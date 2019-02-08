Chrome Canary artık Windows 10'un koyu teması ile uyumlu çalışıyor

Daha önceki haberlerimizde Google'ın Windows 10'un Chrome versiyonu için Karanlık Mod çalışmalarına devam ettiğini sizlere bildirmiştik. Gelen haberler şirketin bu özelliği kullanıcılarla buluşturmasına az kaldığını gösteriyor.

23 Nisan'da kullanıma sunulacak

Chrome'un test sürümü olan Chrome Canary, artık Windows 10'da kullandığınız genel tema ayarlarınıza uyumlu çalışıyor. Yani Windows 10 işletim sisteminde Karanlık Tema'ya geçerseniz, Chome tarayıcısı da otomatik olarak Karanlık Mod'a geçiyor. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek bırakmıyor.

https://techdows.com/2019/02/chrome-canary-now-supports-dark-mode-in-windows-10-and-respects-light-dark-mode-setting.html

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Gelelim kullanıcılarınbekledikleri bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına. Bu yeniliğintarihinde'te, yani 75 gün sonra piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Buna ek olarak Chrome Canary'nin'nin de karanlık Modu'nu desteklediğini belirtelim.