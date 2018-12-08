Resmi basın görselleri sızdırıldı: İşte karşınızda OnePlus 6T McLaren Edition

Geçtiğimiz günlerde OnePlus, İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Çinli akıllı telefon üreticisinin otomotiv sektörüne girme gibi bir durumu söz konusu olmadığı için bu işbirliği kapsamında McLaren temalı özel bir OnePlus telefon gelmesi bekleniyordu. Sızıntıları ön plana çıkan Ishan Agarwal, söz konusu cihazın resmi basın görsellerini yayınladı.

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Sızdırılan görüntülerden anlayabildiğimiz kadarıyla, asıl değişiklik telefonun tasarımında. OnePlus 6T McLaren Edition Speed Orange adlı varyantın arka paneli kenarlarında turuncu detayların olduğu ve alt kısmında McLaren armasının kendini gösterdiği bir çeşit karbon fiber tasarıma sahip gibi görünüyor.

OnePlus 6T McLaren Edition ne zaman tanıtılacak?

Bununla birlikte telefon OnePlus 6T olarak piyasaya sürülmesine rağmen aynı donanım özelliklerini paylaşmayabilir. Ishan Agarwal geçen ay ortaya çıkan söylentileri doğrular şekilde telefonun 10 GB RAM'e sahip olacağını belirtti. Ayrıca 256 GB dahili depolama alanı ve sadece 20 dakikada tam gün pil ömrü sağlayacak yeni bir "Warp Charge" hızlı şarj özelliği de sunması bekleniyor.

Şu an için kesinleşen hiçbir şey olmadığı için tüm bu bilgileri doğru olarak kabul edemiyoruz. Tüm detayları 11 Aralık'ta yani sadece birkaç gün sonra McLaren Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek lansmanda hep birlikte çğrenme şansına sahip olacağız.

https://twitter.com/IshanAgarwal24/status/1070995885503455232