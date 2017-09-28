Çift ekranlı ZTE Axon M sızdırıldı

ZTE’nin sadece ABD’li AT&T operatörü için hazırladığı Axon M/Axon Multy adındaki çift ekranlı akıllı telefon internete sızdırıldı. Kullanım tarzı ile Axon Multy çok ilginç bir bakış açısı getiriyor.

Tarzı farklı

Sızdırılan görselden de anlaşılacağı üzere ZTE Axon Multy yan yana 2 adet Full HD ekrana sahip. Ekranlar dışa gelecek şekilde katlanmış ve açıldığında 6.8 inçlik bir tablet ortaya çıkıyor.

Bugüne kadar çift ekranlı veya kapaklı diyebileceğimiz modellerde hep içeri doğru kapanan ekranlar görmüştük. ZTE ise ekranları sürekli dışarıda tutuyor. Yani telefon katlandığında her iki tarafında da ekran olan çok kalın bir profil ortaya çıkıyor.

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"ZTE çift ekranlı bir akıllı telefon hazırlıyor"

Bu tarz bir akıllı telefon ne için kullanılacak meçhul. Kapaklı telefonlar bir yere kadar benimseniyordu ancak ZTE Axon Multy yeni bir kullanım biçimi ortaya çıkarıyor.

16 Ekim tarihinde resmiyet kazanacağı ifade edilen akıllı telefonda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 3120mAh kapasiteli bir batarya şeklinde özellikler mevcut. Fiyatının ise 650$ olacağı belirtiliyor.