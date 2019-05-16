Çift arka kameralı Sony Xperia 20'nin görselleri ortaya çıktı

Sony bu yılın başlarında Xperia 10 serisi tanıttığında, 21:9 görüntü oranına sahip uzun bir ekran ve arka kamera yerleşimi ile yeni bir tasarım sunmuştu. Şirketin Xperia 20 ile aynı tasarımı sürdürmeyi planladığı gösteren yeni görseller ortaya çıktı.

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İlk bakışta Xperia 10 ile Xperia 20 arasında ayrım yapmak oldukça zor. Arka panel tasarımı da dahil olmak üzere her iki akıllı telefon da neredeyse aynı. Yeni telefonun ekranı önceki model kadar uzun. Yani bu da 21:9 görüntü oranı sunacağı anlamına geliyor.

Çift arka kamera ile gelecek

Yayınlanan görseller cihazın yatay şekilde konumlandırılmış çift arka kameraya sahip olacağını ortaya koydu. LED flaş ise kamera modülünün hemen üstünde yer alıyor. Arka panelde Sony logosu ve Xperia markası da göze çarpan detaylar arasında.

Raporda Sony'nin yeni telefonda, Xperia 10'daki gibi tamamen metal tasarım yerine metal-cam veya metal-plastik kullanabileceği belirtiliyor. Xperia 20'nin teknik özellikleri, fiyat etiketi ya da ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili henüz bir bilgi yok.

https://pricebaba.com/blog/sony-xperia-20-renders-360-degree-video-exclusive