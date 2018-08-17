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Chrome tarayıcısında ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi

Siber güvenik şirketi Imperva bünyesinde görev yapan bir araştırmacı, popüler tarayıcılarda tüm internet kullanıcılarının yüzde 58'inden fazlasını etkileyebilecek ciddi bir açık buldu.
9 ay
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8
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Chrome'da, tüm internet kullanıcılarının yarısından fazlasının risk altına alabilecek yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Siber güvenik şirketi Imperva'nın güvenlik araştırmacısı Ron Masas, Chrome ve Opera da dahil olmak üzere Blink motorunu çalıştıran tüm tarayıcılarda bir hata bulduğunu söyledi. Bu da tüm internet kullanıcılarının yüzde 58'inden fazlasına denk geliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Brezilya'dan stok fotoğraf cinliği"
Yan kanal metodolojisini kullanan açığın web sitelerindeki filtreleme işlevlerini suistimal ettiği belirtildi. Böylece bilgisayar korsanlarının kullanıcıların özel bilgilerine erişmesine izin verebiliyor. Araştırmacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Chrome kullanıcıları ciddi risk altında

"Keşfettiğimiz açık, kişisel verilerini kötü niyetli kişilerin erişimine açma riskiyle karşı karşıya getirdiği için Google Chrome kullanıcılarını ciddi şekilde etkileyebilir. Saldırganlar, kişilerin gizlilik ayarları ne olursa olsun Facebook'ta kaydedildiği gibi, bir kişinin yaşını veya cinsiyetini tam olarak belirleyebilir".
Google durumdan haberdar edildi ve Chrome 68 sürümünde bu açık kapatıldı. Masas tüm Chrome kullanıcılarının tarayıcılarını en son sürüme güncellemesinin büyük önem taşıdığını özellikle vurguladı.

https://www.imperva.com/blog/2018/08/a-bug-in-chrome-gives-bad-actors-license-to-play-20-questions-with-your-private-data/ Yorum Yaz
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cengiz7 9 ay en beğenilen
Bizim güncellememize gerek yok ki. Arka planda güncellemeden tut ortam dinlemesine göre kafasına ne eserse rahatça yapabiliyor zaten google'a ait programlar. Google earth olsun chrome olsun. Onlar halleder bizim yerimize bu sözde güvenlik güncellemesini
Bizim güncellememize gerek yok ki. Arka planda güncellemeden tut ortam dinlemesine göre kafasına ne eserse rahatça yapabiliyor zaten google'a ait programlar. Go...
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sosisvesalam 9 ay
google gibi kullanıcı verilerine erişim sağlamak isteyen firmaların yazılımlarında kişisel verilere erişmek için kullandıkları yöntemler yüzünden hackerlara kolaylık sağlıyorlar.
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SEO-Uzmanı 9 ay
en güvenilir olan en az api kullanandır.
çünkü sisteme yüklenen her eklenti ram alanı üzerinde bir açık kapı var eder !
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Tommy Shelby 9 ay
En güvenilir browser hangisi
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sniper23 9 ay Tommy Shelby
Brave Browser veya ABD Deniz Kuvvetlerinin yaptığı TOR projesi bazlı Browser.
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Mars Portakalı 9 ay
Opera kullanın^^
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Armin van Buuren* 9 ay Mars Portakalı
sukruege
Opera kullanın^^

Opera da Blink kullanıyor.
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bkaakco 9 ay Mars Portakalı
"Siber güvenik şirketi Imperva'nın güvenlik araştırmacısı Ron Masas, Chrome ve Opera da dahil olmak üzere Blink motorunu çalıştıran tüm tarayıcılarda bir hata bulduğunu söyledi."
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cengiz7 9 ay en beğenilen
Bizim güncellememize gerek yok ki. Arka planda güncellemeden tut ortam dinlemesine göre kafasına ne eserse rahatça yapabiliyor zaten google'a ait programlar. Google earth olsun chrome olsun. Onlar halleder bizim yerimize bu sözde güvenlik güncellemesini
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