Chrome 59 kullanıma sunuldu

Popüler web tarayıcısı Chrome, bugün 59 numaralı sürümüne yükseltildi. Güncelleme şu anda Mac, Windows veya Linux işletim sistemini çalıştıran kullanıcılara yansımış durumda. Yeni sürüm geliştiriciler için bazı hoş özellikler ve güvenlik geliştirmeleri getiriyor.

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Chrome 59, native MACOS bildirimleri ve animasyonlu PNG formatı desteğinin yanı sıra Material Design tasarımında ayarlar sayfasına kavuşmuş durumda. Aynı şekilde Chrome hakkında sayfasının da benzer bir stilde yeniden tasarlandığını belirtelim.

Ayarlar penceresindeki değişiklikler sadece makyajlamadan ibaret. Bu güncellemeyle yeni bir kontrol paneli sunulmuyor. Google'ın, şu anda web sitelerindeki en son gelişmeleri haber vermek için kendi bildirim sistemini kullandığı biliyoruz. Bununla birlikte Chrome 59, söz konusu sistemden vazgeçerek sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için native MacOS bildirim sistemini kullanacak. Bu da bildirimlerin artık aşağıdaki gibi görüneceği anlamına geliyor.

Chrome 59'da geliştiricilerin tarayıcıyı komut satırından çalıştırmasına izin veren "Headless Chromium" adlı bir mod da var. Bu araç özellikle kullanıcı arayüzünün gerekli olmadığı sunucu ortamları için geliştirilmiş durumda.

buraya tıklayarak 59 numaralı sürümün kurulum dosyasını indirebilirsiniz. Masaüstü bilgisayarlar için Chrome 59 şu an indirilebilirken, Android ve Chrome OS güncellemeleri kısa süre sonra kullanıma sunulacak. Tarayıcınızı, Chrome hakkında sayfasından manuel olarak güncelleyebilir veya59 numaralı sürümün kurulum dosyasını indirebilirsiniz.