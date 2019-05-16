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Çift arka kameralı Sony Xperia 20'nin görselleri ortaya çıktı

Sony, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Xperia 10'un devam modeli üzerinde çalışıyor. Xperia 20 olarak adlandırılan telefonun tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,2b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony bu yılın başlarında Xperia 10 serisi tanıttığında, 21:9 görüntü oranına sahip uzun bir ekran ve arka kamera yerleşimi ile yeni bir tasarım sunmuştu. Şirketin Xperia 20 ile aynı tasarımı sürdürmeyi planladığı gösteren yeni görseller ortaya çıktı.
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İlk bakışta Xperia 10 ile Xperia 20 arasında ayrım yapmak oldukça zor. Arka panel tasarımı da dahil olmak üzere her iki akıllı telefon da neredeyse aynı. Yeni telefonun ekranı önceki model kadar uzun. Yani bu da 21:9 görüntü oranı sunacağı anlamına geliyor.

Çift arka kamera ile gelecek

Yayınlanan görseller cihazın yatay şekilde konumlandırılmış çift arka kameraya sahip olacağını ortaya koydu. LED flaş ise kamera modülünün hemen üstünde yer alıyor. Arka panelde Sony logosu ve Xperia markası da göze çarpan detaylar arasında.
Raporda Sony'nin yeni telefonda, Xperia 10'daki gibi tamamen metal tasarım yerine metal-cam veya metal-plastik kullanabileceği belirtiliyor. Xperia 20'nin teknik özellikleri, fiyat etiketi ya da ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili henüz bir bilgi yok.

https://pricebaba.com/blog/sony-xperia-20-renders-360-degree-video-exclusive Yorum Yaz
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KalemKolik 3 hf. en beğenilen
Bunlar nasıl embesil ben anlamadım abi. Bilerek satmasın diye telefon üretiyorlar başka açıklaması olamaz.
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dodofran 3 hf.
millet kamerayı telefonun içine sokar, arkadna 180 derece açıyla döndürür, ekrana delik koyar, kızaklı tasarım geliştirir. sırf tamamen ekran deneyimini yaşatmak için. bu hırbolar da gider odun gibi çerçeve koyar kamera için. bravo sony kardeş kimsenin aklına gelmemişti böyle bi yenilik. tebrikler en iyi çözümü siz bulmuşsunuz diğer firmalar mal zaten onca para harcıyor sırf şu ön kamera argesi için.
millet kamerayı telefonun içine sokar, arkadna 180 derece açıyla döndürür, ekrana delik koyar, kızaklı tasarım geliştirir. sırf tamamen ekran deneyimini yaşatm...
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fatihaslan7 3 hf.
Hala aynı sıkıcı tasarım. Sonuç değişmeyecek maalesef...
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kucukyenici 3 hf.
Kameralar nerede, el sallayalım mı? Çok şakacısın Sony!
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dr_mrh 3 hf.
mi mix in çift kameralı ve kalın cercevelisi, ama o tasarım 2016 da çıkmıştı. sony treni kaçırdığını sonunda anladı. :D
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solidsnake99 3 hf.
2,5 sene önce alıp hala kullandığım xperia xa'nın tasarımı daha güzel.
sony mobile'ın düştüğü duruma üzülüyorum,eski hallerine dönseler başka marka telefon almam aldırmam.
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dodofran 3 hf.
millet kamerayı telefonun içine sokar, arkadna 180 derece açıyla döndürür, ekrana delik koyar, kızaklı tasarım geliştirir. sırf tamamen ekran deneyimini yaşatmak için. bu hırbolar da gider odun gibi çerçeve koyar kamera için. bravo sony kardeş kimsenin aklına gelmemişti böyle bi yenilik. tebrikler en iyi çözümü siz bulmuşsunuz diğer firmalar mal zaten onca para harcıyor sırf şu ön kamera argesi için.
Yanıtla +7
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Osse-Saeros 3 hf.
Yine Sony ve yine tasarım harikası,sektöre yeni bi nefes getiren tasarım detayları.
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m_keskin 3 hf.
Alın lan bunu burdan, bundan bir b.k olmaz :)
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Whippoorwill 3 hf.
Yeni tasarım dilini çok beğeniyorum Sony'nin. Herkese hitap edecek diye bir kural yok.
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KalemKolik 3 hf. en beğenilen
Bunlar nasıl embesil ben anlamadım abi. Bilerek satmasın diye telefon üretiyorlar başka açıklaması olamaz.
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m_keskin 3 hf.
Sempatim olan bir firma sony ama ..ke sürülecek akıl yok bu firma da yıl olmuş 2019 rakip firmalar tasarımsal açıdan almış başını gitmiş şu hale bak ya...
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fatihaslan7 3 hf.
Hala aynı sıkıcı tasarım. Sonuç değişmeyecek maalesef...
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