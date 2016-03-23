Chromecast uygulamasının adı artık Google Cast

Google'ın kablosuz içerik aktarma servisi Chromecast uygulaması isim değişikliği yaşıyor. Uygulama yeni haliyle Google Cast olarak kullanılacak. İlk olarak HDMI portu üzerinden TV'ye bağlanan Chromecast aygıtıyla hayatımıza giren hizmet Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla YouTube ve Spotify gibi desteğe sahip uygulamalardaki içeriklerin ekstra kablo ihtiyacı olmadan TV üzerinden oynatılabilmesine olanak sağlıyor.

Son dönemde dahili olarak Chromecast destekli TVlerin ve hoparlörlerin tanıtılması ile beraber uygulama adındaki "Chrome" kısmı da anlamını yitirmiş durumda. Bu nedenden ötürü olacak ki Google da artık bu servisi daha genel bir isim olarak Google Cast adıyla kullanmaya başladı. Bu durumun kişilerde servis hakkında yada cihaz satın alırken oluşabilecek kafa karışıklığının da önüne geçmesi amaçlanıyor. Servisin uygulamasının yeni ismiyle bu hafta içinde güncelleneceği belirtiliyor.

Bunun yanında Google aynı basın açıklamasında, piyasaya çıkacak yeni Google Cast destekli cihazların da duyurusunu yaptı. İki firmanın ortaklığı sonucunda yeni Vizio SmartCast P serisi TV'lerde ve VIZIO ses sistemlerinde dahili Google Cast desteği yer alıyor. 4K çözünürlükte yayın yeteneğine sahip P serisi TV'ler beraberinde gelen 6" ekranlı Android tablet uzaktan kumanda ile dikkat çekiyor.

https://chrome.googleblog.com/2016/03/introducing-vizio-p-series-display-with.html