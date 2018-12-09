Çift ekranlı Vivo NEX 2, Geekbench'de ortaya çıktı [Galeri: Basın Görselleri]

Vivo NEX 2, 12 Aralık tarihinde tanıtılacak. Akıllı telefonun üst sınıf özellikler ile gelmesi bekleniyor ancak bu konuda çok fazla bilgi yok. Cihazın Geekbench'de görünmesi ile birlikte Snapdragon 845 yonga seti ve 10 GB RAM ile güçlendirileceği ortaya çıktı.

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Model numarası V1821A olan Vivo NEX 2, geçtiğimiz Haziran ayında duyurulan Vivo NEX ile aynı yonga setine sahip olacak. Ayrıca 10 GB RAM ile donatılan telefonda Android 9 Pie işletim sisteminin yüklü olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte 2.220 tek çekirdek, 8.467 çoklu çekirdek puanı elde etmiş durumda.

Arkada ikinci ekran var

Vivo NEX 2'nin 6.59 inç S-AMOLED ekran ile geleceği söyleniyor. Akıllı telefon ekrandan parmak izi okuma özelliği sunacak. Cihazın arka panelinde 5.5 inçlik ikinci bir ekran var. Arka ekranın üst kısmında ise halka şeklinde bir RGB aydınlatma ve üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Arka kamera sensörlerinden birinin f/1.3 diyafram açıklığına sahip olacağı yönünde söylentiler var. Üçüncü sensör ise 3D algılama için kullanılacak ToF kamerası olabilir.

Telefondaki ikinci ekranın alt kısmında NEX markası göze çarpıyor. Ayrıca 22.5 W hızlı şarj desteği sunacağını da belirtelim. Son derece şık bir tasarıma sahip Vivo NEX 2'nin etkileyici basın görsellerine aşağıdaki galerimiz aracılığı ile bakabilirsiniz.

https://www.nashvillechatterclass.com/alleged-vivo-nex-2-vivo-v1821a-appears-on-geekbench-with-10-gb-ram-snapdragon-845-soc/41012/