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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cepte taksit yasağı kalkıyor: Kredi kartlarına yeni düzenleme

Kredi kartlarına getirilen taksit yasağına yeni bir düzenleme getirilmeye hazırlanıyor. Kredi kartına taksitle telefon satın alma imkanının yanı sıra kredi kartı borçlarına da yapılandırma imkanı:
2 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Cepte taksit yasağı kalkıyor: Kredi kartlarına yeni düzenleme
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2014 yılında kredi kartı harcamalarına getirilen kısıtlamalar ile akaryakıt, cep telefonu ve restoran harcamalarında taksit yasaklanmıştı. Ayrıca 60 aya kadar olan bireysel tüketici kredisi vadeleri de 36 ay vade ile sınırlandırılmıştı. Şimdi yeni bir düzenleme üzerinde çalışan hükümet, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile birlikte ortak bir planlama yapıyor.
Vatandaşların ödeme şartlarını daha da rahatlatmak için tüketici kredilerinin taksit sayısı artırılacak. Kredi kartlarını da kapsayacak çalışmada daha önce taksit yasağı bulunan bazı alanlarda taksit imkanın getirilebileceği, beyaz eşya gibi 9 ay ile sınırlanan taksit limitinin 12 ay gibi bir süreye çekilerek biraz daha esnetilebileceği konuşuluyor. Özellikle cep telefonlarında taksit kısıtının kaldırılması düzenlemenin satır başlarından biri olabilir.

Özellikle cari açığın büyümesini kısıtlaması amacıyla getirilen yasaklarda uygulanacak gevşeme, ödeme güçlüğü çekmeye başlayan vatandaşların da rahat bir nefes almasına olanak tanıyacak. 10 gün içerisinde detayları duyurulacak olan ve sonrasında hemen resmiyete kavuşacağı belirtilen çalışmaya dair detayları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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Rapator 2 yıl en beğenilen
Olan milettin parasina oldu, kac sene mikro kredilerle bankalarin, paralel ithalat yapanlarin kucagina atildi...Son trt zammi ile beraber paralele kayis artacagindan vergi kaybini onlemek icin 12 taksiti aciyorlar...Yoksa bizi dusunduklerini sanmayin...
Olan milettin parasina oldu, kac sene mikro kredilerle bankalarin, paralel ithalat yapanlarin kucagina atildi...Son trt zammi ile beraber paralele kayis artacag...
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3 Yanıt Yanıtla +210
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***Leopard*** 2 yıl Rapator
Rapator
Olan milettin parasina oldu, kac sene mikro kredilerle bankalarin, paralel ithalat yapanlarin kucagina atildi...Son trt zammi ile beraber paralele kayis artacagindan vergi kaybini onlemek icin 12 taksiti aciyorlar...Yoksa bizi dusunduklerini sanmayin...

Telefon almak icin mikro kredi ceken adamlarin hicbiri de kendi maddi gucune gore telefon almiyorlar ha,hepsinde Note lar,Iphone lar

Sorsan cebinde 10 tl var,hattinda tl yok,tam telefonla adam olunacagini zannedenler
RapatorOlan milettin parasina oldu, kac sene mikro kredilerle bankalarin, paralel ithalat yapanlarin kucagina atildi...Son trt zammi ile berab...
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2 Yanıt Yanıtla +106
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YveJhin 2 yıl berk70
berk70
Engellenmesi zaten saçmalıktı ödemiyorsan alma gerizekalı sürüsü yüzünden birim özgürlüklerimiz kısıtlanmıştı çabucak düzeltilmesi lazım

Hakaret ederken kendinede ettiginin farkindamisin.
Odeyemiyorsan alma demek pesin veremiyorsan alma demekle aynidir.
Kisitlamaymis.
Birde gerizekali ilan ediyorsun.
Buradan konusman icin once bu sistemin seni kisitlamadigini kabul etmen lazim.

Seni Kisitliyorsa zaten sende o surunun icindeki insanlardan birisin.
Kiminden iki adim ileride ,kiminden bir adim geride.


