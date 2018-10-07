Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome Android minimum gereksinimler değişiyor, en az 32 milyon cihaz liste dışı kalabilir

Google’ın Chrome tarayıcısı yakın zamanda en düşük API seviyesini Android 4.4 sürümüne çıkarmayı planlıyor. Böylece Android 4.3 ve altındaki cihazların güncelleme alması mümkün olmayacak.
7 ay
5,5b
1
36
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android ekosisteminin en çok indirilen tarayıcısı konumundaki Google Chrome yakın zamanda önemli sayıda cihazı liste dışı bırakabilir. Kaynaklar minimum API seviyesinin yükseltileceğini ifade ediyor.

En düşük Android 4.4 olacak

Google Chrome ilk nihai sürümüne 27 Haziran 2012 tarihinde kavuşmuş ve minimum API seviyesi Android 4.0 olarak belirlenmişti. O dönem donanım hızlandırması nedeniyle yüksek bir seviye belirleyen Google sonrasında bu seviyeyi Android 4.1’e çıkarmış ve bir daha da değiştirmemişti.

Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiriciden vahşi batı oyunu"

XDA geliştiricilerinin kodlarda keşfettiği bilgilere göre artık minimum API seviyesi Android 4.4 sürümüne çekilecek. Yani Android 4.3 ve altı sürümleri kullanan cihazlar bu değişiklikle birlikte tarayıcıyı güncelleyemeyecek ve güvenlik açısından da zafiyet oluşacak.

Android 4.1 ve 4.3 sürümü arasında yaklaşık yüzde 3.2 civarında bir oran mevcut. Android ekosistemi 1 milyar olarak düşünüldüğünde yaklaşık 32 milyon cihaz ediyor ancak zaten yıllık 1 milyar cihaz satışı gerçekleşiyor ve muhtemelen bu rakam 100 milyon civarına kadar yaklaşabilir.

Genelde Andriod uygulamaları en düşük Android 5.0 sürümüne destek veriyor. Google Chrome bu konuda desteğini birkaç sürüm daha uzatmıştı ancak yavaş yavaş sonraki sürümlere doğru çekmeye başladı. Şimdilik API değişikliğinin ne zaman yapılacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Google Pixel 3 serisinin lansmanı sonrasında Google Chrome tarayıcısı bir güncelleme alabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Android-devices-runniong-Jelly-Bean-will-lose-support-for-Chrome_id109638 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
Android telefon alırken ilk işim Chrome u devre dışı bırakmak telefon için rezalet ötesi tarayıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThePscho 7 ay
Ne gerek var ki böyle saçma bir hamleye ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 7 ay
Cahil birisi değilse bir insan neden Chrome kullansın ki? Cihazlar liste dışı kalacakmış android ortamında çok daha başarılı tarayıcılar var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 7 ay alaz1903
Çok cahil değilse zaten eski Galaxy S3'te bile bulunan android 4.4 versiyonuna sahip bir telefonu vardır. Yani bıraktım 2. el 100-200tl ye almasını, S3 ü hediye bile veren bulunur, o kadar ucuz. Böylelikle liste dışı kalacak cihaz kullanmıyor olur. Zaten 4.4 güncellemesi alamayacak kadar eski bir telefon hala çalışabiliyorsa o da ayrı bir başarı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 7 ay
4.4'deki tarayıcıda kullanılacak kod desteği vb 4.1 de yoksa haliyle bu sürüme sahip olanlar kullanım dışı kalıyor. Atıyorum uygulama simgesi değiştirme özelliği 4 ile geldiyse ve bir program geliştiricisi bu özelliği kullanmak istiyor, haliyle en az 4.0 dan başlatır programın çalışacağı sistemi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmuMaster 7 ay
Samsung browser
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 7 ay
Eski android cihazlarda eski sürüm chrome kullanmaya devam edilir. Bir yerden sonra eski sürüm kullanmaya izin vermezse başka tarayıcı ile yola devam edilir
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 7 ay ozmenakif
2.3.6 destek veren tarayıcılar bile varken mutlaka veren çıkar ama nereye kadar. Maliyeti çok fazla patlıyor üretici firmaya. Google keyfinden vazgeçmiyor. Çok eski sistemlere destek vermeye devam ederseniz tüketiciler cihaz değiştirme eylemine girmeyip cihazları kullanıyorlar. Tabi ki her şeyi en iyisini kullanan tayfa burada yer almaz alamazda onların ki hastalık. Şuan 5.0 ve üzeri yeterli iş görebilecek kapasitede. Fazlasında gözü aç olanın cebine dokunur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Justs 7 ay
Android ekosistemi güncelleme konusunda gerçekten batmış durumda. Samsung browser kullanıyorum, memnunum
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 ay
Samsung epeydir eski Android 4.3 ve oncesin zaten destek vermiyor ki

