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Chrome 64'ün Android sürümü artık URL paylaşırken gereksiz bölümleri temizliyor

Google popüler web tarayıcısının Android sürümüne kullanıcıların hoşuna gidecek bir özellik ekledi. Artık Chrome ile paylaştığınız URL'lerdeki gereksiz bölümler otomatik olarak kaldırılıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Bazı web sitelerinin garip karakterlerle dolu oldukça uzun ve karışık görünen URL'lere sahip olduğunu fark etmişsinizdir. Bu durum özellikle biriyle web adresi paylaşırken karşı tarafa gönderdiğiniz URL'nin çok uzun görünmesi nedeniyle can sıkıcı olabiliyor. Ancak arama devi bu sorunu kendi tarayıcısı için çözmüş durumda.
Ayrıca Bkz. "Uber CEO'su 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vereceklerini öngörüyor"
Chrome'un en son Android sürümü (versiyon 64) başkalarıyla paylaştığınız karışık URL'leri temizleyecek kadar akıllı hale geldi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi artık tarayıcı, web sayfasının yüklenmesi için %100 gerekli olmayan tüm ek bölümleri URL'den çıkarabiliyor.

Uzun URL'ler temizleniyor

Özellikle satış ortaklığı nedeniyle "affiliate link" kullanan sitelerde gördüğümüz uzun URL'ler Chrome'un en yeni sürümünde temizleneceği için kullanıcılar artık gereksiz eklerinden arınmış ve doğrudan ilgili sayfaya yönlendirecek "ana linki" paylaşmış olacaklar. Cihazınızda Chrome 64 yüklüyse bu özelliği ana menüdeki "Paylaş" seçeneği ile kullanabilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2018/02/19/chrome-now-automatically-cleans-messy-urls-share/ Yorum Yaz
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Gayet güzel olmuş bi link gönderince whatsapp'da 2 sayfa kaplıyordu. Şimdi otomatik kısaltıyor
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DH Misafiri 1 yıl
bu işe en cok dh üzülür. malum linklere otomatik ref kodu ekliyor :D
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sniper23 1 yıl
Donanım Haber ref linkleri siliyor mu?
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maczone 1 yıl
Popüler sitelerin uzantılarını tanıyıp kısaltabilir fakat standart sitelerin uzantılarını nasıl tanıyacağı konusunda bir bilgi bulunuyor mu?
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Tensi 1 yıl
URL kisaltma yontemi icin bir standart belirlenmeli artik. Ornegin sitenin adi kalip diger kismi kisaltilmali. www.donanimhaber.com..ad.ad.asd.ada............ linkinde sadece site adi + kisaltma seklinde paylasilsin her yerde.
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Gayet güzel olmuş bi link gönderince whatsapp'da 2 sayfa kaplıyordu. Şimdi otomatik kısaltıyor
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Güzel olmuş, kapatma düğmesi yapmaları falan lazım fakat.
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waltran 1 yıl
Bu aşırı derecede saçma birşey girdiğim urlde bu tarz veriler varsa bunun benim için gereksiz olup olmadığına tarayıcı karar veremez ki. sevmiyorsam http headerlarıyla oynayan onlarca plugin var kurar hallederim tarayıcıya ne oluyor? neyseki chrome kullanmıyorum. zaten örneğin amazon üzerinden verilmiş olmasıda düşündürücü. ve google kullanıcıları bu kadar seviyor ise öncelikle googlede eskiden tek tıkla yapabildiğim bütün işlemleri 2-4 tık yapmaktan vazgeçsin.
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