Chrome'un yeni sürümü otomatik oynatılan sesli videoları engelleyecek

Popüler internet tarayıcısı Chrome, kullanıcılarına sitelerin sesini kısma ve otomatik oynatılan videoları engelleyebilme özelliklerini sunmuştu. Google'ın tarayıcısı şimdi de internet sitelerinde çoklukla gördüğümüz otomatik oynatılan sesli videoları engelleyeceğini duyurdu.

Chrome videoların otomatik oynatılabilmesini koşullara bağladı

İnternette sörf yapan kullanıcıların istekleri dışında gelişen her türlü aksiyon can sıkıcı olabiliyor. Bunların en başında da otomatik oynatılan sesli videoların geldiğini söyleyebiliriz. Google'ın tarayıcısı Chrome, son zamanlarda özellikle haber sitelerinde moda haline gelen bu videoları engelleyeceği duyuruldu. Chrome'un yeni sürümünde, herhangi bir web sayfasında otomatik oynatılan sesli bir video algılanırsa otomatik olarak engellenecek.

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Google bu engellemeyi belirli koşullara bağlamış durumda. Videonun engellenmemesi için tamamen sessiz olması, sörf yapan kullanıcının ilgili sekmeye tıklaması, kullanıcının sık sık video oynatıyor olması ve ilgili sitenin mobil cihazın ana ekranına eklenmiş olması gerekecek. Bu koşulları sağlamayan diğer otomatik oynatılan sesli videolar ise Chrome tarafından engellenecek. Chrome 66 versiyonunda devreye girecek bu özelliğin önümüzdeki günlerde aktif olacağı belirtildi.

https://www.engadget.com/2018/03/21/next-chrome-version-wont-autoplay-videos-with-sound/?ncid=txtlnkusaolp00000595