Chevrolet, tamamen elektrikli otomobili Sail'i tanıttı

General Motors'un en önemli markalarından biri olan Chevrolet, yeni elektrikli otomobiller geliştirmeye devam ediyor.Öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli otomobil Sail, markanın halihazırda Çin'de satılan içten yanmalı motorlu modeli Sail üzeinde geliştirilmiş.

Shangai GM ve Pan Asia Technical Automotive Center'ın (PANTAC) beraber geliştirdiği otomobil Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor ancak Çin'de satışa çıkarılmasının 2011 yılının Haziran ayını bulabileceği belirtiliyor. Gm yetkilileri, 'Çevre dostu bu küçük otomobil Çinli aileler için özel olarak geliştirildi.' açıklamasında bulundular.

Tamamen elektrikli otomobil 87 beygir gücünde bir elektrikli motora sahip. Elektrikli motorun maksimum torku ise 220 NM olarak açıklanmış. Bu güçlü sayılabilecek elektrikli motor lityum-iyon batarya tarafından besleniyor. Maksimum olarak 145 kilometre/saat hıza ulaşabilen elektrikli Sail, bataryaları tamamen doluyken yaklaşık 150 kilometreye kadar yol alabiliyor.