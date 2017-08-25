CIA'in eski ajanından ilginç kampanya: Twitter'ı satın al, Trump'ı sustur

Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleri kimileri tarafından komik bulunurken kimileri ise bu tweetleri potansiyel bir tehlike olarak görüyor. Trump'ın tweetlerinden rahatsızlık duyan isimlerden birisi de CIA'in eski çalışanı Valerie Plame. 2003 yılında Bush tarafından görevlendirilen ve bu sayede üne kavuşan Plame, Donald Trump'ın tweetlerine son vermek için ilginç bir öneri sundu. Plame 1 milyar dolar karşılığında Twitter'dan hisse satın almak ve Trump'ın hesabını engellemek istiyor. Plame, bu amacına ulaşmak için finansman sağlama platformu Go Fund Me üzerinden bağış toplamaya başladı bile.





"Twitter'ı satın alalım ve Trump'ı banlayalım" başlıklı proje ile bağış toplayan Plame, Trump'ın tweetlerinin Kuzey Kore ile nükleer savaş başlatabileceği tehlikesine dikkat çekiyor. Potansiyel savaş tehlikesi nedeniyle Trump'ı, en sevdiği platform olan, Twitter'dan uzaklaştırmak isteyen Plame, Twitter'ın kullanıcılarını göz ardı ettiğini ancak Twitter'dan pay satın alarak bunu değiştirebileceklerini ifade etti. Plame'in ihtiyaç duyduğu toplam miktar ise 1 milyar dolar. Plame bu sayede Twitter'ın çoğunluk hisselerinin alınabileceğini düşünüyor.





Twitter'ın Yüzde 8'ine Sahip Olabilir

Snapchat veya Facebook gibi sosyal medya platformlarından daha az bir değere sahip olan Twitter toplamda 12 milyar dolar değerinde. Yani Plame hedeflediği kaynağa ulaştığı takdirde halka açık bir şirket olan Twitter'ın toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 8'ine sahip olabilir. Bir nükleer savaş ihtimaline karşılık 1 milyar dolar oldukça ucuz bir bedel olarak görünse de Plame'in ilginç fikrinin bazı muhtemel problemler nedeniyle işe yaramayacağı düşünülüyor.





İlk olarak Plame'in hedeflediği miktar, fikrin önündeki en büyük engel. 1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir miktarın herhangi bir kitlesel fonlama platformunda toplanmasını bugüne dek görülmüş bir şey değil. Kampanya her ne kadar popüler olsa ve çok fazla kişinin bağış yapması sağlansa da bağışlanan miktarlar genellikle düşük olduğu için 1 milyar dolar hedefine asla ulaşılamayacağı düşünülüyor. Bir hafta içinde, 1250 bağışçıdan yaklaşık 41 bin dolar toplanmış olması bu ihtimali güçlendiriyor.





Kampanyanın önündeki bir diğer engel ise 1 milyar dolar toplansa bile Plame'in, Trump'ı Twitter'dan engelleyebileceği kesin değil zira yüzde 8'lik bir pay, yönetim kuruluna baskı yapmak için yeterli olsa da diğer hissedarların bu teklife sıcak bakmayacağı düşünülüyor. Trump'ın Twitter hesabının kapatılması halinde şirket gelirlerinde bir düşüş olabileceği endişesi diğer hissedarların bu teklifi reddetmesine neden olabilir.





Beyaz Saray: Plame'in Çabası Saçma

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise Plame'in çabasını "saçma" olarak değerlendirdi. Sanders ayrıca Amerikalıların, Trump'ın Twitter kullanımından memnun olduğunu ekledi.

http://fortune.com/2017/08/23/ban-trump-campaign/