Ayrica bu olay taksit odeyemeyenler yuzunden cikmadi
Tamamen paranin disari cikisini engelleme veya azaltmak icin cikti.
Alan gene aldi ama pesin aldi 1 ay bekledi 3 ay bekledi .
Yada daha ucuza yoneldi.
berk70Engellenmesi zaten saçmalıktı ödemiyorsan alma gerizekalı sürüsü yüzünden birim özgürlüklerimiz kısıtlanmıştı çabucak düzeltilmesi lazım...
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3 Yanıt Yanıtla +71
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TheExtasyOfCold 2 yıl
Teknoseyir tam farkli oparak yayınladı haberi. Malesef elektronikte (beyaz eşya hariç) taksit sayısı 6`ya düşürülüyor. Cep telefonuna yeniden taksit olayi gelmiyor. Kimin dediği doğru acaba?
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Alkımm 2 yıl
Bizim yararımıza bir yasa çıksa şaşardım zaten.
Yurt dışından ürün alıp banka tarafından taksitlendirme yapma olayımız böylece son buldu.Amazon'lu günler yalan oldu yani ki önümüzde kara cuma var hiç hoş olmadı.Bilgisayar da taksit artacak derken 6 ya düşürmeleri zaten pes dedirten bir konu.Dolar olmuş 3 Lira bugün adam akıllı bir bilgisayar alıyorum desen 0 dan 2000-3000 TL leri gözden çıkarmak gerekecek bunu 6 taksitle ödemek var 12 taksitle ödemek var.En azından komple sistemleri bundan ayrı tutulması gerekiyordu örneğin :Leptop ,hepsi bir sistemler gibi.Birde komple taksit kalkan konular var ki oraya hiç girmiyorum bugün parfüm alıyorsun 200 lira param var bile desem bunu niye bir kerede ödeyeyim ?.Bildiğin dağ fare doğurdu

Kayaha'nın dediği gibi:Yine bana hüsran yine bana hasret var .
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Pércussionist 2 yıl
ne alaka kardeşim, param var çok şükür ama 2000₺ bi seferde niye telefona yatırayım, ayda 400₺ 400₺ vermek varken ?
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webliner 2 yıl
Arkadaşlar telefon sektörüyle ilgili bir düzenleme yapılmamış.Yani eski düzenleme neyse o. Bankadan kredi çekersin faiz ödersin sana telefon 4 bin liraya gelir.Veeee ekonomi canlanır.
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Türkbey 2 yıl
Bu yasağı getirenlere sebeb olanlara bu işlemi yapasım var
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StackOverflow 2 yıl
En azından 3-4 taksit olarak izin verilse iyi olur aslında. Vatandasi operatörlerin kaldırmış olurlardi.
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StackOverflow 2 yıl
Sonuç ne şimdi? Sadece yerli telefonlara mi geldi taksit?
1 Yanıt Yanıtla
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Türkbey 2 yıl StackOverflow
StackOverflow

Sonuç ne şimdi? Sadece yerli telefonlara mi geldi taksit?

yerli olanlar diye de duymadım ben hocam ama millet öyle diyor.
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TheNewAtilla 2 yıl
Hedef ben miyim tayfun. Bi pc toplayak dedik, gtx 1060 alak dedik hemende hop dur kardeşim biraz ağır ol der gibi geldi devlet baba.
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sülükosman 2 yıl
Faiz lobisi bankalar bunu çok beğendi
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Alper# 2 yıl
Yaklaşık 10 sayfa yorum okuduktan sonra her iki tarafta haklı.

Sanayi devrimi zamanı Ataturk dönemi yakalamak için hayal edilemeyecek kadar fabrika kurdurdu. Üretim temelli modeli baz alarak, tarım ve hayvancılığın üzerinde ki yuku hafifletmek, hatta tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesine temel olmasını istedi.

Ne zaman Atatürk aramızdan ayrıldı, siyaset dikiş tutturamamaya başladı ve Marshall planı devreye girdi tek tek ekonomi kendi kendine idare edemez hale geldi.

Son 15 yılda bütün can damalarimiz kesilip, özelleştirilme adı altında peşkeş çekilince, o parayla yalandan sefa kurduk.

Şimdi ise bedel ödeme vakti. Artık devleti yaşatma makenizmasi kendi içinde devamlılığını sağlayacak gücü kalmadı. Bu yüzden halktan haraç kesilerek topal sisteme ilk yardım müdalesi yapılıyor.

İç piyasa önemli değildir. Dis piyasa seni ne kadar adamdan sayıyor o önemlidir.

Yatırım gelmiyor, sıcak paralar çekiliyor, siyasi tarihin en büyük ekonomik hatasını yaptı üstünü örtmeye çalışıyor.

Bundan sonra artık işler çok değişti. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yatırım riskini alacak para babaları kalmadı. Bu yüzden yatırımcılar, yatırımın daha kolay olduğu balkan ülkelerine yöneliyor.

Hiç boş boş düşünmesin. Turkiye bir çağı kaçırdı ve 3. Sınıf bir ülke konumuna döküldük.

Yok taksit sayısı artırılacak, yok o yapılacak kimin umrunda. Para yok para. Bu yüzden devlet para basip piyasaya sokmak zorunda kalacak ve faizler inanılmaz artacak. TL inanılmaz bir sürat ile değer kaybına gidicek.

Son 5 yıldan en çok değer kaybeden bir para birimine sahibiz.

Bu mesaj 2018 gelsin.
1$ = 5₺ olacak.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Flag SHİP Killer 2 yıl Alper#
Alper#
Yaklaşık 10 sayfa yorum okuduktan sonra her iki tarafta haklı.

