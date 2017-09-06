ZTE çift ekranlı bir akıllı telefon hazırlıyor

Akıllı telefon pazarında bugün en yaygın kullanılan tasarım türü tek ekranlı yekpare kasalar. Zaman içerisinde yan yana çift ekranlı veya kapak ekranlı akıllı telefonlar da gördük ancak bunlar ya kayboldu ya da bir bölgeye özgü kaldı.

Katlanabilir telefon

Gelen bilgilere göre ZTE standart tasarımın dışına çıkarak şansını denemek istiyor. AT&T operatörü için tasarlanan ZTE Axon Multy adındaki akıllı telefon yan yana 2 adet Full HD ekrana sahip. Yıllar önce Kyocera Echo adındaki akıllı telefon da aynı tasarımla piyasaya çıkmıştı ancak tutmadı.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy J7 Plus resmileşti"

Konseptte telefon ekranlar dışa gelecek şekilde katlanmış. Yani her iki tarafta da ekran var. Açıldığında ise 6.8 inçlik bir ekran ortaya çıktığı belirtiliyor. Telefonda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 3120mAh kapasiteli bir batarya şeklinde özellikler mevcut.

Bu tarz telefonların en büyük dezavantajı ekranlar birleştiğinde tam ortaya yerleşen kalın çizgi. Samsung bir dönem hazırladığı katlanabilir tablet konsepti ile bu kısmı da ekrana dahil etmeyi başarmıştı ancak hiçbir zaman gerçeğe dönüşemedi. Bakalım ZTE bu dezavantajı nasıl giderecek. Telefon için 650$ fiyat etiketi konuşuluyor.