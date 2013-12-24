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Çift SIM destekli Lumia modeline ait bir görsel ortaya çıktı

5 yıl
630
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift SIM destekli Lumia modeline ait bir görsel ortaya çıktı
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Nokia'nın gelecek yıl itibariyle Windows Phone ekosisteminde bir ilke imza atarak çift SIM destekli bir Lumia akıllı telefon modelini piyasaya süreceği sık sık gündeme geliyor. Bugün modelle ilgili olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı.

Bugüne kadar pek çok önemli sızıntısı ile tanıdığımız Evleaks, çift SIM kart desteği sunacak Lumia akıllı telefonunun görselini paylaştı. Görselden cihazın iki hatta ait cevapsız çağrı ve mesaj bildirimini canlı karo olarak başlangıç ekranına sabitlediği görülüyor.

Modelin Lumia 630 adını alacağına kesin gözüyle bakılsa da Lumia 350 isminin de kullanılabileceği belirtiliyor. Moneypenney kod adına sahip olan çift SIM kart destekli modelde her iki kartın da 3G uyumlu olacağı ifade ediliyor. 

Modelin tahmin edilen özellikleri ise 720p ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, önyüklü MixRadio, HERE haritalar ve Vine uygulamaları şeklinde sıralanıyor. Nokia'nın gelişmekte olan pazarları hedeflediği Moneypenny modelinin gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması ve ardından satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nokias-first-dual-SIM-Windows-Phone-handset-seems-to-be-the-Moneypenny-Lumia-630--635_id50657 Yorum Yaz
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cosica 5 yıl en beğenilen
paint-job :)


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mert1907 5 yıl
Çok gerçekci bi kanit hemen inandım.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokianın bu haftaki telefonu nuda öğrenmiş olduk
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Mad 5 yıl
Umarım bir an önce satışa çıkar ki işinden dolayı çift hat kullanan çok arkadaşımız var fiyatlarının da makul olması gerekir iyi satış yapabilmeleri için market 200.000 uygulama sayısını geçti o da gelişiyor birkaç yıl içinde daha iyi olacak windows phone, Microsoft'a güvenim tam
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Bradley Cooper 5 yıl
görsel dediğiniz şeyi paintle bile yapabiliriz. paintler bile haber olmuş arkadaş
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the_student 5 yıl
Lumia 520, 620, 720, 920, 1020, 1520, ....................... ,1000020.
Süpersin Nokia böyle devam.
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senersongur 5 yıl
Çift hat çok gerekli bir özellik.

iphone, S4 vb bütün telefonlarda inşallah olur.
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Bay H 5 yıl
Mesaj yazıp görüş belirten arkadaşların kaçırdıkları bir nokta var bu paylaşımları evan blass nam-ı diğer evleaks paylaşıyor ki bu adamın şuana kadar paylaştığı tüm cihaz bilgileri doğruları yansıtan bilgilerdir eldar murtazin gibi boş keseden sallamaz.
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cosica 5 yıl en beğenilen
paint-job :)


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Nokia Specialist 5 yıl
Bizim JPG dosyası gelmiş yine, Paintle bile yapılır bu
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wolf silver 5 yıl
Sanal tuş ?? Sırf sanal tuş olduğu için alınmaz..
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mahsur kalan adam 5 yıl
çift sim bende kalitesizlik hissi veriyor
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iboocum 5 yıl mahsur kalan adam
mahsur kalan adam

çift sim bende kalitesizlik hissi veriyor

daha önce genelde çin malı çakma telefonlarda çıkıyordu ama artık güvenebilirsiniz
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mert1907 5 yıl
Çok gerçekci bi kanit hemen inandım.
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