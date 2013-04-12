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Chat Heads bir güncelleme ile Android için Facebook Messenger'a da geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chat Heads bir güncelleme ile Android için Facebook Messenger'a da geldi

Facebook Home adlı Android ana ekran uygulaması tanıtıldığında, Chat Heads adlı bir özellikten de bahsedilmişti. 

Chat Heads özelliği sohbet ettiğiniz arkadaşlarınızın sağ üst kısımda ikon şeklinde sıralanmasını ifade ediyor. Bu ikonlara tıklayarak anlık olarak o kişi ile sohbete geçiliyor.

Sohbet fonksiyonunu biraz daha öne çıkaran ve geliştiren bu özellik bir güncelleme ile Facebook Messenger uygulamasına da dağıtılmaya başladı. Şu anda Android platformu için Facebook Messenger uygulaması güncellendi ve geniş bir yelpazede cihazları desteklemeye başladı.




http://www.androidauthority.com/chat-heads-facebook-android-messenger-app-189508/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kpln04 6 yıl
bak bu güzel olmuş
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