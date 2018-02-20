Chrome 64'ün Android sürümü artık URL paylaşırken gereksiz bölümleri temizliyor

Bazı web sitelerinin garip karakterlerle dolu oldukça uzun ve karışık görünen URL'lere sahip olduğunu fark etmişsinizdir. Bu durum özellikle biriyle web adresi paylaşırken karşı tarafa gönderdiğiniz URL'nin çok uzun görünmesi nedeniyle can sıkıcı olabiliyor. Ancak arama devi bu sorunu kendi tarayıcısı için çözmüş durumda.

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Chrome'un en son Android sürümü (versiyon 64) başkalarıyla paylaştığınız karışık URL'leri temizleyecek kadar akıllı hale geldi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi artık tarayıcı, web sayfasının yüklenmesi için %100 gerekli olmayan tüm ek bölümleri URL'den çıkarabiliyor.

Uzun URL'ler temizleniyor

Özellikle satış ortaklığı nedeniyle "affiliate link" kullanan sitelerde gördüğümüz uzun URL'ler Chrome'un en yeni sürümünde temizleneceği için kullanıcılar artık gereksiz eklerinden arınmış ve doğrudan ilgili sayfaya yönlendirecek "ana linki" paylaşmış olacaklar. Cihazınızda Chrome 64 yüklüyse bu özelliği ana menüdeki "Paylaş" seçeneği ile kullanabilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2018/02/19/chrome-now-automatically-cleans-messy-urls-share/