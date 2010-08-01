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Çevre dostu Motorola Grasp WX404 resmiyet kazandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çevre dostu Motorola Grasp WX404 resmiyet kazandı
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Cep telefonu pazarının önemli isimlerinin bazı ürünlerinde çevre dostu materyaller kullandığına, kutu ebatlarını küçülttüğüne veya aksesuarlarda düzenlemelere gittiklerine (kullanma kılavuzunda soya mürekkebi kullanılması, şarj işlemi sonlanınca alarm veren şarj cihazları vb) git gide daha sık şahit oluyoruz.

Motorola'nın CDMA / EVDO ağlarıyla çalışabilen, QWERTY klavye donanımına sahip modeli Grasp WX404 bugün resmiyet kazandı. BFR ve PVC gibi doğaya zararlı materyallere yer verilmeyen telefonun kasasının %100 geri dönüşümlü olduğu ifade ediliyor. Telefonun teknik özelliklerine göz ucuyla baktığımızda karşımıza 2.2 inç boyutunda 220x176 piksel 65.536 renk LCD ekran, sGPS, Bluetooth v2.1, A2DP profili desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 950 mAh batarya ile microSD kart girişi çıkıyor.

Motorola Grasp'ın 3. çeyrekten itibaren Amerika'da satışa sunulması beklenirken fiyatla ilgili detay verilmedi.

Çevre dostu Motorola Grasp WX404 resmiyet kazandı
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http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=13112&NewsAreaId=22 Yorum Yaz
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fayn88 9 yıl
şarj edince çiçek açacakmış :D
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mehmetgirgin 9 yıl
takoz gibi kalın
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musanpa 9 yıl
benimde anlamadıgım birşey var motorola onca model cıkarıyor fakat bunların birtanesinin bile türkiyeye ugramamasının sebebini bilen varmıdır niye elini ayagını cekmiş durumda(hoş dediğiniz gibi pek iç açıcı modeller üretmiyorlar o ayrı konu:):))
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fenerista 9 yıl
"telefonun kasasının %100 geri dönüşümlü" bu bile bir şeydir değil mi ? Diğer malzemelerin geri dönüşümlü olması zaten şuan beklenebilir bir şey değil, mümkün de değil ne konuşuyorsunuz ?
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mo0rfin 9 yıl
Motoralanın telefonlarını hiç sevemedim çok biçimsiz telefon tasarımları var!
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wentworthscofield 9 yıl
hem güzel telefon yapama hem de yeşile boyayıp insanlara çevreci diye yutturmaya çalış
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...TALANCI... 9 yıl
bu telefon tepeden aşşa palavra... çünkü günümüz teknolojisiyle TAMAMEN çevreci bir telefon üretmek imkansızdır... bunun için çok büyük arge çalışması ve yatırım yapılması gerekmektedir. günümüzde üreticiler sadece yeşil renkle piyasaya sürdüğü telefonlara 'çevreci' deme utanmazlığından vazgeçsinler artık. bizim bu yalanlara karnımız tok.
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