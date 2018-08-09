Cep telefonları zor durumlar için can simidimiz

Tanımadığınız kişilerle girdiğiniz absürt bir sohbette ya da sosyal olarak nasıl davranacağınızı bilmediğiniz bir durumda cep telefonunuza mı sarılıyorsunuz? Bilim adamları yalnız olmadığınız söylüyor. Calirfornia Üniversitesi araştırmacıları insanların akıllı telefonlarını, rahatsız edici sosyal durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için "can simidi" olarak gördüklerini ortaya koyan bir çalışma yayınladı.



Araştırmacılar tarafından yapılan deney neticesinde, cep telefonlarını yanlarında taşımalarına izin verilen kişilerin, sosyal bir ortamda göz ardı edildiklerinde stres hormonu seviyelerinin daha düşük olduğu tespit edilmiş. Kısacası cep telefonlarının yanlarında olması insanları rahatlatmış.

Bilim adamları bu durumu cep telefonunu “daha büyük kişisel ağ” olarak görmemizle açıklıyorlar. Toplum içinde izole edildiğimizde cep telefonu sayesinde her daim birileriyle iletişime geçebiliriz. Ayrıca, bir cep telefonu kadar yakınımızda yüzlerce, bazen binlerce insan varken içinde bulunduğumuz ortamdakilerin bize nasıl davrandıklarını o denli önemsemiyoruz. Bu durum da kişide güvenlik duygusu oluşturuyor.



Söz konusu çalışma daha çok gençleri hedef alıyor. Çalışmada yaş ortalaması 20 olan 148 kişi üzerinde gözlemler yapılmış. Akıllı telefonla büyümeyen yaşlılar için benzer durumun geçerli olmayabileceği, yine de yeni tanıştıkları insanlarla aynı ortamda bulunduklarında yaşlıların da cep telefonunu bir can simidi olarak gördüğü vurgulanmış.

https://www.engadget.com/2018/08/07/study-shows-smartphones-are-security-blanket/