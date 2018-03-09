Cep telefonu ve internet faturasındaki iade işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak

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Haberleşme sektöründeki işletmeciler, kullanıcıya olması gerekenden daha yüksek ücretli faturalar çıkarabiliyor. Böyle durumlarda haksız alınan ücret BTK tarafından tespit ediliyor. E-devlet’e eklenecek yeni özellik sayesinde, telefon faturalarındaki haksız ücretlerin takibi ve tahsilatı e-devlet üzerinden yapılacak.

30 Haziran'da yürürlüğe girecek

Cep telefonu, internet, TV servisi ve diğer elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler, söz konusu iadeyi alacak aboneleri, kısa mesaj, elektronik posta, arama, sesli yanıt sistemi veya faturalar üzerinden ücretsiz olarak bilgilendirecek. Vatandaşlar e-devlet üzerinden IBAN numaralarını bildirerek, alacaklarını tahsil edebilecek.

İşletmeciler tarafından Kurul Kararı uyarınca farklı bir süre belirtilmemesi halinde iadeler, 30 gün içinde tamamlanacak. İlgili değişikliği içeren karar BTK tarafından onaylandı. Söz konusu özellik 30 Haziran tarihinde yayına alınacak.