Chrome tarayıcısı izolasyon özelliğini Android’e getiriyor

Geçtiğimiz dönemde işlemcilerde yaşanan donanım seviyesindeki açıklar teknoloji dünyasını başka bir yöne doğru evirmiş durumda. Teknoloji devleri olası problemlere karşı her platformda tedbirlerini arttırıyor.

Chrome 77 neler sunuyor?

Google geçtiğimiz yıl Chrome 67 sürümü ile Site İzolasyonu adıyla yeni bir yöntem geliştirmişti. Spectre tarzındaki çekirdek açıklarından kullanıcıyı korumayı amaçlayan yöntem, bir güvenli alan oluşturarak saldırganların veri çalmasını engelliyor.

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Chrome 77 sürümü ile birlikte bu haftadan itibaren izolasyon yöntemi Android telefonlara da dağıtılmaya başladı. Gelecekteki muhtemel mobil yonga açıklarına karşı güvenli alan oluşturan izolasyon yöntemi kullanıcı verilerini korumuş oluyor.

İzolasyon yöntemi hali hazırda şifre isteyen banka veya e-ticaret gibi sitelere uygulanıyor. Bu sayede kaynakların fazla kullanımının önüne geçiliyor zira tam kapasitede yöntemin çok fazla bellek tükettiği ifade ediliyor. Zaten yöntemin en az 2GB RAM bellek barındıran telefonlarda çalıştığı ifade ediliyor. Sonraki güncellemelerde yöntemin tüm sitelerde daha verimli çalışması için optimizasyonlar yapılacak.