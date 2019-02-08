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Chrome Canary artık Windows 10'un koyu teması ile uyumlu çalışıyor

Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısının test sürümü artık Windows 10'da yer alan koyu tema ile senkronize bir şekilde çalışıyor. Gelişmenin tüm detayları haberimizde.
3 ay
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5
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Daha önceki haberlerimizde Google'ın Windows 10'un Chrome versiyonu için Karanlık Mod çalışmalarına devam ettiğini sizlere bildirmiştik. Gelen haberler şirketin bu özelliği kullanıcılarla buluşturmasına az kaldığını gösteriyor.

23 Nisan'da kullanıma sunulacak

Chrome'un test sürümü olan Chrome Canary, artık Windows 10'da kullandığınız genel tema ayarlarınıza uyumlu çalışıyor. Yani Windows 10 işletim sisteminde Karanlık Tema'ya geçerseniz, Chome tarayıcısı da otomatik olarak Karanlık Mod'a geçiyor. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek bırakmıyor.
Gelelim kullanıcıların heyecanla bekledikleri bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına. Bu yeniliğin 23 Nisan 2019 tarihinde Chrome sürüm 74'te, yani 75 gün sonra piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Buna ek olarak Chrome Canary'nin MacOS Mojave'nin de karanlık Modu'nu desteklediğini belirtelim.

https://techdows.com/2019/02/chrome-canary-now-supports-dark-mode-in-windows-10-and-respects-light-dark-mode-setting.html Yorum Yaz
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The Hollow 3 ay
Stabil sürümde Google'ın paylaştığı temaları kullanıyorum. Bir sürü tema sunmuşlar. Ben Dark olanı kullanıyorum. Demek ki yapılması kolay işmiş. Arama motorunu geçtim, sekmelerde bembeyaz tasarım boşuna gözlerimizi yoruyordu.
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bkaakco 3 ay
Kendi içinde olması daha doğru. Sistemdeki koyu temayı sevmiyorum.
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Askaparta 3 ay
Bazı uygulamalarda var. Severim karanlığı.
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DH Misafiri 3 ay
windows'un rahtsız edici karanlık teması. crome'un karanlık teması arasındaki farkı gözler önüne seriyor. bir tarayıcı bir grafik programınn yaptığını yapamıyor.
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crank689 3 ay
Linuxda bile kaç yıldır var daha yeni mi akıllarına gelmiş.
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