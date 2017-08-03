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Chrome 60 ile titreşen reklamlar engellenebilecek

Mobil tarayıcıda özellikle reklam gösterimi yapan sayfaların titreşim çıkarması oldukça rahatsız edici. Chrome yeni mobil sürümünde bu duruma bir çözüm getiriyor.
1 yıl
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13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil taraftaki Chrome tarayıcısına önemli özellikler eklemeye devam eden Google yeni sürümde de geleneği bozmuyor. Chrome 60 özellikle titreşimli reklam gönderen sayfaların engellenmesi konusunda ciddi adımlar atıyor.

Titreşimli reklamlara son

Henüz dağıtıma başlayan Chrome 60 sürümünde Web Vibration API’sinde değişiklikler yapıldı. Herkesin bir şekilde karşılaştığı bu olay, reklam gösterimi yapan web sitelerinin titreşimlerle kullanıcıları uyarmasını sağlıyor. Ayrıca web üzerinden oynanan mobil oyunlarda da kullanılıyordu.

Değişikliğe göre bundan sonra kullanıcı ilk olarak ekrana tıklamadığı takdirde web sitesi titreşimlerle uyarı veremeyecek. Ayrıca ödeme modülündeki değişiklikle de artık Android Pay haricindeki üçüncü taraf mobil ödeme platformları da Chrome tarayıcısına entegre olabilecek.

Ayrıca Bkz. "Google Nearby 2.0 ile daha büyük bir potansiyel sunuluyor"

Son olarak Chrome widget’ında da önemli bir değişiklik var. Özellikle Yandex’in Rusya’da Google’a tekelleşme davası açmasının ardından Google bazı çalışmalara başlamıştı. Bunun ilk sonucu olarak Chrome widget’ı doğrudan Chrome adres çubuğunu açacak şekilde geliştirildi. Böylece kullanıcı varsayılan arama motoru olarak neyi belirlediyse adres çubuğunda doğrudan arama yapabilecek. Bu widget, Rusya’da satılan Android cihazlarında varsayılan widget haline gelecek. Chrome 60 sürümü yakın zamanda tüm cihazlara sunulacak. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/08/01/chrome-60-adds-new-search-widget-blocks-vibrating-ads-improves-payments-apk-download/ Yorum Yaz
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MHEC 1 yıl en beğenilen
tittttrettin benii tittrettin
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XxLbeden 1 yıl
Genelde absürt sitelerde çıka reklamlardan geliyordu :D
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_Ulquiorra Schiffer_ 1 yıl
Chrome'u güncelledim fakat titreşen reklamlar halen gitmedi, sülük gibiler gitmiyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Chrome hızlı ve kullanışlı olmasına rağmen güvenlik ve bu tür şeylere çoktan önem vermesi gerekiyordu. Bir browser aracılığı ile telefona titreşim gonderebilme gerçekten çok saçma bir çok kez karşılaştım. Neyse ki sevindirici bir haber
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___Lawyer___ 1 yıl
Chrome son senelerde bir kaç adım ata ata ilerliyor mobil alanda. Bu oldukça sevindirici umarım iOS Chrome'da hızlı bir şekilde gelir.
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XxLbeden 1 yıl
Genelde absürt sitelerde çıka reklamlardan geliyordu :D
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MDV 1 yıl
onemli gelisme ilk baslarda cok rahatsiz ediyordu
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9unkarekoku 1 yıl
Brave browser kullanıyorum dahili reklam engelleyici var chrome tabanlı ve ondan daha az şarj kullanıyor memnunum sıkıntı yok.
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aycibin 1 yıl
bu ne ya hiç karşılaşmadım ben
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Oha be böyle bir şey mi varmış ilk defa gördüm androidde mi bu
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Hajime Mehri 1 yıl
Firefox kullanın rahat edin.
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alemburda34 1 yıl
Hele şükür. Android kullanıp şu tarz ekranları görmeyen çok azdır

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Bgrn7 1 yıl alemburda34
alemburda34

Hele şükür. Android kullanıp şu tarz ekranları görmeyen çok azdır


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Bazı reklamlarda Telefonun modeli,Kullandığım operatör,konum vs. Bilgilerim çıkıyordu. Açıkcası tırsıyordum.
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