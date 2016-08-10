Cepte taksit yasağı kalkıyor: Kredi kartlarına yeni düzenleme

Haber Müdürü
2014 yılında kredi kartı harcamalarına getirilen kısıtlamalar ile akaryakıt, cep telefonu ve restoran harcamalarında taksit yasaklanmıştı. Ayrıca 60 aya kadar olan bireysel tüketici kredisi vadeleri de 36 ay vade ile sınırlandırılmıştı. Şimdi yeni bir düzenleme üzerinde çalışan hükümet, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile birlikte ortak bir planlama yapıyor.
Vatandaşların ödeme şartlarını daha da rahatlatmak için tüketici kredilerinin taksit sayısı artırılacak. Kredi kartlarını da kapsayacak çalışmada daha önce taksit yasağı bulunan bazı alanlarda taksit imkanın getirilebileceği, beyaz eşya gibi 9 ay ile sınırlanan taksit limitinin 12 ay gibi bir süreye çekilerek biraz daha esnetilebileceği konuşuluyor. Özellikle cep telefonlarında taksit kısıtının kaldırılması düzenlemenin satır başlarından biri olabilir.
Özellikle cari açığın büyümesini kısıtlaması amacıyla getirilen yasaklarda uygulanacak gevşeme, ödeme güçlüğü çekmeye başlayan vatandaşların da rahat bir nefes almasına olanak tanıyacak. 10 gün içerisinde detayları duyurulacak olan ve sonrasında hemen resmiyete kavuşacağı belirtilen çalışmaya dair detayları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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Telefon almak icin mikro kredi ceken adamlarin hicbiri de kendi maddi gucune gore telefon almiyorlar ha,hepsinde Note lar,Iphone lar
Sorsan cebinde 10 tl var,hattinda tl yok,tam telefonla adam olunacagini zannedenler
Hakaret ederken kendinede ettiginin farkindamisin.
Odeyemiyorsan alma demek pesin veremiyorsan alma demekle aynidir.
Kisitlamaymis.
Birde gerizekali ilan ediyorsun.
Buradan konusman icin once bu sistemin seni kisitlamadigini kabul etmen lazim.
Seni Kisitliyorsa zaten sende o surunun icindeki insanlardan birisin.
Kiminden iki adim ileride ,kiminden bir adim geride.
Ayrica bu olay taksit odeyemeyenler yuzunden cikmadi
Tamamen paranin disari cikisini engelleme veya azaltmak icin cikti.
Alan gene aldi ama pesin aldi 1 ay bekledi 3 ay bekledi .
Yada daha ucuza yoneldi.