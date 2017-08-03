Chrome 60 ile titreşen reklamlar engellenebilecek

Mobil taraftaki Chrome tarayıcısına önemli özellikler eklemeye devam eden Google yeni sürümde de geleneği bozmuyor. Chrome 60 özellikle titreşimli reklam gönderen sayfaların engellenmesi konusunda ciddi adımlar atıyor.

Titreşimli reklamlara son

Henüz dağıtıma başlayan Chrome 60 sürümünde Web Vibration API’sinde değişiklikler yapıldı. Herkesin bir şekilde karşılaştığı bu olay, reklam gösterimi yapan web sitelerinin titreşimlerle kullanıcıları uyarmasını sağlıyor. Ayrıca web üzerinden oynanan mobil oyunlarda da kullanılıyordu.

Değişikliğe göre bundan sonra kullanıcı ilk olarak ekrana tıklamadığı takdirde web sitesi titreşimlerle uyarı veremeyecek. Ayrıca ödeme modülündeki değişiklikle de artık Android Pay haricindeki üçüncü taraf mobil ödeme platformları da Chrome tarayıcısına entegre olabilecek.

Ayrıca Bkz.

"Google Nearby 2.0 ile daha büyük bir potansiyel sunuluyor"

Son olarak Chrome widget’ında da önemli bir değişiklik var. Özellikle Yandex’in Rusya’da Google’a tekelleşme davası açmasının ardından Google bazı çalışmalara başlamıştı. Bunun ilk sonucu olarak Chrome widget’ı doğrudan Chrome adres çubuğunu açacak şekilde geliştirildi. Böylece kullanıcı varsayılan arama motoru olarak neyi belirlediyse adres çubuğunda doğrudan arama yapabilecek. Bu widget, Rusya’da satılan Android cihazlarında varsayılan widget haline gelecek. Chrome 60 sürümü yakın zamanda tüm cihazlara sunulacak.