadaşlar. Lazlar Megrel kökenlidir, kökenimiz milattan öncesine dayanmakla birlikte bu coğrafyaya yerleştikten sonra vakti geldiğinde Müslümanlığı, vakti geldiğinde Osmanlıyı ve yine Vakti geldiğinde Cumhuriyeti kabul ettik. Günümüzde kimler laz derseniz, Rize merkez hariç ! Rizenin Melyat, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve köylerini kapsar.
Lazca bir dildir. da - de - geliyirum gideyirum tarzda bir şiveden farklıdır. Televizyonlarda dönen bu diziler bizim nefret kaynığımızdan fazlası olamadı.
Lazların bölgede coğrafyada ikameti çok yıllar öncesine dayanır, müslümanlığı seçmiş osmanlı ile birlikte Osmanlıyı kabul etmiş, cumhuriyetle birlikte cumhuriyeti. Hiç bir zaman bölücü ayırıcı olmamıştır. Olmadık!
Buradaki eleştirisel yorumlar çok üzücü, Lazca bir dildir ve unutulmaya yüz tutmuştur. 98 yaşında babaannemi kaybettim, türkçe çok az bilirdi dolayısı ile çocukluğum dolu dolu lazca ile geçti. Ne acıdır ki bazı kesimler gibi 2 kişi bir araya gelince de bizler kendi dilimizi konuşmak yerine Türkçe konuşuyoruz. Böyle böyle uzlaştık, unuttuk özümüzü. Yeri geliyor bazı kelimelerin lazca karşılığını düşünmeden edemiyorum.
Bi siz eksiktiniz ve Rum roman ermeni gibi yakıştırmalar hiç ama hiç hoş değil. Ben Lazım. Ne mutlu türküm demekten ve silahımın şarjör tablasındaki ayyıldız bayraktan tutunda her sabah işime gelirken sahilde dalgalanan gönderdeki koca bayraktan hiçbir zaman rahatsızlık duymadım!
Ne mutlu Türküm niye deyim ki. Ben türk değilimki diyen asker arkadaşlarım oldu. Girmeyecem malum kesimin detayına ama.
Ne mutlu türküm diyene! demekten sıkıntı utanç duyan hiç bir laz bulamazsınız. Bu memleketin bölünmez bütünlüğünü dünde kabul ettik. Bu günde kabul ederiz yarında sıkıntı yok. Bir canımız var feda olsun vatana oda. Sıkıntı yok! Ama günümüz Türkiyesinde yeterince sağı solu, türkü kürdü, lazı çerkezi böldüler. A kesimden olmayanı Terör demişler. Kendi fikirlerinde olmayanlara Terörist demişler X oluşum Y oluşum demişler yeterince. Bütün bunlar yapılırken sırf lazca klavyesi için bu yapılan yorumlar hiç ama hiç hoş değil. Üzüntü kaynağı başka birşey değil. Biz zaten dilimizi konuşmamız gerekse konuşuyoruz, kimseye bir zararımız da yok.
yinede detaylı okumak isteyen olursa, lazca.org/...
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asyaa17 1 ay yeni yorumcu
bilemedum uhdshfs yani anadilde klavye var sonuçta pek anlam veremedim ilgi görür mü emin değilim
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remezanina 1 ay asyaa17
Çok ilgi görüyor. Biz Lazca site sahipleri başta olmak üzere bir çok alanda Lazca harfleri yazamıyor idik.
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740turbowagon 1 ay
Adam yazılım üretmiş. Hem de açık kaynak kodlu. Tebrikler.
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huntedman 1 ay
Bunların özü bildiğim kadarı ile rum normal.
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koyunsavar 1 ay huntedman
Senin özün ne acaba?
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remezanina 1 ay huntedman
Bilmemek yanlış bilmekten iyidir. Yanlış biliyorsun. youtube.com/...
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Suzuyâ 1 ay en beğenilen
Bir de siz çıkmayın.
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IVBACK 1 ay Suzuyâ
Birde biz çıkacağız gibi mi duruyor oradan ?
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Cassation 1 ay Suzuyâ
-de ayrı yazılır Sayın Hadsiz :).
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remezanina 1 ay Suzuyâ
Biz bu coğrafyada 4 bin yıldır yaşıyoruz. Biraz araştırır ve kurcalarsanız sizin çıktığınızı anlayacaksınız. Ayrıca bu ırkçı tavrınız hiç hoş değil. Dillere ve kültürlere saygılı olmalısınız.
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The.Mafia 1 ay
Lazlar iyi haber
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fotifoti 1 ay
Lazka diye bi ben mi okudum :)
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sniper23 1 ay
Güzel çalışma, hemen indireyim.
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