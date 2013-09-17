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China Mobile, Snapdragon S4 Pro'lu HTC One Max'e işaret ediyor

5 yıl
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38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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China Mobile, Snapdragon S4 Pro'lu HTC One Max'e işaret ediyor

HTC'nin kısa zaman içerisinde tanıtması beklenen One Max adlı Phablet modeli için bugüne kadar internete sızan bilgiler, az çok donanım hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştı. Ancak son dönemde işlemci konusunda çelişkili bilgiler geliyor.

China Mobile operatörü ile ilişkili bir Twitter hasabı tarafından paylaşılan bir görsel, modelin sunacağı donanım konusunda tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor.

HTC 8088 olarak adlandırılan modelde 5.9 inçlik 1980x1080 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. İşlemci ise 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Snapdragon versiyonu. Bunun Snapdragon 600 çözümü olduğu yönünde düşünceler varken, Snapdragon 4 Pro olabileceği konusunda daha güçlü kaynaklar ortak fikir beyan ediyor. 

2GB RAM, 5MP çözünürlükte Ultra Pixel kamera, 16GB depolama kapasitesi, 3300mAh batarya, Andorid 4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Bu haliyle modelin Samsung Galaxy Mega'ya rakip olacağı düşünülüyor. 

Farklı bir kaynaktan internete sızan görsellerde ise modelin arka kısmında bir parmak izi okuyucu göze çarpıyor. Ayrıca güç tuşu bu kez kenar kısımda kendisine yer bulmuş.

Ekim ayında piyasaya çıkması beklenen HTC One Max modeli için 800$ gibi bir fiyat baremi belirlenmiş. Bu haliyle One Max modelinin çok da iddialı olmayacağı açık. Ancak fiyat konusunda hayli eleştiri alabilir. 
 
China Mobile, Snapdragon S4 Pro'lu HTC One Max'e işaret ediyor


http://vr-zone.com/articles/full-htc-one-max-specs-leak-clear-photos/56600.html Yorum Yaz
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ColorTR 5 yıl en beğenilen
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Free WiLL 5 yıl
htc topuklarına sıkmaktan bıktı sonunda kafasına sıkıp bitirecek galiba bu işi yoksa daha başka açıklaması olamaz :)
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alp0007 5 yıl
'HTC One Max' oldu 'HTC One Max C'. Hayırlısı...
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TeksasStyLe 5 yıl
arkadaşlar ve site yönetimi sizde htc nin çin için sd kart girişli ve çift sim kartlı htc one modellerini ürettiğini biliyorunuz bu şu an haberdeki telefon çin için üretilen telefondur diğer pazarlar için kullanılacak modelde s800 işlemci kullanılacaktır işte link techdroid.in/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc kendi kendini bitirmeye karar vermiş
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inexo 5 yıl
samsung akar alayı bakar
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DaRKFoRCeS 5 yıl
çinliler bile en yüksek donanımı koyuyor gün geçtikçe yıldızları parlıyor. HTC onlar gibi olmadı olamadı. otomasyona girmeleri yazılım Desteği vermemeleri işi iyice bozdu. birde bu patent olayı ve reklam olayında işi ağırdan almaları eksi olarak bütçeye yük bindirdi. bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl bir yol izleyecekler.
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44yunus44 5 yıl
rumour has it
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FearfulDream 5 yıl
HTC iflas etmek için can atıyor galiba.Bu cihaz satmayacağı gibi pek çok insana abes gelecek ve marka itibarı dahada kötüleşecek.Seneye kadar bekleyeydin...
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rahatolun 5 yıl
Galaxy mega dan sonra one max böyle cıkarsa. Z ultraya hizmet ederler ultranın satısı artar. 3 cihaz arasında z ultranın üstünlükleri saymakla bitmez herhalde
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damn2u 5 yıl
Ekran çözünürlüğü 720p olursa Galaxy Mega'dan daha iyi seçim olacağı aşikar.
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action4ever 5 yıl
boyut tasarımı bozmuş sanki ama s4 pro intihar zaten düşünmeye gerek yok gibi
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DH Misafiri 5 yıl
Bakmışlar telefon her bir işte sürünüyor sadece büyüklüğü yetmez fiyatta da geçelim rakipleri demişler. Bari 720p yapsalarmış da oyun oynayabilseymiş kazık yiyip aleti alanlar.
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vamp 5 yıl
volkans33
vampZaten elle tutulur bi özelliği yoktu. Donanımda vasat olunca iyice çöp oldu. Gereksiz ağır aluminyum malzemesi ve kasasına göre küçük ekranıyla gözede hitap etmiyordu. İyice yazık oldu
elle tutulur bi özelliği yok mu? gereksiz ağır alüminyum mu? kasasına göre küçük ekranı mı? bu güzel tasarım ve malzemeye karşı böyle diyorsan, hatta Erdi Özüağın gizliden bahsettiği özelliği de varsa sanırım bi firma sana böyle yazman için para veriyordur

Kimseden para aldığımız yok çok şükür 200+ gram gelip aluminyum yüzünden anten,wifi, ağırlık sorunu çıkartacağına plastik gelsin başımızın üstünde yeri olsun. Ayrıca tabikide kasasına göre küçük ekranı var. Boomsound diye nitelendirdikleri hoparlörleri daha dar tutup sağa sola galaxy serisindeki gibi tuşlarda yerleştirebilirlerdi. Hoparlörün üstüne tuşları ekleyince çerçeveye göre küçük kalan bir ekran karşımıza çıkıyor. Erdinin bahsettiği özellik öyle bişey olmalı ki millet note 3 ün sunduğu "herşeyi" bırakıp bu telefonumsu cihazı alsınlar. Tabi bu pekte mümküm görünmüyor..
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ax 5 yıl
donanım delisi biri değilim.telde oyun nadir oynayan biri olarak işlemcisini hiç umursamıyorum.yanlız fiyatta bir güzellik yapsınlar bir zahmet.1500 civarlarında çıkarsa neden alınmasın.galaxy megadan sonra denemeye değer...
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volkans33 5 yıl
vamp
Zaten elle tutulur bi özelliği yoktu. Donanımda vasat olunca iyice çöp oldu. Gereksiz ağır aluminyum malzemesi ve kasasına göre küçük ekranıyla gözede hitap etmiyordu. İyice yazık oldu

elle tutulur bi özelliği yok mu? gereksiz ağır alüminyum mu? kasasına göre küçük ekranı mı? bu güzel tasarım ve malzemeye karşı böyle diyorsan, hatta Erdi Özüağ'ın gizliden bahsettiği özelliği de varsa sanırım bi firma sana böyle yazman için para veriyordur
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