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Chrome tarayıcısı yakın gelecekte benzer site adreslerini tespit edecek

Google Chrome tarayıcısı hem şüpheli siteleri kullanıcıya bildirirken hem de yakın zamanda adres yazımında yanlışlık yaptığınızda sizi doğru site için uyaracak.
3 ay
3,2b
1
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Typo olarak da tabir edilen ve popüler bir sitenin harf eksilmiş veya yerleri değiştirilmiş şekilde hazırlanan kopya siteler tehlikeli olabiliyor. Kullanıcının site adresini yanlış yazabileceği ihtimalini değerlendiren saldırganlar kopya site ile kolayca verilerini çalabiliyor.

Çifte güvenlik

Google Chrome tarayıcısı da bu tehlikeli siteleri tespit ederek kullanıcıyı uyarmayı planlıyor. Chrome 70 test sürümünde fark edilen yeni özellik yanlış yazılan adres ile birlikte aşağı açılır bir menü gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master sayısal tuş takımı olmayan klavyelerini tanıttı"

Bu menüde kullanıcının yanlış bir adrese yönlendirilmiş olabileceği belirtiliyor ve asıl site adresine yönlendirme teklif ediliyor. Böylece kullanıcının yazım yanlışı sonucunda saldırganların eline düşmesinin önüne geçiliyor.

Chrome hali hazırda güvenilmeyen sitelere giriş yapıldığında kullanıcıları uyarıyordu. Yeni özellik ile birlikte güvenlik konusunda bir adım daha atılmış oldu. “chrome://flags/#enable-lookalike-url-navigation-suggestions” komutunu adres kısmına yazarak bu deneysel aracı açabilirsiniz. Henüz aracın ne zaman varsayılan tarayıcı özelliği olacağı hakkında bir bilgi yok.

 

https://www.engadget.com/2019/01/30/google-chrome-lookalike-url-warning/ Yorum Yaz
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