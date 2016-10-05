Çevreci otomobillere ÖTV indirimi!

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Tesla’nın popülaritesi ile tüm dünyada elektrikli araçlara yoğun bir ilgi var. Her ne kadar fiyat anlamında rakamlar, hitap edilen kesimi sekteye uğratsa kafalarda bir ışık yanması sağlanmış durumda. Ülkemizde ise bir süredir konuşulan çevreciotomobillere daha uygun ÖTV konusu sonunda yasalaşıyor.

Hibrit Modellere İndirim

Daha önce sadece elektrikli araçlara uygulanan ÖTV düzenlemesine bu kez hibrit modeller de dahil edilmiş. Resmi Gazete’de de yayınlanan kararın kapsamı şöyle:

Elektrik motoru da olan ve eleketirk motoru 50kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller için %90 olan ÖTV oranı %45’e, motor gücü 100kW’ı geçip, motor silindir hacmi 2500 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller için %145 olarak uygulanan ÖTV oranı %90’a düşürüldü.

Ayrıca Bkz.

"Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış"

2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararına göre elektrikli araçlarda ÖTV, üç temel unsura göre belirlenmiş ve motor gücüne göre belirlenen özel tüketim vergisi oranları %3, 7 ve 15 şeklinde değiştirilmişti.

Aynı karara göre motor gücü 85 kilowatta kadar olan elektrik motorlu binek otomobillerde ÖTV %3, 85-120 kilowatt arasında olan araçlarda %7, 120 kilowattı aşanlarda ise %15 olarak ayarlanmış. Bunun yanı sıra motor gücü 20 kilowattı geçmeyen elektrikli motorsiklet sahipleri de %3 ÖTV ödüyordu. Bu kararın ardından hibrit otomobillerde modele göre değişmek üzere 45 bin Euro seviyesinde olan bir aracın 20-25 bin Euro seviyesine kadar gerileyebileceği konuşuluyor.