Çift SIM destekli Lumia modeline ait bir görsel ortaya çıktı





Nokia'nın gelecek yıl itibariyle Windows Phone ekosisteminde bir ilke imza atarak çift SIM destekli bir Lumia akıllı telefon modelini piyasaya süreceği sık sık gündeme geliyor. Bugün modelle ilgili olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı.





Bugüne kadar pek çok önemli sızıntısı ile tanıdığımız Evleaks, çift SIM kart desteği sunacak Lumia akıllı telefonunun görselini paylaştı. Görselden cihazın iki hatta ait cevapsız çağrı ve mesaj bildirimini canlı karo olarak başlangıç ekranına sabitlediği görülüyor.





Modelin Lumia 630 adını alacağına kesin gözüyle bakılsa da Lumia 350 isminin de kullanılabileceği belirtiliyor. Moneypenney kod adına sahip olan çift SIM kart destekli modelde her iki kartın da 3G uyumlu olacağı ifade ediliyor.





Modelin tahmin edilen özellikleri ise 720p ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, önyüklü MixRadio, HERE haritalar ve Vine uygulamaları şeklinde sıralanıyor. Nokia'nın gelişmekte olan pazarları hedeflediği Moneypenny modelinin gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması ve ardından satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokias-first-dual-SIM-Windows-Phone-handset-seems-to-be-the-Moneypenny-Lumia-630--635_id50657