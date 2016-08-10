Cepte taksit yasağı kalkıyor: Kredi kartlarına yeni düzenleme

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2014 yılında kredi kartı harcamalarına getirilen kısıtlamalar ile akaryakıt, cep telefonu ve restoran harcamalarında taksit yasaklanmıştı. Ayrıca 60 aya kadar olan bireysel tüketici kredisi vadeleri de 36 ay vade ile sınırlandırılmıştı. Şimdi yeni bir düzenleme üzerinde çalışan hükümet, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile birlikte ortak bir planlama yapıyor.

Vatandaşların ödeme şartlarını daha da rahatlatmak için tüketici kredilerinin taksit sayısı artırılacak. Kredi kartlarını da kapsayacak çalışmada daha önce taksit yasağı bulunan bazı alanlarda taksit imkanın getirilebileceği, beyaz eşya gibi 9 ay ile sınırlanan taksit limitinin 12 ay gibi bir süreye çekilerek biraz daha esnetilebileceği konuşuluyor. Özellikle cep telefonlarında taksit kısıtının kaldırılması düzenlemenin satır başlarından biri olabilir.

Özellikle cari açığın büyümesini kısıtlaması amacıyla getirilen yasaklarda uygulanacak gevşeme, ödeme güçlüğü çekmeye başlayan vatandaşların da rahat bir nefes almasına olanak tanıyacak. 10 gün içerisinde detayları duyurulacak olan ve sonrasında hemen resmiyete kavuşacağı belirtilen çalışmaya dair detayları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.