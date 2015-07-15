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"Çerçevesiz Sony Lavender, Xperia C5 Ultra adıyla tanıtılacak"

3 yıl
8,9b
1
36
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony'nin bir süredir Levander kod adıyla ortaya çıkan telefonu özellikle sağ ve sol kenarlarında çerçevesiz tasarımı ile oldukça dikkat çekmişti. İlk sızıntıların ardından bir kaç ay geçse de Levander kod adına sahip modelin hangisi olacağı hala soru işareti.
Kısa bir süre önce ortaya çıkan iddialar modelin Xperia T4 Ultra olacağı yönündeydi. Ancak bugün @upleaks isimli sızıntı kaynağı modelin Sony Xperia C5 Ultra adıyla piyasaya çıkacağını iddia etti.
Sızdırılan teknik özelliklere bakacak olursak modelde; 1.7 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip MediaTek MT6752 çipset, 5.5" Full HD çözünürlükte ekran, 2 GB sistem belleği, Sony IMX214 sensöre sahip 13 MP arka kamera, LED flaşa sahip 5MP özçekim kamera gibi özellikler göze çarpıyor.
Daha önce Xperia T4 Ultra olarak anılan modelin önümüzdeki ay piyasaya çıkacağı konuşuluyordu. Global anlamda ne zaman satışa çıkacağı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yine de Sony'nin heyecan yaratan "çerçevesiz" modelini bir kaç ay içerisinde raflarda görebiliriz. 

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Virinom 3 yıl en beğenilen
Özçekim kamera nedir ya sanki özçekimden başka bir işe yaramıyor mu ön kamera deyin şuna.
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gcb1903 3 yıl
Yaranamazsın Sony. Sıfır çerçeve değil sadece ekrandan oluşan telefon yapsan yine yaranamazsın. Popülerite yok çünkü. Popüler ol yedir paraları editörlere, ünlülere bak gör o zaman çamur olsan kralsın.
Yaranamazsın Sony. Sıfır çerçeve değil sadece ekrandan oluşan telefon yapsan yine yaranamazsın. Popülerite yok çünkü. Popüler ol yedir paraları editörlere, ünlü...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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savinelli 3 yıl
lg de çerçeveleri ince tutuyor sonra her düştüğünde telefonun ekranı kırılıyor. hatta bir seferinde arkadaşımın telefonu düştükten 4 gün sonra ekranı bozuldu. düştüğünde kullanımı etkilemeyen kılcal çatlak 4 gün sonra ekrana görüntü gitmemesine neden oldu. hem çerçevesiz hem sağlam ise iyidir de. çerçevesiz olacak diye yere düşmeden havada parçalarına ayrılmasın.
lg de çerçeveleri ince tutuyor sonra her düştüğünde telefonun ekranı kırılıyor. hatta bir seferinde arkadaşımın telefonu düştükten 4 gün sonra ekranı bozuldu. d...
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V4LKyR 3 yıl
Klonoa
couldi Çerçevesiz demek firmalar için yan tarafların neredeyse yok derecesinde ince çerçeve kullanmak demek. Alt ve üstte illa ki pay olmak zorunda. Ön kamera, yakınlık vb sensörler, hoparlör, mikrofon için burada boşluk olmak zorunda. Bu telefonda da her boşluk minimumda tutulmuş gözüküyor (alt taraf çok belli değil). Sonra gerizekalının biri çıkıyor sony çerçevesiz deyip altta üstte tokinin ev yapacağı kadar büyük boşluk bırakıyor diyor. Yav alt zaten belli değil, üstte de asıl boşluğu ön kamera oluşturmuş. Bir bak bakalım ön kamera haricinde ne boşluk var. Kalan boşluk kameraya oranla ne kadar. Hakikaten sadece eleştirmeyi, sadece yıkıcı eleştirmeyi yapan bir milletiz.
Hem altta, hem üstte pay olmasına gerek yok. Millete gerizekalı diyinceye kadar Sharp Aquos Crystal diye Googleda arama yapsaydın keşke. Madem arayamayacak kadar gerizekalısın, ben sana yazayım telefonun sadece 1 tarafında boşluk olması yeterli. Bunun sebebi de Ön kamera, yakınlık vb sensörler, hoparlör, mikrofon için değil, ekranın bağlantısı için gerekli olması. Telefonun önüne kocaman bir kamera yerleştirip özçekim kamerası demek yerine normal bir boyutta kamera yerleştirilebilirdi. Yakınlık sensörü eğer dokunmadan telefonu yönetme sistemini kullanmayacaksanız, tamamen gereksiz. Açıkcası ben telefonuma dokunmaktan gayet mutluyum ve dokunmadan yönetime gerek duymuyorum. Bahsettiğin vb. sensör sanırım ekran parlaklığının otomatik ayarlanması için gerekli olan Işık sensörü. Bu sensör kameradan kat kat daha küçük olduğu için yer kaplayacağını sanmıyorum ki batarya ömrü için otomatik seçeneğini kullanmayan kişi sayısı oldukça fazla. Hoparlöre gerek yok. Bone Conduction teknolojisi kullanılabilir. Mikrafon telefonun zaten önünde değil altında bulunur.
Nasıl olabilirdi diye soracak olursanız, 3 tarafı tamamen çerçevesiz yapıp, 4. tarafa da donanmsal düğmeler konulup, düğmelerin arasına kamera, ışık ve yakınlık sensörünü koyup, ekranda bulunan yazılımsal düğmeler kaldırılabilirdi. Düzgün bir işcilikle gerçekten 4 tarafı da çerçevesiz gibi gözüken bir telefon yapabilirdi Sony.

Adamı duman etmişsin hocam eyw.
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many@ik 3 yıl
O değil de iPhone da alta ve üste hayvan gibi çerçeve koyuyor ama kimsenin bahsettiğini görmüyorum.

Ha bana kalırsa çerçeveyi seviyorum. Kalınlığı abartılmadığı sürece. Çok ince olunca kırılacakmış gibi geliyor
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lionhearts 3 yıl
Sony şu çerçeve olayını hala anlayamadı

Bir yeri yaparken bir yeri bozuyor.
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couldi 3 yıl
Önceki mesajlarımı sildim. Sebebi ise her ne kadar katılmasam da ve anlamsız bulsam da saçma bir şekilde gaza gelip hakaret içeren şeyler yazmamdı. Amaçladığım şey yıkıcı eleştiri dışında genelde bir şey yapmıyor oluşumuz.

Bunu yapayım derken olay başka yerlere saptı. Konu kirlenmesin ve okuyucular da gereksiz yere bu yazılarla meşgul olmasın diye yazdığım iki mesajı da sildim.

Konuyla alakalı olarak da cihazın nihai sürümünü görmek ve bir de fiyatının da açıklanmasını beklemek gerek diye düşünüyorum. Şu hali de fena değil gibi.
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Genç Düşünür 3 yıl
İnce çerçeveli teknolojik cihazları her zaman sevmişimdir.
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FantomİçinF 3 yıl
Sony bu çerçeve olayıni beceremiyor, onu böyle kabul edelim.
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engincaglayan 3 yıl
Sony ise alınmaz kesin bir yerinde bir sıkıntı vardır.
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Mr xXx 3 yıl
Sony çerçeve kalın falan diyoduk da adamlar resmen bizi..... Ettiler
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-Senyor- 3 yıl
Hayvan gibi MTK kullaniyorsunuz yaww
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swordmaster33 3 yıl
Lenovo p70
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