Sanayi devrimi zamanı Ataturk dönemi yakalamak için hayal edilemeyecek kadar fabrika kurdurdu. Üretim temelli modeli baz alarak, tarım ve hayvancılığın üzerinde ki yuku hafifletmek, hatta tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesine temel olmasını istedi.

Ne zaman Atatürk aramızdan ayrıldı, siyaset dikiş tutturamamaya başladı ve Marshall planı devreye girdi tek tek ekonomi kendi kendine idare edemez hale geldi.

Son 15 yılda bütün can damalarimiz kesilip, özelleştirilme adı altında peşkeş çekilince, o parayla yalandan sefa kurduk.

Şimdi ise bedel ödeme vakti. Artık devleti yaşatma makenizmasi kendi içinde devamlılığını sağlayacak gücü kalmadı. Bu yüzden halktan haraç kesilerek topal sisteme ilk yardım müdalesi yapılıyor.

İç piyasa önemli değildir. Dis piyasa seni ne kadar adamdan sayıyor o önemlidir.

Yatırım gelmiyor, sıcak paralar çekiliyor, siyasi tarihin en büyük ekonomik hatasını yaptı üstünü örtmeye çalışıyor.

Bundan sonra artık işler çok değişti. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yatırım riskini alacak para babaları kalmadı. Bu yüzden yatırımcılar, yatırımın daha kolay olduğu balkan ülkelerine yöneliyor.

Hiç boş boş düşünmesin. Turkiye bir çağı kaçırdı ve 3. Sınıf bir ülke konumuna döküldük.

Yok taksit sayısı artırılacak, yok o yapılacak kimin umrunda. Para yok para. Bu yüzden devlet para basip piyasaya sokmak zorunda kalacak ve faizler inanılmaz artacak. TL inanılmaz bir sürat ile değer kaybına gidicek.

Son 5 yıldan en çok değer kaybeden bir para birimine sahibiz.

Bu mesaj 2018 gelsin.
1$ = 5₺ olacak.

Dolara mı yatırım yapsak acaba
2 Yanıt Yanıtla
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silversmith 2 yıl Alper#
Alper#

Yaklaşık 10 sayfa yorum okuduktan sonra her iki tarafta haklı.

Sanayi devrimi zamanı Ataturk dönemi yakalamak için hayal edilemeyecek kadar fabrika kurdurdu. Üretim temelli modeli baz alarak, tarım ve hayvancılığın üzerinde ki yuku hafifletmek, hatta tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesine temel olmasını istedi.

Ne zaman Atatürk aramızdan ayrıldı, siyaset dikiş tutturamamaya başladı ve Marshall planı devreye girdi tek tek ekonomi kendi kendine idare edemez hale geldi.

Son 15 yılda bütün can damalarimiz kesilip, özelleştirilme adı altında peşkeş çekilince, o parayla yalandan sefa kurduk.

Şimdi ise bedel ödeme vakti. Artık devleti yaşatma makenizmasi kendi içinde devamlılığını sağlayacak gücü kalmadı. Bu yüzden halktan haraç kesilerek topal sisteme ilk yardım müdalesi yapılıyor.

İç piyasa önemli değildir. Dis piyasa seni ne kadar adamdan sayıyor o önemlidir.

Yatırım gelmiyor, sıcak paralar çekiliyor, siyasi tarihin en büyük ekonomik hatasını yaptı üstünü örtmeye çalışıyor.

Bundan sonra artık işler çok değişti. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yatırım riskini alacak para babaları kalmadı. Bu yüzden yatırımcılar, yatırımın daha kolay olduğu balkan ülkelerine yöneliyor.

Hiç boş boş düşünmesin. Turkiye bir çağı kaçırdı ve 3. Sınıf bir ülke konumuna döküldük.

Yok taksit sayısı artırılacak, yok o yapılacak kimin umrunda. Para yok para. Bu yüzden devlet para basip piyasaya sokmak zorunda kalacak ve faizler inanılmaz artacak. TL inanılmaz bir sürat ile değer kaybına gidicek.

Son 5 yıldan en çok değer kaybeden bir para birimine sahibiz.

Bu mesaj 2018 gelsin.
1$ = 5₺ olacak.

Kardeş, ikimiz de ekonomi yönünden aynı düşünceye sahibiz. İktisat lisans mezunuyum. Umarım hocalarımız bize ekonomiyi yanlış öğretmiştir!
Ama ben düşünmek istemiyorum artık!
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rainhard 2 yıl
Sen ben almayiz ama illaki vesteli arkadan itecek bir hamle

Deveye sormuslar boynun neden egri diye gerisi malumunuz...

Bu ulkede hicbir seye sasirmiyorum artik.
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