Chrome'a web sitelerinin sesini kalıcı olarak kapatabileceğiniz özellik geliyor

Hiç kuşku yok ki internette sörf yaparken hoşumuza gitmeyen birçok olumsuzlukla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan birisi de otomatik olarak oynatılan videolar. Görüntünün yanında ses kirliliği de yapan bu içeriğin hangi web sayfasından geldiğini bulmak ve videoyu durdurmak için sarfettiğimiz sinir bozucu çaba bundan böyle son bulacak.

Ayrıca Bkz.

"Apple CEO'su Tim Cook'un cebindeki telefon iPhone 8 mi?"

Şimdiye kadar, sekmenin sesini kısarak çözüme kavuşturduğumuz bu can sıkıcı durum artık kökten çözüme kavuşuyor. Google Chrome yakında kullanıcılarına sunacağı seçenek ile, istenen web sayfasının sesinin kalıcı olarak kısılabilmesini sağlayacak. Bu sayede sık ziyaret ettiğimiz ve ses kirliliği yaratan siteleri sessiz ve huzurlu bir şekilde gezebileceğiz.

Bu seçenek, adres çubuğunun sol kısmında yer alan, JavaScript, çerezler, bildirimler, popup pencereler gibi seçeneklere erişebildiğimiz bilgi kutusuna eklenerek pratik bir şekilde kullanılabilecek.

https://www.theverge.com/2017/8/25/16203046/google-chrome-mute-websites-tabs-permanently