Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

The Dark Knight, Inception ve Interstellar gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve kendi döneminin en iyi yönetmenleri arasında yer alan Christopher Nolan, bu ay yeni filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenin ilk savaş filmi olan Dunkirk, 21 Temmuz'da vizyona girecek.

2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatacak film için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de yapılan özel gösterimde bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Eleştirmenlerin sosyal medya üzerinden paylaştığı ilk yorumlar, Nolan'ın bir kez daha müthiş bir iş çıkardığını gösteriyor.

Nolan'ın yeni filmi özellikle baştan sona kadar savaşın gerilimini izleyicilere yaşatması ile övgü topladı. Ayrıca 65mm IMAX kameralarla çekilen filmin görüntü kalitesi de büyük beğeni topladı. Filmin oldukça iyi göründüğünü söyleyen eleştirmenler filmin özellikle IMAX sinemalarda izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Fandango editörü Erik Davis; yönetiminden kurgusuna, müziklerinden görüntü yönetimine her konuda sinema eleştirmenlerini etkilemeyi başaran Dunkirk'ü "film çekme konusunda bir ustalık dersi" olarak tanımlıyor.

Dunkirk'ün bazı eleştirmenler tarafından eksik bulunan yanları ise hikaye derinliği ve karakterlerden herhangi birinin ön plana çıkmaması. Filmde yer alan Tom Hardy gibi ünlü oyuncuların kayda değer rollere sahip olmadığı söyleniyor.



Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandıracak.



