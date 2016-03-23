Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chromecast uygulamasının adı artık Google Cast

Google'ın kablosuz içerik aktarma hizmeti Chromecast isim değişikliğin gidiyor. Google cast olarak anılacak hizmet ile böylece daha genel bir isimlendirme kullanılmış olacak.
3 yıl
2,3b
1
2
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın kablosuz içerik aktarma servisi Chromecast uygulaması isim değişikliği yaşıyor. Uygulama yeni haliyle Google Cast olarak kullanılacak. İlk olarak HDMI portu üzerinden TV'ye bağlanan Chromecast aygıtıyla hayatımıza giren hizmet Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla YouTube ve Spotify gibi desteğe sahip uygulamalardaki içeriklerin ekstra kablo ihtiyacı olmadan TV üzerinden oynatılabilmesine olanak sağlıyor.
Son dönemde dahili olarak Chromecast destekli TVlerin ve hoparlörlerin tanıtılması ile beraber uygulama adındaki "Chrome" kısmı da anlamını yitirmiş durumda. Bu nedenden ötürü olacak ki Google da artık bu servisi daha genel bir isim olarak Google Cast adıyla kullanmaya başladı. Bu durumun kişilerde servis hakkında yada cihaz satın alırken oluşabilecek kafa karışıklığının da önüne geçmesi amaçlanıyor. Servisin uygulamasının yeni ismiyle bu hafta içinde güncelleneceği belirtiliyor.
Bunun yanında Google aynı basın açıklamasında, piyasaya çıkacak yeni Google Cast destekli cihazların da duyurusunu yaptı. İki firmanın ortaklığı sonucunda yeni Vizio SmartCast P serisi TV'lerde ve VIZIO ses sistemlerinde dahili Google Cast desteği yer alıyor. 4K çözünürlükte yayın yeteneğine sahip P serisi TV'ler beraberinde gelen 6" ekranlı Android tablet uzaktan kumanda ile dikkat çekiyor.

https://chrome.googleblog.com/2016/03/introducing-vizio-p-series-display-with.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 yıl
youtube 'de 1080p nin altındaki çözünürlüklere geçiş veriyor mu bu !?
LG smart TV kullanıyorum sırf 1080p de donmalar oluşuyor diye bunu almayı düşünüyorum !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 3 yıl
Google Cast Kutu Açılımı

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hangi cep telefonunu almalı? Canlı Yayın Tekrarı 3 yıl Apple, iPad Pro alanlara Office 365 satın almayı öneriyor 3 yıl Donanım Haber, Bundle’ın en beğenilen teknoloji mecrası 3 yıl Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat 3 yıl Nvidia Quadro M6000, 24GB GDDR5 bellek ile güncellendi 3 yıl Sony mobil oyun şirketi açıyor 3 yıl Facebook sahte hesapları belirleyip kapatacak 3 yıl Bir başka hastane daha hacker'ların saldırısına uğradı 3 yıl Intel'den ince dizüstülere yönelik en güçlü işlemci 3 yıl Tesla'nın Ludicrous Mod'a sahip Model S P90D'si hızlanma konusunda iddialı [Video] 3 yıl HTC 10'un yeni teaser görüntüsü ses yetenekleri üzerinde duruyor 3 yıl Apple, iPhone 5S satışını durdurdu 3 yıl Pebble çalışanların %25'ini işten çıkaracak 3 yıl Akıllı ekranlar artık motorsikletinizde 3 yıl ZTE'nin yeni telefonu Blade V7 mercek altında 3 yıl Google klavyesi, iOS yolunda 3 yıl Batman ve Superman mobilde de karşılaşıyor 3 yıl Instagram'ın web arayüzüne bildirim özelliği geldi 3 yıl Nissan GT-R "Godzilla" artık daha hızlı ve daha agresif 3 yıl Apple’ın yeni 13inç ve 15inç MacBook’ları 12inçlik MacBook’a benzer olabilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Chromecast uygulamasının adı artık Google Cast Sonraki Türkiye’de yüksek hızlı internet kullanımına ilişkin ilginç veriler 3 yıl Yeni iPad Pro ve iPhone SE modellerindeki RAM miktarı belli oldu 3 yıl Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu 3 yıl Meizu M3 Note, 6 Nisan'da geliyor 3 yıl Teknotel’in Telehouse İstanbul datacenter’ını tanıyoruz 3 yıl Yeni 9.7" iPad Pro hızı düşürülmüş A9X yongaseti ile geliyor 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulamasındaki hatayı düzeltti 3 yıl Google Fotoğraflar servisi akıllı albüm özelliğiyle güncellendi 3 yıl Microsoft: "Dijital oyunların yeniden satışını düşünmüyoruz" 3 yıl MSI ürünlerine Batman v Superman damgası 3 yıl Müzik dinleme servislerinin gelirleri dijital satışları geçti 3 yıl Google'dan Türkiye ve Belçika için ücretsiz Hangouts arama desteği 3 yıl Dünyanın ilk 10 çekirdekli akıllı telefonu ZOPO Speed 8 ön siparişe hazır 3 yıl ABD Adalet Bakanlığı, iPhone kilidini açacak bir yöntem üzerinde çalışıyor 3 yıl Game of Thrones'un en büyük savaş sahnesi 6.sezonda 3 yıl Saatte 200 milyon kilometre hıza ulaşan uzay rüzgarları keşfedildi 3 yıl HTC 10, 12 Nisan'da resmiyete kavuşuyor 3 yıl Türkiye'nin ilk 3D yazıcı temelli yarışması sona erdi 3 yıl Huawei bilgisayar yaparsa... İşte ilk model ve incelemesi 3 yıl Tarihin tüm uzay görevlerini bu dev haritada bulabilirsiniz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim