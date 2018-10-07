Chrome Android minimum gereksinimler değişiyor, en az 32 milyon cihaz liste dışı kalabilir

Android ekosisteminin en çok indirilen tarayıcısı konumundaki Google Chrome yakın zamanda önemli sayıda cihazı liste dışı bırakabilir. Kaynaklar minimum API seviyesinin yükseltileceğini ifade ediyor.

En düşük Android 4.4 olacak

Google Chrome ilk nihai sürümüne 27 Haziran 2012 tarihinde kavuşmuş ve minimum API seviyesi Android 4.0 olarak belirlenmişti. O dönem donanım hızlandırması nedeniyle yüksek bir seviye belirleyen Google sonrasında bu seviyeyi Android 4.1’e çıkarmış ve bir daha da değiştirmemişti.

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XDA geliştiricilerinin kodlarda keşfettiği bilgilere göre artık minimum API seviyesi Android 4.4 sürümüne çekilecek. Yani Android 4.3 ve altı sürümleri kullanan cihazlar bu değişiklikle birlikte tarayıcıyı güncelleyemeyecek ve güvenlik açısından da zafiyet oluşacak.

Android 4.1 ve 4.3 sürümü arasında yaklaşık yüzde 3.2 civarında bir oran mevcut. Android ekosistemi 1 milyar olarak düşünüldüğünde yaklaşık 32 milyon cihaz ediyor ancak zaten yıllık 1 milyar cihaz satışı gerçekleşiyor ve muhtemelen bu rakam 100 milyon civarına kadar yaklaşabilir.

Genelde Andriod uygulamaları en düşük Android 5.0 sürümüne destek veriyor. Google Chrome bu konuda desteğini birkaç sürüm daha uzatmıştı ancak yavaş yavaş sonraki sürümlere doğru çekmeye başladı. Şimdilik API değişikliğinin ne zaman yapılacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Google Pixel 3 serisinin lansmanı sonrasında Google Chrome tarayıcısı bir güncelleme alabilir.