apkmirror.com/...
Kapis
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 ay Justs
Samsung epeydir eski Android 4.3 ve oncesin zaten destek vermiyor ki

apkmirror.com/...
Kapis
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 ay
Android 4.1 den 4.4 e gelmesi eski cihazlar icin mantikli peki guncel surumluler icin de neden hala minimum Android 7.0 sarti var anlamis degilim artik Android 9.0 icin de cikmasi gerekli. Yanni Android 9.0 icin derlenmis olanlari da artik olmali ....
apkmirror.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 7 ay smart1978
7.0 olanların ne farkı var ki ? Daha mı hızlı çalışıyor daha mı kısa yanıt verme süresi kısa ?
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 7 ay
Custom rom kullanır çıkarlar işin içinden.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 7 ay Whippoorwill
Her cihaz için rom var sanki de...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5481 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
chrome android, uygulama haber ve
4 etiket daha chrome android 4.4 Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Yüz tanıma özellikli Panasonic Eluga X1 ve Eluga X1 Pro tanıtıldı 7 ay Intel 2018 için en önemli lansmanını yapıyor | Donanım Haber olay yerinde 7 ay Nükleer felaketten 32 yıl sonra Çernobil yeniden enerji üretecek 7 ay Fortnite içerik üreticilerini ödüllendirmeye başlıyor 7 ay 4 kameralı Samsung telefonunun detayları netleşiyor 7 ay Apple A12 Bionic yonga seti mercek altında 7 ay Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere 7 ay 2.5 Gbps Ethernet yaygınlaşıyor 7 ay Facebook Messenger'a sesli komut desteği geliyor 7 ay 1 takipçimizle Güney Kore'ye, Samsung'un TV merkezine gidiyoruz 7 ay Binance CEO'su: "Güvenlik, kripto para borsaları için en temel iş" 7 ay Privacy Badger artık Google'ın sizi izlemesini de engelleyecek 7 ay Galaxy S10'un işlemcisi ikinci nesil yapay zeka ünitesine sahip olabilir 7 ay İki yeni atom altı parçacık tespit edildi 7 ay Lockheed Martin insan taşıyabilen ve tekrar kullanılabilir Ay’a gidecek uzay aracı prototipini tanıttı 7 ay Google'ın iki gün sonra tanıtacağı Pixel Slate isimli tableti sızdırıldı 7 ay 450 bin yıllık fosil dişler, Neandertal insanının evrimi hakkında ipuçları sunuyor 7 ay AMD yeni Ryzen Threadripper işlemcilerinin çıkış tarihini açıkladı 7 ay Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite 7 ay Fortnite Mobile’ın iOS platformundaki geliri 200 günde 300 milyon doları aştı 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Chrome Android minimum gereksinimler değişiyor, en az 32 milyon cihaz liste dışı kalabilir Sonraki Blockchain Sermaye Uzmanı:"Bitcoin ani bir düşüşe çok yakın" 7 ay Tencent oyunlarında yüz tanıma kullanarak yaş sınırını kontrol edecek 7 ay Monster'da Bu Hafta - FIFA 19 7 ay Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini hatalar nedeniyle geri çekti 7 ay Truecaller Chat deneme sürecine başladı 7 ay Polestar 1 üretime ilk adımını attı 7 ay Venezuela da petro kullanımı zorunlu hale geliyor 7 ay Asphalt 9: Legends’a ilk güncelleme geldi 7 ay Çin'in Spotify'ı, ABD'de halka arz edilecek 7 ay Amazon, satıcılardan rüşvet alan çalışanın işine son verdi 7 ay Türk firma mezar taşlarında karekod devrini başlattı 7 ay Su damlası çentiği ile dikkat çeken Oppo F9 ülkemize de geldi 7 ay Evga’dan bütçe odaklı yeni anakart: B360 Micro Gaming 7 ay Google Pixel 3 XL tanıtımına sayılı günler kala Hong Kong’da satışa çıktı 7 ay Samsung Galaxy A6s'i, Xiaomi telefonları üreten Wintech'in üreteceği doğrulandı 7 ay Coinbase başkan yardımcısı istifa etti 7 ay Okuduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olan yazı tipi geliştirildi 7 ay Google Drive uygulaması yeni Materyal Tasarım ile güncellendi 7 ay 2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu 7 ay Nintendo'dan akıllı telefonlar için oynanabilir gameboy kılıfı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim