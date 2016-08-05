Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk’ten ilk tanıtım videosu geldi

Interstellar, Inception ve The Dark Knight üçlemesi gibi filmlerle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Christopher Nolan, bu kez İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan Dunkirk filmi için kameranın arkasına geçti. Filmden ilk tanıtım videosu da geldi.

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği ve eşi Emma Thomas’ın yapımcılığını üstlendiği Dunkirk, İkinci Dünya Savaşı’nın en çetin mücadelelerinden birinin geçtiği Dunkirk dönemini konu ediniyor. 6 Mayıs- 4 Haziran 1940 arasında geçen mücadelede, Alman ordusunun kıstırdığı müttefik askerleri Fransa’nın Dunkirk limanı üzerinden tahliye edilmişti.

Dinamo Operasyonu veya Dunkirk Mucizesi olarak da adlandırılan harekat, İngiliz güçlerinin tüm tanklarını kaybetmesine ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in yenilgi şeklinde duyurmasına karşın, başarılı bir operasyon olarak kabul edilmektedir.

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Dunkirk mücadelesinde, 400 bin müttefik askerinin yaklaşık 330 bini kurtarılmıştır. 1958 yılında, mücadeleyi anlatan bir film de çekilmişti. Usta yönetmen, Dunkirk kıyılarında yaşanan mücadeleyi kendi senaryosu açısından anlatıyor. İlk tanıtım videosunda da, yönetmenin yeteneklerini konuşturduğunu görebiliyoruz. Çekimler, Dunkirk limanında bizzat olayların geçtiği mekanlarda yapıldı.

Tom Hardy ve Kenneth Branagh gibi yıldızların olduğu film, One Direction grubundan tanıdığımız Harry Styles’ı kardosuna katmasıyla da çok konuşulmuştu. Film, 21 Temmuz 2017 tarihinde vizyona girecek. Müzikleri ise Hans Zimmer’e ait.