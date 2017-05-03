Stephen King uyarlaması Kara Kule'nin ilk fragmanı yayınlandı

Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in en popüler eserleri arasında yer alan Kara Kule serisi sinemaya uyarlanıyor. Çekimleri tamamlanan Kara Kule (The Dark Tower), bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. Ağustos ayında vizyona girecek film için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony Pictures, nihayet filmden ilk fragmanı yayınladı.

Stephen King'in başyapıtı olarak nitelendirdiği Kara Kule serisi; fantezi, bilim-kurgu ve Western türlerini bir araya getiriyor. 1982 yılında yayınlanan Silahşor (The Gunslinger) ile başlayan ve toplamda 8 kitaptan oluşan Kara Kule serisinde, Silahşorlar olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun son üyesi olan Roland Deschain'in hikayesi anlatılıyor.

Bir yandan şeytani güçlere sahip Siyahlı Adam'ın peşinde olan Deschain, bir yandan da ölmekte olan dünyasını kurtaracağını umut ettiği efsanevi Kara Kule'yi arıyor. The Dark Tower'ın yayınlanan bu ilk fragmana bakılırsa filmde hikaye Deschain'in gözünden değil, macerasında ona eşlik eden genç Jack'in bakış açısından anlatılacak.

Yönetmenliğini Nikolaj Arcel'in üstlendiği filmde Roland Deschain'i Idris Elba, Siyahlı Adam'ı ise Matthew McConaughey canlandıracak. Filmin başrollerinde Elba ve McConaughey'e Tom Taylor, Katheryn Winnick, Abbey Lee ve Jackie Earle Haley eşlik edecek. The Dark Tower, 4 Ağustos'ta vizyona girecek.