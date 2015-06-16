Chrome sık kullanılanlar yönetim eklentisi iptal edildi

Google'ın büyük umutlarla giderek kalabalıklaşan sık kullanılan ögeleri için Chrome tarayıcısına geliştirdiği yönetim eklentisi, ani bir kararla iptal edilerek tarihin tozlu raflarına kaldırıldı.





Sık kullanılanlar yönetimi eklentisi ile sık kullanılan ögelerinizi Flipboard tarzındaki bir tasarım ve görsel olarak daha zenginleştirilmiş bir şekilde kullanabiliyordunuz. Chromium tarafında oldukça beğenilen eklenti daha sonra asıl Chrome tarayıcısına entegre edilmişti.





Ancak nihai sürümde yavaşlamalar, kafa karıştıran menüler ve takılmalar ortaya çıkmaya başlayınca kullanıcılar tepki görmeye başladı. Oysa opsiyonel olsa da kullanıcılar oldukça fazla ilgi göstermişti.





Google gelen tepkiler sonrasında eklenti kullanımını iptal etti ve son güncelleme ile eklenti tarayıcıdan kaldırıldı. Güncellemeyi kuran kullanıcılar da önceki orijinal eklenti yönetimi konsoluna geri döndü.





Eklenti iptal edilmiş olsa da halen Chrome mağazasında erişime açık durumda. Google'ın eklenti için bazı iyileştirmeler yapabileceği düşünülüyor. Ayrıca bu geçiş esnasında bazı sık kullanılanlar ögelerinin silindiği de gelen şikayetler arasında.

http://www.androidauthority.com/google-shut-down-chrome-bookmark-manager-616963/