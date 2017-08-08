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Cep telefonlarına yeni zam: TRT bandrolü artıyor!

Cep telefonlarından alınan TRT bandrolü oranına yeni bir düzenleme daha geldi. Bakanlar Kurulu kararına göre TRT bandrolünün kapsamında da değişiklik yapıldı. İşte detaylar:
1 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Cep telefonlarına yeni zam: TRT bandrolü artıyor!
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Cep telefonlarından alınan vergilerde son dönemde üzerinde çokça oynana TRT bandrolü yeni bir güncelleme ile daha gündemde. Bakanlar Kurulu kararına göre cep telefonlarından alınan vergi oranı %10 olarak güncellendi. Üstelik kapsamdaki ifadeler de tüm cep telefonlarını kapsayacak şekilde değiştirildi.

Tüm Telefonlar Aynı Kapsama Alındı 

28 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren son karar ile internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarını alabilecek nitelikte olan tüm cihazlardan da vergi alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda da cep telefonları için vergi dahili radyosu varsa %7, yoksa %6 olmuştu. Daha önce sizlere burada yer alan yazımızda detaylarını paylaştığımız yazının ardından bir yol sonra TRT bandrolü için yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre daha önce dahili radyosu bulunan veya bulunmayan diye ayrılan cep telefonları, yeni karar ile tek bir başlık altında toplandı ve ithalat esnasındaki fiyat üzerinden TRT bandrolü oranı %10 olarak değiştirildi. Ayrıca internet üzerinden televizyon ve radyo yayınlarını alabilen bilgisayar ve tabletlerdeki oran da tek bir başlıkta birleştirilmiş ve %2 olarak değiştirilmiş.

Vergi Yükü Artıyor

TRT bandrolündeki artış küçük kalsa da zaten cep telefonlarında zaten %50’nin üzerinde olan vergi yükünü biraz daha yukarı tırmandıracak. Özellikle yeni iPhone’ların satışa çıkışından önce yürürlüğe giren bu artış, yeni dönemde zaten pahalı olması beklenen üst seviye telefonların ulaşılabilirliğini biraz daha zorlu bir hale getirecek. Daha önce burada yer alan yazımızda dünyada en pahalı iPhone 7’nin ülkemizde olduğunu paylaşmış ve diğer ülkelerle kıyaslamalı olarak bazı ürünleri listelemiştik. İlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170808-1.pdf Yorum Yaz
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gorkem2626 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Bob Kelso 1 yıl
Ha güncelleme ise tamam. Ben artırıldı sandım.
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asiruhh1903 1 yıl
organik hoşaf mucitlerini finanse edecektir

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APOLL0 6 ay
Bunlar hep ileride alınacak oksijen vergisine hazırlık.
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DH Misafiri 1 yıl
Nedense ülkemiz herşeye yasa koyuyor düzenleme getiriyor ama denetim denen şey sıfır. Yahu arkadaş en ufak ücreti oradan buradan aliyorsunuz nerde bi yönetici varsa onları denetleyip işi ehline verseniz durum buralara gelmez. Biz üretmeyiz biz snca üretenlerden vergi alırız. Biz yama yaparız biz yaparsak bile gerdege başkasınin yazikimiyla gireriz yazik be.
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Boldrex 1 yıl
Lig maçlarını bari yayınlasar da verdiğimiz vergiler bi işe yarasa, saçma ergen dizileri yerine..
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SEHZADE63 1 yıl
Yahu adamlar % 18-35 lik vergileri gecirirken ses seda cikmiyor da % 2-3 vergi yapmalarimi gözünüze geldi birakin şu zam mam mevzularini bizler var oldukca türkiye ayakta durucak siz savaşa hazirlanin türkiye nin sonu iyi değil...
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Etuhu 1 yıl
Hamdolsun Referandumdan sonra her şey çok güzel.
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mgora 1 yıl
Sadece Trt'yi beslesek yine iyi , Trt açıktan beslediğimiz bir kanal.
Birde dolaylı beslediğimiz kanallar var onlar daha beter :(
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gecekuşu0138 1 yıl
Yakında donunuzuda alacaklar dikkat.
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axaxa 1 yıl
Her zamda aynı muhabbetler fakat satışların düştüğüne de inanmıyorum hiç 😄
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h@mza 1 yıl
Seçimde trtyi kapatma yı kim derse oyum ona
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schlimazi 1 yıl h@mza
h@mza
Seçimde trtyi kapatma yı kim derse oyum ona

Adı TRT payı ama TRT olmasa atıyorum "canım sıkıldı vergisi" derler yine o parayı alırlar.
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Clayf 1 yıl
Türkiye'den başka devlet kanalı için vergi toplayan ülke var mı ? Varsa oranı ne kadar ?
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Mnrl89 1 yıl Clayf
Avusturya'da eğer evinde televizyon ve/veya radyon varsa devlet kanalına (ORF) aylık 25€ (benim zamanımda öyleydi) ödeme yapıyorsun.
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