Çevre dostu Motorola Grasp WX404 resmiyet kazandı

Cep telefonu pazarının önemli isimlerinin bazı ürünlerinde çevre dostu materyaller kullandığına, kutu ebatlarını küçülttüğüne veya aksesuarlarda düzenlemelere gittiklerine (kullanma kılavuzunda soya mürekkebi kullanılması, şarj işlemi sonlanınca alarm veren şarj cihazları vb) git gide daha sık şahit oluyoruz.

Motorola'nın CDMA / EVDO ağlarıyla çalışabilen, QWERTY klavye donanımına sahip modeli Grasp WX404 bugün resmiyet kazandı. BFR ve PVC gibi doğaya zararlı materyallere yer verilmeyen telefonun kasasının %100 geri dönüşümlü olduğu ifade ediliyor. Telefonun teknik özelliklerine göz ucuyla baktığımızda karşımıza 2.2 inç boyutunda 220x176 piksel 65.536 renk LCD ekran, sGPS, Bluetooth v2.1, A2DP profili desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 950 mAh batarya ile microSD kart girişi çıkıyor.

Motorola Grasp'ın 3. çeyrekten itibaren Amerika'da satışa sunulması beklenirken fiyatla ilgili detay verilmedi.

http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=13112&NewsAreaId=22