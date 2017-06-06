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Chrome 59 kullanıma sunuldu

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un 59 numaralı sürümünü kullanıma sundu. Yeni versiyonda materyal tasarım öğeleri ve animasyonlu PNG desteği gibi yenilikler var.
1 yıl
6,6b
1
35
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler web tarayıcısı Chrome, bugün 59 numaralı sürümüne yükseltildi. Güncelleme şu anda Mac, Windows veya Linux işletim sistemini çalıştıran kullanıcılara yansımış durumda. Yeni sürüm geliştiriciler için bazı hoş özellikler ve güvenlik geliştirmeleri getiriyor.
Ayrıca Bkz. "Apple, WWDC 2017'de kıyametin videosunu izletti"
Chrome 59, native MACOS bildirimleri ve animasyonlu PNG formatı desteğinin yanı sıra Material Design tasarımında ayarlar sayfasına kavuşmuş durumda. Aynı şekilde Chrome hakkında sayfasının da benzer bir stilde yeniden tasarlandığını belirtelim.
Ayarlar penceresindeki değişiklikler sadece makyajlamadan ibaret. Bu güncellemeyle yeni bir kontrol paneli sunulmuyor. Google'ın, şu anda web sitelerindeki en son gelişmeleri haber vermek için kendi bildirim sistemini kullandığı biliyoruz. Bununla birlikte Chrome 59, söz konusu sistemden vazgeçerek sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için native MacOS bildirim sistemini kullanacak. Bu da bildirimlerin artık aşağıdaki gibi görüneceği anlamına geliyor.
Chrome 59'da geliştiricilerin tarayıcıyı komut satırından çalıştırmasına izin veren "Headless Chromium" adlı bir mod da var. Bu araç özellikle kullanıcı arayüzünün gerekli olmadığı sunucu ortamları için geliştirilmiş durumda.
Masaüstü bilgisayarlar için Chrome 59 şu an indirilebilirken, Android ve Chrome OS güncellemeleri kısa süre sonra kullanıma sunulacak. Tarayıcınızı, Chrome hakkında sayfasından manuel olarak güncelleyebilir veya buraya tıklayarak 59 numaralı sürümün kurulum dosyasını indirebilirsiniz.

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Türkçesever 1 yıl en beğenilen
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Virinom 1 yıl
İnsanlar Chrome'un RAM tüketimine neden takılıyor anlamadım. O RAM zaten kullanılması için bilgisayara konuluyor. 700 MB'dan fazla RAM kullandığını görmedim. Sonuçta RAM kullanımı batarya ömrünü de etkilemiyor. Niye hala takılıyorsunuz buna anlamadım.
İnsanlar Chrome'un RAM tüketimine neden takılıyor anlamadım. O RAM zaten kullanılması için bilgisayara konuluyor. 700 MB'dan fazla RAM kullandığını görmedim. So...
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4 Yanıt Yanıtla +18
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tufanumur12 1 yıl
@Virinom an itibariyle chrome ram kullanımı. Bu kadar abartılı kullanılmaz ama. Optimize etmiyorlar adamlarda inatla. 1.4gb ye yakın ram kullanıyor.700 mb hiç denk gelmedim ben.
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@Virinom an itibariyle chrome ram kullanımı. Bu kadar abartılı kullanılmaz ama. Optimize etmiyorlar adamlarda inatla. 1.4gb ye yakın ram kullanıyor.700 mb hiç d...
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1 Avatar
DH Misafiri 7 ay
ram kullanımı başka bir evrene geçti mecburen kullanamıcam artık
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EfeYakupKarahanlı 1 yıl
Operanın gözünü sevim. Gerçi Chrome un da bi zararını görmedim, ama opera çok daha iyi. Arayüzü, teması, başlangıç sayfası falan on numara
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astegon 1 yıl
Chrome aslında çok kasmıyor ama ,IE ya da EDGE diyelim, Microsoft yüzünden background'da çalıştırma kurnazlığı yaptı Google. Arka planda ne kadar çok session olmuyor pek ama iş eklentilere geldi mi her biri çatır çatır RAM tüketmeye başlıyor.
Bu edge'de de öyle, opera da da Firefox'da da.
Kimse kendini kandırmasın.
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asau 1 yıl
Opera Chromedan daha az kasıyor diyorlar ama, ilk açılışta değişen bir şey yok.
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DH Misafiri 1 yıl
@KALEMLİK100
aha yine geldi tiki winzort kölesi... yalancı troll...
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Türkçesever 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
@KALEMLİK100
aha yine geldi tiki winzort kölesi... yalancı troll...

Sizin Windows ile ne alıp, veremediğiniz var? Linux'takiler size para mı veriyor bu kadar desteklediğinize göre? Windows kullananlara bile saygınız yok. Biz sizin hep arka planda duran Linux'unuza bir şey diyor muyuz?
Düzenleme:
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Bu gerçek bir imza ise gerçek hesaplarla gelin bana. Senin kim olduğunu az buçuk tahmin edebiliyorum.
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10ff 1 yıl
bilgisayarınız dokunmatik ise kesinlikle en stabil browser edge. chrome da takılmalar varken edge ciddi anlamda yağ gibi akıyor. edge biraz yavaşmış gibi gözüküyor. aslında onun sebebi sayfayı yüklenmiş olarak getirmesi. cpu ya da yük bindirmiyor edge. 1080p video açıp edge ile chrome kıyaslayın dediğimi anlarsınız. dokunmatik bir pc de, benim için edge rakibi yok.
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Erkansins 1 yıl
Opera chrome kullandığı ramin 3 te 1 kullanıyor. Ve daha az cbu bindiriyor. Chromium tabanlı ama chrome alakası yok. Linux çekirdegi kullanan bir suru dagitim var hepsinin performansı birbirinden farklı. Böyle dusunun.
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Ejihov 1 yıl
Ben Firefox soruları alayım.

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Türkçesever 1 yıl Ejihov
Ejihov
Ben Firefox soruları alayım.

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Altlarda da vardır kullanımı. Tek üstte değildir.
2 tane arka plan eklenmiş son güncelleme ile. Onu denedin mi? "Eklentiler"e gir, "Görünüm" olması lazım, orada var. Biri açık, diğeri koyu. Bir de varsayılan var.
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Paetzold 1 yıl
Mozilla'nin çökmelerinden kurtardi bizi en azindan.
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tufanumur12 1 yıl
@Virinom an itibariyle chrome ram kullanımı. Bu kadar abartılı kullanılmaz ama. Optimize etmiyorlar adamlarda inatla. 1.4gb ye yakın ram kullanıyor.700 mb hiç denk gelmedim ben.
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