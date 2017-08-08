Cep telefonlarına yeni zam: TRT bandrolü artıyor!

Tam Boyutta Gör

Cep telefonlarından alınan vergilerde son dönemde üzerinde çokça oynana TRT bandrolü yeni bir güncelleme ile daha gündemde. Bakanlar Kurulu kararına göre cep telefonlarından alınan vergi oranı %10 olarak güncellendi. Üstelik kapsamdaki ifadeler de tüm cep telefonlarını kapsayacak şekilde değiştirildi.

28 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren son karar ile internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarını alabilecek nitelikte olan tüm cihazlardan da vergi alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda da cep telefonları için vergi dahili radyosu varsa %7, yoksa %6 olmuştu. Daha önce sizlere burada yer alan yazımızda detaylarını paylaştığımız yazının ardından bir yol sonra TRT bandrolü için yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre daha önce dahili radyosu bulunan veya bulunmayan diye ayrılan cep telefonları, yeni karar ile tek bir başlık altında toplandı ve ithalat esnasındaki fiyat üzerinden TRT bandrolü oranı %10 olarak değiştirildi. Ayrıca internet üzerinden televizyon ve radyo yayınlarını alabilen bilgisayar ve tabletlerdeki oran da tek bir başlıkta birleştirilmiş ve %2 olarak değiştirilmiş.