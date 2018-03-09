Cep telefonu ve internet faturasındaki iade işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak

Haberleşme sektöründeki işletmeciler, kullanıcıya olması gerekenden daha yüksek ücretli faturalar çıkarabiliyor. Böyle durumlarda haksız alınan ücret BTK tarafından tespit ediliyor. E-devlet’e eklenecek yeni özellik sayesinde, telefon faturalarındaki haksız ücretlerin takibi ve tahsilatı e-devlet üzerinden yapılacak.
30 Haziran'da yürürlüğe girecek
Cep telefonu, internet, TV servisi ve diğer elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler, söz konusu iadeyi alacak aboneleri, kısa mesaj, elektronik posta, arama, sesli yanıt sistemi veya faturalar üzerinden ücretsiz olarak bilgilendirecek. Vatandaşlar e-devlet üzerinden IBAN numaralarını bildirerek, alacaklarını tahsil edebilecek.
İşletmeciler tarafından Kurul Kararı uyarınca farklı bir süre belirtilmemesi halinde iadeler, 30 gün içinde tamamlanacak. İlgili değişikliği içeren karar BTK tarafından onaylandı. Söz konusu özellik 30 Haziran tarihinde yayına alınacak.
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yukardaki arkadaşa cevap olsun, borç bırakılmış 1 tl yi almak için 200 tl mahkeme masrafıyla tahsil ettiğini okudum bir gsm firmasının şikayetvarda
Sanki devlet dairelerinde kalem kağıtla işlem yapılır. Orada da her şey internet üzerinden yapılıyor.
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