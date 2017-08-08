Cep telefonlarına yeni zam: TRT bandrolü artıyor!

Tüm Telefonlar Aynı Kapsama Alındı
28 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren son karar ile internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarını alabilecek nitelikte olan tüm cihazlardan da vergi alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda da cep telefonları için vergi dahili radyosu varsa %7, yoksa %6 olmuştu. Daha önce sizlere burada yer alan yazımızda detaylarını paylaştığımız yazının ardından bir yol sonra TRT bandrolü için yeni bir düzenlemeye gidildi.
Buna göre daha önce dahili radyosu bulunan veya bulunmayan diye ayrılan cep telefonları, yeni karar ile tek bir başlık altında toplandı ve ithalat esnasındaki fiyat üzerinden TRT bandrolü oranı %10 olarak değiştirildi. Ayrıca internet üzerinden televizyon ve radyo yayınlarını alabilen bilgisayar ve tabletlerdeki oran da tek bir başlıkta birleştirilmiş ve %2 olarak değiştirilmiş.
Vergi Yükü Artıyor
TRT bandrolündeki artış küçük kalsa da zaten cep telefonlarında zaten %50’nin üzerinde olan vergi yükünü biraz daha yukarı tırmandıracak. Özellikle yeni iPhone’ların satışa çıkışından önce yürürlüğe giren bu artış, yeni dönemde zaten pahalı olması beklenen üst seviye telefonların ulaşılabilirliğini biraz daha zorlu bir hale getirecek. Daha önce burada yer alan yazımızda dünyada en pahalı iPhone 7’nin ülkemizde olduğunu paylaşmış ve diğer ülkelerle kıyaslamalı olarak bazı ürünleri listelemiştik. İlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170808-1.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birde dolaylı beslediğimiz kanallar var onlar daha beter :(
Adı TRT payı ama TRT olmasa atıyorum "canım sıkıldı vergisi" derler yine o parayı alırlar.
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