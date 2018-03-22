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Chrome'un yeni sürümü otomatik oynatılan sesli videoları engelleyecek

Chrome, yeni sürümünde internet kullanıcılarını oldukça rahatsız eden bir durumu ortadan kaldıracak. Tarayıcı bundan böyle otomatik oynatılan sesli videoları engelleyecek.
1 yıl
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler internet tarayıcısı Chrome, kullanıcılarına sitelerin sesini kısma ve otomatik oynatılan videoları engelleyebilme özelliklerini sunmuştu. Google'ın tarayıcısı şimdi de internet sitelerinde çoklukla gördüğümüz otomatik oynatılan sesli videoları engelleyeceğini duyurdu.

Chrome videoların otomatik oynatılabilmesini koşullara bağladı

İnternette sörf yapan kullanıcıların istekleri dışında gelişen her türlü aksiyon can sıkıcı olabiliyor. Bunların en başında da otomatik oynatılan sesli videoların geldiğini söyleyebiliriz. Google'ın tarayıcısı Chrome, son zamanlarda özellikle haber sitelerinde moda haline gelen bu videoları engelleyeceği duyuruldu. Chrome'un yeni sürümünde, herhangi bir web sayfasında otomatik oynatılan sesli bir video algılanırsa otomatik olarak engellenecek.
Ayrıca Bkz. "İkinci nesil iPhone X modellerinin fiyatı ucuzlayacak"
Google bu engellemeyi belirli koşullara bağlamış durumda. Videonun engellenmemesi için tamamen sessiz olması, sörf yapan kullanıcının ilgili sekmeye tıklaması, kullanıcının sık sık video oynatıyor olması ve ilgili sitenin mobil cihazın ana ekranına eklenmiş olması gerekecek. Bu koşulları sağlamayan diğer otomatik oynatılan sesli videolar ise Chrome tarafından engellenecek. Chrome 66 versiyonunda devreye girecek bu özelliğin önümüzdeki günlerde aktif olacağı belirtildi.

https://www.engadget.com/2018/03/21/next-chrome-version-wont-autoplay-videos-with-sound/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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JQKER 1 yıl en beğenilen
ad-block tan önce donanımhaber forumunda en üstte reklam oluyordu. mouse imleçi ile üzerinden geçerseniz sesli bir reklam çıkıyordu ödümüzü koparıyor du
o geldi aklıma belki halen vardır
ad-block tan önce donanımhaber forumunda en üstte reklam oluyordu. mouse imleçi ile üzerinden geçerseniz sesli bir reklam çıkıyordu ödümüzü koparıyor duo ...
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1 Avatar
tkblack 1 yıl
donanım haberin bi ara en sevdiği şeydi

ondan sonra adblock meşhur oldu forumda kendi kaybetti.
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serobaba 1 yıl
oha yok muymuş bunca zamandır Yandex Browser'da 3-4 senedir var, insanlar niye chrome kullanıyor akıl alır değil hem ram katili hem rakiplerine nazaran hiçbir ekstra özellik yok operanın dahili vpn'i adblocker'ı, yandex'in 30'dan fazla dns'e geçebilme özelliği, firefox quantum'un hızı vs microsoft edge kullan daha iyidir
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Tensi 1 yıl
"o geldi aklıma belki halen vardır"
Hahahaha, iyiymis. :D
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JQKER 1 yıl en beğenilen
ad-block tan önce donanımhaber forumunda en üstte reklam oluyordu. mouse imleçi ile üzerinden geçerseniz sesli bir reklam çıkıyordu ödümüzü koparıyor du
o geldi aklıma belki halen vardır
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darkmehmet 1 yıl
Yabancı dizi siteleri bunu beğenmedi
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