China Mobile, Snapdragon S4 Pro'lu HTC One Max'e işaret ediyor









HTC'nin kısa zaman içerisinde tanıtması beklenen One Max adlı Phablet modeli için bugüne kadar internete sızan bilgiler, az çok donanım hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştı. Ancak son dönemde işlemci konusunda çelişkili bilgiler geliyor.





China Mobile operatörü ile ilişkili bir Twitter hasabı tarafından paylaşılan bir görsel, modelin sunacağı donanım konusunda tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor.





HTC 8088 olarak adlandırılan modelde 5.9 inçlik 1980x1080 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. İşlemci ise 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Snapdragon versiyonu. Bunun Snapdragon 600 çözümü olduğu yönünde düşünceler varken, Snapdragon 4 Pro olabileceği konusunda daha güçlü kaynaklar ortak fikir beyan ediyor.





2GB RAM, 5MP çözünürlükte Ultra Pixel kamera, 16GB depolama kapasitesi, 3300mAh batarya, Andorid 4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Bu haliyle modelin Samsung Galaxy Mega'ya rakip olacağı düşünülüyor.





Farklı bir kaynaktan internete sızan görsellerde ise modelin arka kısmında bir parmak izi okuyucu göze çarpıyor. Ayrıca güç tuşu bu kez kenar kısımda kendisine yer bulmuş.





Ekim ayında piyasaya çıkması beklenen HTC One Max modeli için 800$ gibi bir fiyat baremi belirlenmiş. Bu haliyle One Max modelinin çok da iddialı olmayacağı açık. Ancak fiyat konusunda hayli eleştiri alabilir.

http://vr-zone.com/articles/full-htc-one-max-specs-leak-clear-photos/56600.html