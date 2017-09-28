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Çift ekranlı ZTE Axon M sızdırıldı

Hem ön hem arka kısmında dokunmatik bir ekran barındıran ilginç akıllı telefon ZTE Axon Multy internete sızdırıldı. Telefon yeni bir konsepti de beraberinde getiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift ekranlı ZTE Axon M sızdırıldı

ZTE’nin sadece ABD’li AT&T operatörü için hazırladığı Axon M/Axon Multy adındaki çift ekranlı akıllı telefon internete sızdırıldı. Kullanım tarzı ile Axon Multy çok ilginç bir bakış açısı getiriyor.

Tarzı farklı

Sızdırılan görselden de anlaşılacağı üzere ZTE Axon Multy yan yana 2 adet Full HD ekrana sahip. Ekranlar dışa gelecek şekilde katlanmış ve açıldığında 6.8 inçlik bir tablet ortaya çıkıyor.

Bugüne kadar çift ekranlı veya kapaklı diyebileceğimiz modellerde hep içeri doğru kapanan ekranlar görmüştük. ZTE ise ekranları sürekli dışarıda tutuyor. Yani telefon katlandığında her iki tarafında da ekran olan çok kalın bir profil ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "ZTE çift ekranlı bir akıllı telefon hazırlıyor"

Bu tarz bir akıllı telefon ne için kullanılacak meçhul. Kapaklı telefonlar bir yere kadar benimseniyordu ancak ZTE Axon Multy yeni bir kullanım biçimi ortaya çıkarıyor.

16 Ekim tarihinde resmiyet kazanacağı ifade edilen akıllı telefonda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 3120mAh kapasiteli bir batarya şeklinde özellikler mevcut. Fiyatının ise 650$ olacağı belirtiliyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/ZTE-Axon-M-foldable-dual-screen-leak_id98421 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 2 yıl
Önemli olan çift ekranı nasıl kullanabilecekleri...
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Infinitum 2 yıl
Bu cihaz nasıl bilmiyorum ama aslında çok kullanışlı bir konsept gibi duruyor.
Eski klavyeli cihazlardaki klavyenin yerinde sanal klavye/oyun kontrolcüsü/mevcut ekranı büyütecek ek ekran olduğunu düşünün.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Diğer ekranı arkaya 90 derece açıda bırakarak telefonu stand üstüneymiş gibi kullanabilir, karşında oturan kişiyle iki kişilik oyun oynayabilirsin.
Bunun yanında Oppo N1 gibi cihazlarda dönebilen kamera konsepti vardı, bu şekilde mevcut kaliteli arka kamerayı ön kamera olarak da kullanabiliyordun. Bunda da aynı olayı yapabilirsin.
Muhtemelen tutmaz ama mantıklı geldi. Normal telefonlardan biraz kalın olsa bile ben taşırım açıkçası.
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Kerim5100 2 yıl
İki ekran ve 3120mAh batarya... Hmm pki :S
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