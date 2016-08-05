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Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk’ten ilk tanıtım videosu geldi

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği ve eşi Emma Thomas’ın yapımcılığını üstlendiği İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan Dunkirk filmi için ilk tanıtım videosu geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,7b
1
37
Sinema ve Dizi
Ekrem71
Haber Editörü
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Interstellar, Inception ve The Dark Knight üçlemesi gibi filmlerle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran  Christopher Nolan, bu kez İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan Dunkirk filmi için kameranın arkasına geçti. Filmden ilk tanıtım videosu da geldi.

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği ve eşi Emma Thomas’ın yapımcılığını üstlendiği Dunkirk, İkinci Dünya Savaşı’nın en çetin mücadelelerinden birinin geçtiği Dunkirk dönemini konu ediniyor. 6 Mayıs- 4 Haziran 1940 arasında geçen mücadelede, Alman ordusunun kıstırdığı müttefik askerleri Fransa’nın Dunkirk limanı üzerinden tahliye edilmişti.

Dinamo Operasyonu veya Dunkirk Mucizesi olarak da adlandırılan harekat, İngiliz güçlerinin tüm tanklarını kaybetmesine ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in yenilgi şeklinde duyurmasına karşın, başarılı bir operasyon olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca Bkz. "Tesla, Solar City firmasını bünyesine katıyor"

Dunkirk mücadelesinde, 400 bin müttefik askerinin yaklaşık 330 bini kurtarılmıştır. 1958 yılında, mücadeleyi anlatan bir film de çekilmişti. Usta yönetmen, Dunkirk kıyılarında yaşanan mücadeleyi kendi senaryosu açısından anlatıyor. İlk tanıtım videosunda da, yönetmenin yeteneklerini konuşturduğunu görebiliyoruz. Çekimler, Dunkirk limanında bizzat olayların geçtiği mekanlarda yapıldı.

Tom Hardy ve Kenneth Branagh gibi yıldızların olduğu film, One Direction grubundan tanıdığımız Harry Styles’ı kardosuna katmasıyla da çok konuşulmuştu. Film, 21 Temmuz 2017 tarihinde vizyona girecek. Müzikleri ise Hans Zimmer’e ait.

 

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dodomoco 3 yıl en beğenilen
Ay yeter almanlar kotu adam konseptinden gina geldi fransiz ve ingilizler mi iyi adam tarihi birazcik bilen biri bilir zaten 2.dunya savasi fransa ve ingilizlerin almanlari hor gormesi kucuk gormesi kendileri somurgeleri semirirken alman halkinin aclikdan kirilmasi yuzunden baslamisdir almanya polonyadaki kendi topraklarini almak icin savas baslatinca fransa ve ingilterede bok var gibi dalmadimi savasa sonra gorduler mi ebelerininkini yeminle biktirdi bu somurgecilerin kendini kahraman gosterme cabalari
Ay yeter almanlar kotu adam konseptinden gina geldi fransiz ve ingilizler mi iyi adam tarihi birazcik bilen biri bilir zaten 2.dunya savasi fransa ve ingilizle...
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3 Yanıt Yanıtla +47
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Barni Moloztaş 3 yıl
Nolan kameranın karşısına patates koysa yine izlerim
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Barni Moloztaş 3 yıl djvietnam
djvietnam
gene saçma sapan bir film daha geliyor

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WarSaw 3 yıl
yahu arkadaş ne bitmez tükenmez çilesi varmış şu adamların çöpteki posasını sıkıp sıkıp tekrar getiriyorlar önümüze bir bitmedi şu kıl tüy maceraları.
esas aksiyon çekecekseniz çanakkaleyi çekin millet iti köpeği birde asil bir milletin duruşunu izlesin yok nolanmış yok nalanmış nelan bu
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atilasat 3 yıl
bu Nolan'a parası neyse verelim de kurtuluş savaşımızı filme çeksin.
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StaatSanWalt 3 yıl
Hayir birde bu filmi Nolan yazdi diye filmden anlayan adamlarda izleyecek.

