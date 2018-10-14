Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı

Son günlerde piyasaya sürmüş olduğu alışılagelmişin dışında tasarımlara sahip cihazlarla adından bir hayli söz ettiren Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, çift ekranlı cihazlarına bir yenisini daha ekliyor. Çok büyük olasılıkla Nubia X adıyla satışa sunulacak olan cihaz, Geekbench’de görüntülendi. Geekbench kayıtları ile cihaza dair pek çok önemli detay ortaya çıkmış oldu.

Cihazın ortaya çıkan teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, Snapdragon 845 yonga seti ile karşımıza çıkan cihaz, 6 GB RAM/64 GB dahili depolama ve 8 GB RAM/128 GB dahili depolama olmak üzere 2 farklı depolama seçeneği ile alıcı bulacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, Geekbench kayıtlarına göre tek işlemci testinden 2108, çoklu işlemci testinden ise 7275 puan almayı başarmış. Yapılan başka testlerde ise bu sayılar 2318 ve 7988’e kadar çıkabiliyor.

Öte yandan cihazın teknik özelliklerinden bir kısmı geçtiğimiz günlerde TENAA’da da listelenmişti. TENAA’da ortaya çıkan teknik özelliklerden de söz edecek olursak, cihaz 6.26 inç genişliğinde Full HD+ AMOLED bir ana ekrana ve 5.1 inç genişliğinde HD+ AMOLED bir ikincil ekrana sahip olacak.

Ön kamera sensörüne sahip olmayan cihaz, yatay olarak sıralanmış iki adet arka kamera sensörüne sahip. Arka ekranda yer alan kamera sensörleri selfie kamerası olarak da kullanılabiliyor. Cihaz ayrıca, 3,800 mAh gücünde bir bataryaya ve yan tarafında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip.

Cihaz Özellikleri

https://www.gizmochina.com/2018/10/14/nubia-x-nx616j-geekbench-listings-confirm-key-specs/

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, geçtiğimiz günlerde’de bir lansman düzenleyeceğini ve yeni cihazını bu etkinlikte gözler önüne sereceğini duyurmuştu. Tanıtılacak olan cihazınmi yoksa Nubia X mi olduğu henüz ortaya çıkmış değil. Ancak etkinliğin tanıtım posterlerinde yer alanlogosundan yola çıkarsak, tanıtılan cihaz kesinlikle Nubia X olacak.Qualcomm Snapdragon 8456.26 inç (1080 × 2280 piksel) 19:9 Full HD+5.1 inç (1520 x 720 piksel) 18:9 AMOLED6 GB / 8 GB64 GB / 128 GB3800 mAhAndroid 8.1 Oreo