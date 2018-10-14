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Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı

ZTE'nin yakın gelecekte tanıtacağı çift ekranlı akıllı telefonu Nubia X'in önemli teknik özellikleri Geekbench üzerinden görüntülendi. Cihazın teknik özellikleri ve daha pek çok detay haberimizde.
7 ay
5,6b
1
8
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı
 
Son günlerde piyasaya sürmüş olduğu alışılagelmişin dışında tasarımlara sahip cihazlarla adından bir hayli söz ettiren Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, çift ekranlı cihazlarına bir yenisini daha ekliyor. Çok büyük olasılıkla Nubia X adıyla satışa sunulacak olan cihaz, Geekbench’de görüntülendi. Geekbench kayıtları ile cihaza dair pek çok önemli detay ortaya çıkmış oldu.
Cihazın ortaya çıkan teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, Snapdragon 845 yonga seti ile karşımıza çıkan cihaz, 6 GB RAM/64 GB dahili depolama ve 8 GB RAM/128 GB dahili depolama olmak üzere 2 farklı depolama seçeneği ile alıcı bulacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, Geekbench kayıtlarına göre tek işlemci testinden 2108, çoklu işlemci testinden ise 7275 puan almayı başarmış. Yapılan başka testlerde ise bu sayılar 2318 ve 7988’e kadar çıkabiliyor.
Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı
 
Öte yandan cihazın teknik özelliklerinden bir kısmı geçtiğimiz günlerde TENAA’da da listelenmişti. TENAA’da ortaya çıkan teknik özelliklerden de söz edecek olursak, cihaz 6.26 inç genişliğinde Full HD+ AMOLED bir ana ekrana ve 5.1 inç genişliğinde HD+ AMOLED bir ikincil ekrana sahip olacak.
Ön kamera sensörüne sahip olmayan cihaz, yatay olarak sıralanmış iki adet arka kamera sensörüne sahip. Arka ekranda yer alan kamera sensörleri selfie kamerası olarak da kullanılabiliyor. Cihaz ayrıca, 3,800 mAh gücünde bir bataryaya ve yan tarafında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip.
Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı
 
Nubia, geçtiğimiz günlerde 31 Ekim’de bir lansman düzenleyeceğini ve yeni cihazını bu etkinlikte gözler önüne sereceğini duyurmuştu. Tanıtılacak olan cihazın Nubia Z18s mi yoksa Nubia X mi olduğu henüz ortaya çıkmış değil. Ancak etkinliğin tanıtım posterlerinde yer alan "X" logosundan yola çıkarsak, tanıtılan cihaz kesinlikle Nubia X olacak.

Cihaz Özellikleri

• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
• 1. Ekran: 6.26 inç (1080 × 2280 piksel) 19:9 Full HD+
• 2. Ekran: 5.1 inç (1520 x 720 piksel) 18:9 AMOLED
• RAM: 6 GB / 8 GB
• Depolama: 64 GB / 128 GB
Pil: 3800 mAh
• İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
https://www.gizmochina.com/2018/10/14/nubia-x-nx616j-geekbench-listings-confirm-key-specs/ Yorum Yaz
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tugares 7 ay
Alışılmışın dışında bir tasarım ama ben beğendim. Parmak izi falan nasıl olacak? Ekran üzeri?
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1BilimAdamı 7 ay
Zamanında üniversitede bir dersin projesi için 2 ekranlı dijital fotoğraf makinesi tasarlamışım aklıma o geldi. Telefon için pek iyi bir inovasyon değil ama fotoğraf makinesinde gider bence.
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khytr89 7 ay 1BilimAdamı
Samsung'un DV300F model ürünü bahsettiğiniz gibi
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pofpor01 7 ay
Bence çift ekran olacaksa YOTAPHONE gibi olmalı ama fiyatı da alınabilecek seviyede olmalı.
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DODANLI 7 ay
İyi ya da kötü, beğeniriz ya da beğenmeyiz 'inovasyon' deyince Çinliler Samsung'a da, Apple'a da ders veriyorlar.
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shpynx 7 ay

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Tugrul_512bit 7 ay
Sadece selfie için mi bu 2. ekran?
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