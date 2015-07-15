"Çerçevesiz Sony Lavender, Xperia C5 Ultra adıyla tanıtılacak"

Sony'nin bir süredir Levander kod adıyla ortaya çıkan telefonu özellikle sağ ve sol kenarlarında çerçevesiz tasarımı ile oldukça dikkat çekmişti. İlk sızıntıların ardından bir kaç ay geçse de Levander kod adına sahip modelin hangisi olacağı hala soru işareti.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan iddialar modelin Xperia T4 Ultra olacağı yönündeydi. Ancak bugün @upleaks isimli sızıntı kaynağı modelin Sony Xperia C5 Ultra adıyla piyasaya çıkacağını iddia etti.

Sızdırılan teknik özelliklere bakacak olursak modelde; 1.7 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip MediaTek MT6752 çipset, 5.5" Full HD çözünürlükte ekran, 2 GB sistem belleği, Sony IMX214 sensöre sahip 13 MP arka kamera, LED flaşa sahip 5MP özçekim kamera gibi özellikler göze çarpıyor.

Daha önce Xperia T4 Ultra olarak anılan modelin önümüzdeki ay piyasaya çıkacağı konuşuluyordu. Global anlamda ne zaman satışa çıkacağı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yine de Sony'nin heyecan yaratan "çerçevesiz" modelini bir kaç ay içerisinde raflarda görebiliriz.