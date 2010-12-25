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Chevrolet, tamamen elektrikli otomobili Sail'i tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Chevrolet, tamamen elektrikli otomobili Sail'i tanıttı
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General Motors'un en önemli markalarından biri olan Chevrolet, yeni elektrikli otomobiller geliştirmeye devam ediyor.Öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli otomobil Sail, markanın halihazırda Çin'de satılan içten yanmalı motorlu modeli Sail üzeinde geliştirilmiş.

Shangai GM ve Pan Asia Technical Automotive Center'ın (PANTAC) beraber geliştirdiği otomobil Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor ancak Çin'de satışa çıkarılmasının 2011 yılının Haziran ayını bulabileceği belirtiliyor. Gm yetkilileri, 'Çevre dostu bu küçük otomobil Çinli aileler için özel olarak geliştirildi.' açıklamasında bulundular.

Tamamen elektrikli otomobil 87 beygir gücünde bir elektrikli motora sahip. Elektrikli motorun maksimum torku ise 220 NM olarak açıklanmış. Bu güçlü sayılabilecek elektrikli motor lityum-iyon batarya tarafından besleniyor. Maksimum olarak 145 kilometre/saat hıza ulaşabilen elektrikli Sail, bataryaları tamamen doluyken yaklaşık 150 kilometreye kadar yol alabiliyor.

Chevrolet, tamamen elektrikli otomobili Sail'i tanıttı
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fatihcanery 8 yıl
sportifsan;
hocam dediğinizin doğru ihtimali var,ama ihtimal diyorum.bence 150 km az uz değil özellikle şehir içi için,son yılların en büyük sorunu enerji depolama.bu konuda hala gözle görülür şekilde ilerlemeler olmuyor,eski teknolojiyi kullanıyoruz
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TuVNeRa 8 yıl
Daha minnacık cep telefonlarını bile idare edemezken, bu batarya teknolojisini arabalarda kullanmak şov yapmaktan başka birşey değil.
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M.C.B 8 yıl
bugun başbakan da birine binmişti o hangisiydi?
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TSForever 8 yıl

marosarap

bugun başbakan da birine binmişti o hangisiydi?

Renault Fluence Z.E
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kaptanos 8 yıl
Beygir gücü ve hızı çok çok iyi elektirikli araçlar için ayrıca mesafede çok iyi türkiyede çok yüksek vergiler uygulanmasaydı alınabilirdi ülkeye girdiğinde
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sportifsan 8 yıl
Clio ya benziyor aynı
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rozek 8 yıl

sportifsan

Clio ya benziyor aynı


arkası aynı valla şu yenilerinin
ama o sedan olanlar clio mu symbol mü bilemedim

ama bu menzil az değilmi yaw?
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fatihcanery 8 yıl
geleceğe hatırım yapıyorlar helal olsun,birgün petrol bitecek o zaman milyonlarca çöplük oluşacak ... Elektrik birsekilde üretilir,en kötü ihtimal termik santralle.Şu nükleer santraller bir an önce kıyılarda kurulmalı.hemde çok acil!
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LE10 8 yıl
Teknolojisiyle takdir ettiğiniz Bmw'de %10 kadar elektirikten güç üreten otomobil yapmaya çalıssın.
.Tebrikler gm
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