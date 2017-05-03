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Stephen King uyarlaması Kara Kule'nin ilk fragmanı yayınlandı

Stephen King'in sevilen kitap serisinden sinemaya uyarlanan Kara Kule (The Dark Tower)'nin ilk fragmanı yayınlandı. Fantezi ve Western türlerini harmanlayan film bu yaz gösterime girecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,9b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in en popüler eserleri arasında yer alan Kara Kule serisi sinemaya uyarlanıyor. Çekimleri tamamlanan Kara Kule (The Dark Tower), bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. Ağustos ayında vizyona girecek film için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony Pictures, nihayet filmden ilk fragmanı yayınladı.
Stephen King'in başyapıtı olarak nitelendirdiği Kara Kule serisi; fantezi, bilim-kurgu ve Western türlerini bir araya getiriyor. 1982 yılında yayınlanan Silahşor (The Gunslinger) ile başlayan ve toplamda 8 kitaptan oluşan Kara Kule serisinde, Silahşorlar olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun son üyesi olan Roland Deschain'in hikayesi anlatılıyor.
Bir yandan şeytani güçlere sahip Siyahlı Adam'ın peşinde olan Deschain, bir yandan da ölmekte olan dünyasını kurtaracağını umut ettiği efsanevi Kara Kule'yi arıyor. The Dark Tower'ın yayınlanan bu ilk fragmana bakılırsa filmde hikaye Deschain'in gözünden değil, macerasında ona eşlik eden genç Jack'in bakış açısından anlatılacak.
Yönetmenliğini Nikolaj Arcel'in üstlendiği filmde Roland Deschain'i Idris Elba, Siyahlı Adam'ı ise Matthew McConaughey canlandıracak. Filmin başrollerinde Elba ve McConaughey'e Tom Taylor, Katheryn Winnick, Abbey Lee ve Jackie Earle Haley eşlik edecek. The Dark Tower, 4 Ağustos'ta vizyona girecek.

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strathmorea 2 yıl en beğenilen
Kitapta betimlenen sarışın beyaz Roland oldu İdris Elba. Cast seçimi ne şekilde siz düşünün. Kötü roldeki Mc Conaughey bile daha yerinde bir seçim olurdu Roland karakteri için.
Kitapta betimlenen sarışın beyaz Roland oldu İdris Elba. Cast seçimi ne şekilde siz düşünün. Kötü roldeki Mc Conaughey bile daha yerinde bir seçim olurdu Roland...
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Kurshoo 2 yıl
Kara kule deyince aklıma Turgay Atacan geliyor :)
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Ryan Gosling 2 yıl

Fragman güzel, hoşuma gitti. Matthew McConaughey şaşırttı beni, Gold filminden sonra, gözüme çok genç gözüktü.
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tylolhot06 2 yıl
Susannah nerede, Eddie nerede? Bir filminde içine etmeyin be arkadaş. Stephen King'in dizileri de hep böyle oluyor
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Eeltorm 2 yıl
Kitaptan çok uzak gerçekten Dark Tower en sevdiğim roman serisidir bir baş yapıttır ama film kitaptan esinlenmiş ama KİTAPI ANLATMIYOR.
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The Balance 2 yıl Eeltorm
İyide adamlar zaten kitaptan esinlendik sadece demişler Filmi beyaz perdeye aktarmıyoruz demişler. Yani farklı bir şey peşindeler.
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metebyr 2 yıl
kitabını okuma zamanı gelmiş demek ki. okuyayım da filmini izleyince yapımcısından oyuncusuna nefret edeyim her uyarlamada olduğu gibi
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eulogy 2 yıl
Dollar serisi "a few dollars more" filminin müziğini kullanmışlar.
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strathmorea 2 yıl en beğenilen
Kitapta betimlenen sarışın beyaz Roland oldu İdris Elba. Cast seçimi ne şekilde siz düşünün. Kötü roldeki Mc Conaughey bile daha yerinde bir seçim olurdu Roland karakteri için.
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AL3ATROS 2 yıl strathmorea
strathmorea
Kitapta betimlenen sarışın beyaz Roland oldu İdris Elba. Cast seçimi ne şekilde siz düşünün. Kötü roldeki Mc Conaughey bile daha yerinde bir seçim olurdu Roland karakteri için.

Bu gibi değişiklikler oluyor yani çizgi roman veya çizgi romandaki karakter beyazsa siyah oluyor,bence sebebi Amerikadaki ırkçılığı örtbas etmek,bakın siyahlardan da kahraman var,hatta siyah başkan bile yaptık,sakın kendinize ayrım yapıldığını düşünmeyin falan filan
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LeSRiSeL 2 yıl
idris abiyi tanırım bizim kahvehanede az tavla atmadık..idris abimize başrol yakışmıyor yardımcı rollerde daha karizma oluyor
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yunus626emre 2 yıl
Aksiyon macera filmleri için iyi sayılabilir.
Ama kitapla uzaktan yakından alakası yok
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frostburn 2 yıl
üzgünüm kitapla alakası yok , boykot edeceğim
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