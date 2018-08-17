Chrome tarayıcısında ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi

Google Chrome'da, tüm internet kullanıcılarının yarısından fazlasının risk altına alabilecek yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Siber güvenik şirketi Imperva'nın güvenlik araştırmacısı Ron Masas, Chrome ve Opera da dahil olmak üzere Blink motorunu çalıştıran tüm tarayıcılarda bir hata bulduğunu söyledi. Bu da tüm internet kullanıcılarının yüzde 58'inden fazlasına denk geliyor.

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Yan kanal metodolojisini kullanan açığın web sitelerindeki filtreleme işlevlerini suistimal ettiği belirtildi. Böylece bilgisayar korsanlarının kullanıcıların özel bilgilerine erişmesine izin verebiliyor. Araştırmacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Chrome kullanıcıları ciddi risk altında

"Keşfettiğimiz açık, kişisel verilerini kötü niyetli kişilerin erişimine açma riskiyle karşı karşıya getirdiği için Google Chrome kullanıcılarını ciddi şekilde etkileyebilir. Saldırganlar, kişilerin gizlilik ayarları ne olursa olsun Facebook'ta kaydedildiği gibi, bir kişinin yaşını veya cinsiyetini tam olarak belirleyebilir".

Google durumdan haberdar edildi ve Chrome 68 sürümünde bu açık kapatıldı. Masas tüm Chrome kullanıcılarının tarayıcılarını en son sürüme güncellemesinin büyük önem taşıdığını özellikle vurguladı.

https://www.imperva.com/blog/2018/08/a-bug-in-chrome-gives-bad-actors-license-to-play-20-questions-with-your-private-data/