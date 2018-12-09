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Çift ekranlı Vivo NEX 2, Geekbench'de ortaya çıktı [Galeri: Basın Görselleri]

Çift ekran ve üç arka kameralı Vivo NEX 2 önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak. Geekbench'de görünen akıllı telefonun Snapdragon 845 ve 10 GB RAM ile güçlendirildiği ortaya çıktı.
5 ay
5,6b
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo NEX 2, 12 Aralık tarihinde tanıtılacak. Akıllı telefonun üst sınıf özellikler ile gelmesi bekleniyor ancak bu konuda çok fazla bilgi yok. Cihazın Geekbench'de görünmesi ile birlikte Snapdragon 845 yonga seti ve 10 GB RAM  ile güçlendirileceği ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Resmi basın görselleri sızdırıldı: İşte karşınızda OnePlus 6T McLaren Edition"
Model numarası V1821A olan Vivo NEX 2, geçtiğimiz Haziran ayında duyurulan Vivo NEX ile aynı yonga setine sahip olacak. Ayrıca 10 GB RAM ile donatılan telefonda Android 9 Pie işletim sisteminin yüklü olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte 2.220 tek çekirdek, 8.467 çoklu çekirdek puanı elde etmiş durumda.

Arkada ikinci ekran var

Vivo NEX 2'nin 6.59 inç S-AMOLED ekran ile geleceği söyleniyor. Akıllı telefon ekrandan parmak izi okuma özelliği sunacak. Cihazın arka panelinde 5.5 inçlik ikinci bir ekran var. Arka ekranın üst kısmında ise halka şeklinde bir RGB aydınlatma ve üçlü kamera sistemi yer alıyor.
Arka kamera sensörlerinden birinin f/1.3 diyafram açıklığına sahip olacağı yönünde söylentiler var. Üçüncü sensör ise 3D algılama için kullanılacak ToF kamerası olabilir.
Telefondaki ikinci ekranın alt kısmında NEX markası göze çarpıyor. Ayrıca 22.5 W hızlı şarj desteği sunacağını da belirtelim. Son derece şık bir tasarıma sahip Vivo NEX 2'nin etkileyici basın görsellerine aşağıdaki galerimiz aracılığı ile bakabilirsiniz.

https://www.nashvillechatterclass.com/alleged-vivo-nex-2-vivo-v1821a-appears-on-geekbench-with-10-gb-ram-snapdragon-845-soc/41012/ Yorum Yaz
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haylaz__ 5 ay
Arka kameranin yanında selfie kamerası da olacak bakın buraya yazıyorum ön taraf komple ekran olacak
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kankixx123 5 ay
Yav arkadaş arkaya koskoca ekran koyacakları yere menteşeli açılır kapanır bir kamera yapıp arka kamerayı ön kamera gibi kullanmak niye bir mühendisin aklına gelmiyor. Bana göre kızaklı açılır kapanır sistem en iyisiydi (otomatik olanlar).
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Bloodin 5 ay
Bence de doğru olan ana kameranın bir şekilde selfie kamerası olarak kullanılabilmesini sağlamaktı, bunun için ikinci bir ekran koymak selfie kamerasının fiyatını düşsek bile oldukça pahalı bir yöntem fakat en mantıklısı şu anda bu
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mlhkhy 5 ay
Bu iki ekranı Nex yerine başka bir model olarak isimlendirilseydi daha iyi olurdu. Nex serisindeki popup kamera geliştirip 2019 ilk çeyreğinde 855 chipset platformu ile tanıtılsa daha iyi strateji olurdu diye düşünüyorum.
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ConCarnage 5 ay
845 platformundan cacık olmaz. Bu tasarımları ziyan etmesinler boşuna. Bir sonraki nesli bekleseler daha iyi.
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kraix 5 ay ConCarnage
845 den neden cacık olmuyormuş sebep? Hangi ara eskir oldu 845 ??
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