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Cep telefonu ve internet faturasındaki iade işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak

E-devlet'e bir yeni özellik daha geliyor. İnternet, cep telefonu gibi elektronik haberleşme sektöründeki firmaların faturasındaki "haksız ücret" e-devlet üzerinden takip ve tahsil edilebilecek.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cep telefonu ve internet faturasındaki iade işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak
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Haberleşme sektöründeki işletmeciler, kullanıcıya olması gerekenden daha yüksek ücretli faturalar çıkarabiliyor. Böyle durumlarda haksız alınan ücret BTK tarafından tespit ediliyor. E-devlet’e eklenecek yeni özellik sayesinde, telefon faturalarındaki haksız ücretlerin takibi ve tahsilatı e-devlet üzerinden yapılacak.

30 Haziran'da yürürlüğe girecek

Cep telefonu, internet, TV servisi ve diğer elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler, söz konusu iadeyi alacak aboneleri, kısa mesaj, elektronik posta, arama, sesli yanıt sistemi veya faturalar üzerinden ücretsiz olarak bilgilendirecek. Vatandaşlar e-devlet üzerinden IBAN numaralarını bildirerek, alacaklarını tahsil edebilecek.

İşletmeciler tarafından Kurul Kararı uyarınca farklı bir süre belirtilmemesi halinde iadeler, 30 gün içinde tamamlanacak. İlgili değişikliği içeren karar BTK tarafından onaylandı. Söz konusu özellik 30 Haziran tarihinde yayına alınacak.


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Front-Back 1 yıl en beğenilen
eeee devlet gelişiyor :)
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intel7mix 1 yıl
Geri ödeme yerine anca borç çıkarırlar
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carloska 1 yıl
onun yerine 'haksız ücret' alınmasını en baştan engelleyecek tedbirleri alsanız daha iyi olmaz mı
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DH Misafiri 1 yıl
güzel fakat haksız olup olmadıgını nasıl anlıyoruz, nasıl olacak geçmişe dönük olacak mı?
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canguler917 1 yıl
e-devletin başına vizyon sahibi biri geçmiş belli. son zamanlarda sunulan hizmetler aşırı iyi. yavaş yavaş kaymakamlıklardaki yoğunlukta azalır
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Krone 1 yıl
Hele şükür
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aslanoto 1 yıl
kapı kapı dolaşıp dağ gibi merdivenlerden aşıp kağıt dilekçeleri oraya buraya vererek hak almak zordu, emeklisi var, engellisi var, hastası var, işi gücü olanı var.
yukardaki arkadaşa cevap olsun, borç bırakılmış 1 tl yi almak için 200 tl mahkeme masrafıyla tahsil ettiğini okudum bir gsm firmasının şikayetvarda
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drjacob 1 yıl
her şeyi şuraya taşısınlarda artık gitmeyelim devlet dairelerine
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esmerbuyucu 1 yıl
Turkcell'den 65 kuruş alacaklı çıktım, IBAN'ı mı verdim bekliyorum.
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bkaakco 1 yıl
Her şeyi e-devlet'e eklemek güzel bir fikir olabilir ancak e-devlet de nihayetinde insan yapımıdır. Yarın öbür gün çöker ise halimiz duman olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +2
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asau 1 yıl bkaakco
bkaakco
Her şeyi e-devlet'e eklemek güzel bir fikir olabilir ancak e-devlet de nihayetinde insan yapımıdır. Yarın öbür gün çöker ise halimiz duman olabilir.


Sanki devlet dairelerinde kalem kağıtla işlem yapılır. Orada da her şey internet üzerinden yapılıyor.
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ne_demek 1 yıl
Telefondan şifreli giriş yapıp banka vs yerlere girmeye hep çekinirim. Güvenemiyorum bir türlü telefon üzerinden işlem yapmaya
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carloska 1 yıl
onun yerine 'haksız ücret' alınmasını en baştan engelleyecek tedbirleri alsanız daha iyi olmaz mı
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ONY86 1 yıl
devlet bize bahir :)
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