Harry Styles denen zuppe filmde oynuyor diye ergen melisler, berilsu, asudesularda izleyecek, filmin kitlesi cok karisacak.
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darkdiva 3 yıl
İşin yoksa bir sene bekle şimdi.
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djvietnam 3 yıl
gene saçma sapan bir film daha geliyor
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Barni Moloztaş 3 yıl djvietnam
djvietnam
gene saçma sapan bir film daha geliyor

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V4LKyR 3 yıl
Christopher Nolan'dan sonrasını okumadım. Çünkü yine efsane bir filmle karşı karşıya olduğumu biliyorum.
--------CHRISTOPHER NOLAN--------
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mementopolis 3 yıl
"Bu filmi anlamak için beyne ihtiyacınız" varcılar gelmeden yorumumu atayım.
Christopher Nolan filmi Memento, İnception ve Kara Şövalyeden sonra ki filmleri beni pek etkilemiyor artık nedense.
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StaatSanWalt 3 yıl mementopolis
mementopolis
"Bu filmi anlamak için beyne ihtiyacınız" varcılar gelmeden yorumumu atayım.
Christopher Nolan filmi Memento, İnception ve Kara Şövalyeden sonra ki filmleri beni pek etkilemiyor artık nedense.

İnterstellar'i es gecmek, bence izledigim en iyi filmi, canim aıkılsıkca oturur tekrar tekrar izlerim
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caneycaney 3 yıl mementopolis
mementopolis

"Bu filmi anlamak için beyne ihtiyacınız" varcılar gelmeden yorumumu atayım.

Christopher Nolan filmi Memento, İnception ve Kara Şövalyeden sonra ki filmleri beni pek etkilemiyor artık nedense.

Evet seni bayağı etkilemiş görünüyor...
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Krone 3 yıl
Nolan - Hans Zimmer ikilisi bir proje yapıyorsa kesinlikle izlenir.
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gcb1903 3 yıl
İyi ki Alman değiliz lan. Hani azcık tü kaka deseler tek bir ses olup saldırıyoruz, en basiti alınıyoruz çok pis.

Düşünsene en çok oynana oyunlarda zombi gibi bahsediliyor senden. Hep bir aşağılama, vahşi ve barbar gösterme. Yüzlerce film çekiliyor senin ne kadar zombi olduğunu göstermek için.

Dünya kuzey pasifik kültürü altında ezile ezile hali kalmadı resmen.

Tarihi kazananlar yazar demiş benden akıllı birisi.

Ve Nazi Almanya teknolojileri dünyaya 20 30 yıl atlatacak kadar ileri sevideydi.
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gizza 3 yıl
Hırsız Amerikalılar ne var ne yoksa çalıp çırtptılar Nazi^lerden..V1-V2 roketlerinin mucidini bile el altından ülkelerine aldılar.
Devasa bütçe araştırma kolaylıkları sayesinde de Uzaya cıktılar.Bunun gibi daha bir çok şeyi Nazi lerden yürütür dünya da söz sahibi oldular.
Nazi'lerdeki dahilik çalışkanlık ve azim hiç kimsede yok gercekten.Bugün bile hala onlardan ekmek yeniyor ve yaptıkalrı birçok şey ayakta veya ilham alınarak yapılyor.
Hitler o Dur emrini vermese Churcill şerefsizi duman olmuştu.Adi herif savaş bitmesine yakın USA ya baskı yaparak Almanya nın dresden şehrini hiç yoktan yere ilk defa kullanılan Fosforlu bombalarla bombalayıp sivillleri diri diri yaktırdı

Şimdi kendi yanıyodur inşallah..[>:] Çanakkale de de o şerefsiz yüüznden ne canlarımız gitti..


Umarım Nolan bu filmde Kahramanlıpı ön plana çıkarmaz ve sadece Tarihi gercekliği ile anlatır..Çünkü Alman flimleri hariç bütün savaş filmlerinde Almanlar hep beceriksiz ve kaybeden gösteriliyor..Ulan biraz da gercek ve özeliştiri yapın Çöküş / Stalingrad filmleri gibi..
Brad Pitt'in son filmi FURY 'de bütün almanlar gerzek aptal becerksz idi.!! Koca SS taburu bir tankı ele geçiremedi

Gercekte 1 Tiger tank ile araştırın bakın muhteşem Alman tank Komutanı Michael Wittman kaç Sherman indirmiş bakın..!
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Dead Gear Apple 3 yıl
Niyeyse bana battlefield 1'deki ilk fragmandaki zepplein sahnesi gibi geldi, nolan işini bilir

Yine hikaye de duygusallık olacak gibi..
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BenjaminGreen 3 yıl
Ya arkadaş her filmine hastayım ne diye gidip savaş filmi çekersin ki...
Yansız film çek işte izleyelim sende efsane ol.
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