Changelogs ile uygulamalarınızın son sürüm bilgilerini görebilirsiniz

Android cihazınızda, uygulamaların otomatik olarak güncellenmesine onay verdiyseniz, ancak tüm uygulamaların son sürüm notlarını da görmek istiyorsanız, Changelogs size istediğinizi verebilir.

Uygulama, cihazınızda kurulu olan uygulamaların liste halinde son güncelleme notlarını görmenizi sağlıyor. Uygulamaların son güncelleme tarihi, sürüm yapısı ve sürüm ile gelen yenilikler bu liste içerisinde yer alıyor. Ayrıca uygulamaya tıkladığınızda, özel sekmesine geçerek daha detaylı inceleme yapabiliyorsunuz.

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Uygulama, Google’ın kapalı API’leri ile kontrol edilen belirli uygulamaları detaylı olarak gösteremiyor. Ayrıca sürüm notlarının ne zaman girildiği de gösterilmiyor. Tema desteği sunan ve sistem uygulamalarını da gösteren Changelogs ücretsiz.

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