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Chrome'a web sitelerinin sesini kalıcı olarak kapatabileceğiniz özellik geliyor

Popüler internet tarayıcısı Google Chrome, kullanıcılarının oldukça hoşuna gidecek yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor. Artık web sitelerinin sesi kalıcı olarak kapatılabilecek.
1 yıl
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15
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Hiç kuşku yok ki internette sörf yaparken hoşumuza gitmeyen birçok olumsuzlukla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan birisi de otomatik olarak oynatılan videolar. Görüntünün yanında ses kirliliği de yapan bu içeriğin hangi web sayfasından geldiğini bulmak ve videoyu durdurmak için sarfettiğimiz sinir bozucu çaba bundan böyle son bulacak.
Ayrıca Bkz. "Apple CEO'su Tim Cook'un cebindeki telefon iPhone 8 mi?"
Şimdiye kadar, sekmenin sesini kısarak çözüme kavuşturduğumuz bu can sıkıcı durum artık kökten çözüme kavuşuyor. Google Chrome yakında kullanıcılarına sunacağı seçenek ile, istenen web sayfasının sesinin kalıcı olarak kısılabilmesini sağlayacak. Bu sayede sık ziyaret ettiğimiz ve ses kirliliği yaratan siteleri sessiz ve huzurlu bir şekilde gezebileceğiz.
Bu seçenek, adres çubuğunun sol kısmında yer alan, JavaScript, çerezler, bildirimler, popup pencereler gibi seçeneklere erişebildiğimiz bilgi kutusuna eklenerek pratik bir şekilde kullanılabilecek.

https://www.theverge.com/2017/8/25/16203046/google-chrome-mute-websites-tabs-permanently Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
DonanımHaber'e ince bir dokunuş. Kaç kere kalp krizi geçirecektim
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nForcer 1 yıl
Şimdi Kızlar Soruyor düşünsün.
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Spider_hip 1 yıl ozkanerd
ozkanerd

Vivaldi'de bu özelliği 1 seneye yakındır kullanıyorum. Hangi tab ses çıkışı veriyor ise hoparlör sembolu tabın içinde beliriyor. Üzerine tıklarsanız mute edebiliyorsunuz.


Chrome'da da 1 senedir bahsettiğiniz özellik mevcut. Burada bahsedilen artık tarayıcıyı kapatıp açtığınızda ya da bilgisayarı kapatıp açtığınızda bile ilgili web sitesine girdiğinizde hafızada sesi kapalı olarak tutup otomatik sessiz açılabileceği. Yani sürekli taciz eden sitelerde, sürekli sekmeden kapat demek zorunda kalmayacaksınız. Mesela haber sitelerinde kullanılabilir, autoplayli videoları doldurdular bir süredir. Gerçi onlara hiç girip hit kazandırmamalı. Direk kotalara tecavüz etme stratejisine geçtiler sormadan etmeden. Sanki haber sitesi yok.
ozkanerdVivaldi'de bu özelliği 1 seneye yakındır kullanıyorum. Hangi tab ses çıkışı veriyor ise hoparlör sembolu tabın içinde beliriyor....
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1 Avatar
Erkansins 1 yıl
milliyet hürriyet birbirleriyle sidik yarıştırıyorlar sürekli kendinden açılan videolar var sayfalarında. ceza olarak bu sitelere girmeyelimde akıllansınlar.
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esmerbuyucu 1 yıl
Safari'de vardı.
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BekirTemel 1 yıl
chrome ve opera kullanıyorum rahatım.
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sniper23 1 yıl
Güncelleme gelince ilk DH'yi bloklayacam
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DH Misafiri 1 yıl
High Sierra'nın Safari'sinde vardı Chroma gelmesi güzel olmuş
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nForcer 1 yıl
Şimdi Kızlar Soruyor düşünsün.
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kadirirdem 1 yıl nForcer
:D :D oralarda çok takılıyorsun anlaşılan :)
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Bilgisayar Virüsü 1 yıl
Chrome de sekme sesi kapatma özelliği var zaten bir kaç ayarla yapabilirsiniz.
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ozkanerd 1 yıl
Vivaldi'de bu özelliği 1 seneye yakındır kullanıyorum. Hangi tab ses çıkışı veriyor ise hoparlör sembolu tabın içinde beliriyor. Üzerine tıklarsanız mute edebiliyorsunuz.
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Spider_hip 1 yıl ozkanerd
ozkanerd

Vivaldi'de bu özelliği 1 seneye yakındır kullanıyorum. Hangi tab ses çıkışı veriyor ise hoparlör sembolu tabın içinde beliriyor. Üzerine tıklarsanız mute edebiliyorsunuz.


Chrome'da da 1 senedir bahsettiğiniz özellik mevcut. Burada bahsedilen artık tarayıcıyı kapatıp açtığınızda ya da bilgisayarı kapatıp açtığınızda bile ilgili web sitesine girdiğinizde hafızada sesi kapalı olarak tutup otomatik sessiz açılabileceği. Yani sürekli taciz eden sitelerde, sürekli sekmeden kapat demek zorunda kalmayacaksınız. Mesela haber sitelerinde kullanılabilir, autoplayli videoları doldurdular bir süredir. Gerçi onlara hiç girip hit kazandırmamalı. Direk kotalara tecavüz etme stratejisine geçtiler sormadan etmeden. Sanki haber sitesi yok.
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s_mail 1 yıl
dandik maxthon tarayıcısında bile var bi zahmet gelsin bu özellik.
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serobaba 1 yıl
yandexte bu özellik bir kaç senedir var herhalde
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