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Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Önümüzdeki hafta gösterime girecek olan Dunkirk'ü erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, Christopher Nolan'ın yeni filmi hakkında ilk yorumlarını paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,4b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Dark Knight, Inception ve Interstellar gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve kendi döneminin en iyi yönetmenleri arasında yer alan Christopher Nolan, bu ay yeni filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenin ilk savaş filmi olan Dunkirk, 21 Temmuz'da vizyona girecek.
 
2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatacak film için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de yapılan özel gösterimde bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Eleştirmenlerin sosyal medya üzerinden paylaştığı ilk yorumlar, Nolan'ın bir kez daha müthiş bir iş çıkardığını gösteriyor.
 
Nolan'ın yeni filmi özellikle baştan sona kadar savaşın gerilimini izleyicilere yaşatması ile övgü topladı. Ayrıca 65mm IMAX kameralarla çekilen filmin görüntü kalitesi de büyük beğeni topladı. Filmin oldukça iyi göründüğünü söyleyen eleştirmenler filmin özellikle IMAX sinemalarda izlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Fandango editörü Erik Davis; yönetiminden kurgusuna, müziklerinden görüntü yönetimine her konuda sinema eleştirmenlerini etkilemeyi başaran Dunkirk'ü "film çekme konusunda bir ustalık dersi" olarak tanımlıyor.
 
Dunkirk'ün bazı eleştirmenler tarafından eksik bulunan yanları ise hikaye derinliği ve karakterlerden herhangi birinin ön plana çıkmaması. Filmde yer alan Tom Hardy gibi ünlü oyuncuların kayda değer rollere sahip olmadığı söyleniyor.
 

Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandıracak.


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ardaq 2 yıl en beğenilen
15 temmuz şehitler dunkirk destanı
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ErichvonManstein 2 yıl
400 Bin müttefik askerinin, altlarını ıslatarak kaçışını kahramanlık hikayesi olarak anlatmak Hollywood'a yakışırdı zaten.
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Exterminio 2 yıl eric13
eric13

Bitmedi bu 2 dunya savas temali filmler gitti...

Birkaç saat süren amatör darbe girişimini 1 yıl unutmayıp resmi tatil ilan ediyorsak, 80 milyon insanın canını alan ve sayısız insanın hayatını etkileyen bir olayın da böyle unutulmaması gayet doğal.

Şuanda yaşadığımız dünyanın düzenini kuran savaştır o savaş
eric13Bitmedi bu 2 dunya savas temali filmler gitti...Birkaç saat süren amatör darbe girişimini 1 yıl unutmayıp resmi t...
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DH Misafiri 2 yıl
Izledigim en kotu 2.dunya savasi filmi gerilim sever biri izlesin vakit kaydi
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HasMachate 2 yıl
muthis bir film olucagi kesin
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Physicist_Emre 2 yıl
Nolan etiketi bile imdbden 8 alır üstü film kalitesine göre değişir çıksın da izleyelim. Heyecanlandırıyor.
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cinemaker 2 yıl
hikayenin neyi anlattığı ya da neyi yücelttiği ben hiç ilgilendirmez bu filmi Nolan yaptı ve imax olarak izlemek için şansım bulunuyor kesinlikle kaçmaz
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Özgü® 2 yıl
Sinema güzel bir film daha kazansın kötümü. İzleyip görücez filmi kimin yaptığı beni pek ilgilendirmiyor açıkcası.
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darkdiva 2 yıl
Nolan gibi bir yönetmen, basit bir propaganda filmi yapacak değil. Bence olabildiğinde doğru bir şekilde anlatmaya çalışmıştır.
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erdemkuru 2 yıl
bizde sinema kültürü de yok sinema salonu kültürü de yok. defalarca kez cinemaximum salonlarını eleştirdim salonlar bok içinde koltuklar yırtık ekranda dalgalanmalar var görüntü vasat ses vasat diye cevap bile vermediler. bizim halk sinema izlemeye gitmiyor salonda mısır yemeye gidiyor o yüzden kimse şikayetçi değil. ben adamlara para kazandırıyorum ama onlar yıllardır pislik içinde olan koltukları yenilemiyor perdeler rezalet. bide salonda ayaklarını ön koltuğun baş kısmına uzatanlar var öldüresim geliyor hepsini genelde kızlar yapıyor onu. halk cahil.
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pspoor 2 yıl
Umarim agir agir propaganda kokmuyordur...
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axaxa 2 yıl
Yönetmenin hatrına izlenir
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eric13 2 yıl
Bitmedi bu 2 dunya savas temali filmler gitti...
1 Yanıt Yanıtla
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Exterminio 2 yıl eric13
eric13

Bitmedi bu 2 dunya savas temali filmler gitti...

Birkaç saat süren amatör darbe girişimini 1 yıl unutmayıp resmi tatil ilan ediyorsak, 80 milyon insanın canını alan ve sayısız insanın hayatını etkileyen bir olayın da böyle unutulmaması gayet doğal.

Şuanda yaşadığımız dünyanın düzenini kuran savaştır o savaş
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