Çevreci otomobillere ÖTV indirimi!

Hibrit Modellere İndirim
Daha önce sadece elektrikli araçlara uygulanan ÖTV düzenlemesine bu kez hibrit modeller de dahil edilmiş. Resmi Gazete’de de yayınlanan kararın kapsamı şöyle:
Elektrik motoru da olan ve eleketirk motoru 50kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller için %90 olan ÖTV oranı %45’e, motor gücü 100kW’ı geçip, motor silindir hacmi 2500 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller için %145 olarak uygulanan ÖTV oranı %90’a düşürüldü.Ayrıca Bkz. "Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış"
2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararına göre elektrikli araçlarda ÖTV, üç temel unsura göre belirlenmiş ve motor gücüne göre belirlenen özel tüketim vergisi oranları %3, 7 ve 15 şeklinde değiştirilmişti.
Aynı karara göre motor gücü 85 kilowatta kadar olan elektrik motorlu binek otomobillerde ÖTV %3, 85-120 kilowatt arasında olan araçlarda %7, 120 kilowattı aşanlarda ise %15 olarak ayarlanmış. Bunun yanı sıra motor gücü 20 kilowattı geçmeyen elektrikli motorsiklet sahipleri de %3 ÖTV ödüyordu. Bu kararın ardından hibrit otomobillerde modele göre değişmek üzere 45 bin Euro seviyesinde olan bir aracın 20-25 bin Euro seviyesine kadar gerileyebileceği konuşuluyor.
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%90'a düştü diye sevinir olduk. Dünya üzerinde kendi vatandaşını bu kadar soymasına rağmen %50 ile başa geçen başka bir hükümet yoktur sanırım. İlginç bir ülkeyiz gerçekten.
Hollanda'daki vergiler nasıl daha beter acaba?
Türkiye'de 2000cc ve üzeri motor hacmine sahip bir araba satın aldığında 3 araba parası ödüyorsun. (%189,1 vergi)
Benzin alırken %70 vergi ödüyorsun.
Telefon alırken %58 vergi ödüyorsun.
Bunların yanında Hollanda'da asgari ücret 5000 liradan fazla. Şimdi anlat bakalım, kimsenin aklı bulanmasın.
C-HR için yapıldı.
Bende çok kızıyorum ancak bize mustahak! Allah aklını işetmeyen toplumların üzerine pisliği bırakır!
Devlet asıl vergi toplaması gerken işletmelerden, yani ticaret hane, fabrika, atölye, pazarcı, mağzacı, demir doğramacı, galerici, bakkal -adıan ne derseniz deyin- vergi toplayamıyor. Bunların tamamı çok büyük olanlar göz önünde olduklarından kaçırmaya cesaret edemiyorlar( işte o cesaret edemeyenleri ilk 500-1000 vs vergi ödeyen listesinde görüsünüz) ancak dieğr geri kalan küçükler ve hükümete yakın olanların(büyük de olsa) topu vergi ödemyiyor. Kazançlarını düşük gösteriyor, yapamdıkları harcamanın faturasını alıyor ve dolayısı ile hırsızlığın başka türlüsünü yapıyor. Neden mi hırsızlık? şöye anlatayım: Devlet beklediği parayı toplayamayınca, öncelikli olarak kaynağında vergi denilen ve bizim çalışan dediğimiz kişilerden, daha parasını ele almadan %15-30 arasında bir oranda vergilendirme uyguluyor( oranalr dah yüksek veya düşük olabilir) Sonra bu da yetmiyor, telefon, elektriik, su, yakıt vs herşeye ek vergiler koyuyor ki seni nerede yakalasa öpmek için. Bunun nedeni başta vergisini ödemesi gerekenlerin ödeme yapmaması nedeni ile. E devlet de savurgan olunca, normal gelir vergisi, kdv vs yemiyor bu seferde Ötv vs adında aslında yaşam vergisi gibi vergileri adını değiştirerek sana kaktırıyor.
Bunun karşılığjda sen ne yapıyrsun? Bu adaletsizliğin süremsi için futbol takımı gibi parti tutuyor, bu adaletsizliği kaldıracam diyen adama destek vermiyorsun.
HAdi destek verme ama:
İyi de güzel kardeşim, çevrende esnaflık yapan, iş adamı yapan vs bir çok tanıdığın,yakının ve aile bireyin var. Vergisini ödemiyor diye 1 kez olsun uyrdın mı? Cumadan beri gelmiyorsun, anlın secdede hacı dayı niye vergini ödemiyorsun?sen ödemediğin için devlet bana geçiriyor! dedin mi?
Ben dedim!
Yani aslında akla gelen tek birşey kalıyor durumu özetlemek için:
Akrep Gibisin Kardeşim
akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
demeğe de dilim varmıyor ama
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!
(c) Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
Nazım Hikmet Ran
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