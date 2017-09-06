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ZTE çift ekranlı bir akıllı telefon hazırlıyor

Akıllı telefon pazarında çift ekranlı akıllı telefonlar nadir olarak bulunuyor ancak ZTE bu konuda bir şeyler yapmak niyetinde. Firma yakın zamanda çift ekranlı bir telefon tanıtacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bugün en yaygın kullanılan tasarım türü tek ekranlı yekpare kasalar. Zaman içerisinde yan yana çift ekranlı veya kapak ekranlı akıllı telefonlar da gördük ancak bunlar ya kayboldu ya da bir bölgeye özgü kaldı.

Katlanabilir telefon

Gelen bilgilere göre ZTE standart tasarımın dışına çıkarak şansını denemek istiyor.  AT&T operatörü için tasarlanan ZTE Axon Multy adındaki akıllı telefon yan yana 2 adet Full HD ekrana sahip. Yıllar önce Kyocera Echo adındaki akıllı telefon da aynı tasarımla piyasaya çıkmıştı ancak tutmadı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy J7 Plus resmileşti"

Konseptte telefon ekranlar dışa gelecek şekilde katlanmış. Yani her iki tarafta da ekran var. Açıldığında ise 6.8 inçlik bir ekran ortaya çıktığı belirtiliyor. Telefonda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 3120mAh kapasiteli bir batarya şeklinde özellikler mevcut.

Bu tarz telefonların en büyük dezavantajı ekranlar birleştiğinde tam ortaya yerleşen kalın çizgi. Samsung bir dönem hazırladığı katlanabilir tablet konsepti ile bu kısmı da ekrana dahil etmeyi başarmıştı ancak hiçbir zaman gerçeğe dönüşemedi. Bakalım ZTE bu dezavantajı nasıl giderecek. Telefon için 650$ fiyat etiketi konuşuluyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/ZTE-Axon-Multy-dual-screen-ATT_id97795 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Glorfindel1907 2 yıl
Zte neden TR pazarına tam anlamıyla girmiyor anlamıyorum Nubia Z17 gibi modelleri'de getirtse çok iyi olur tabi ayrı bir firma olarak gözüküyor ama sonuçta aynı şirketin diye biliyorum
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huseyincarnege 2 yıl
güzel ama bu fiyata hava alırlar gibi :(
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artenis 2 yıl
Nokia 9100 dan bu yana tutamadı bu konsept bir türlü... hadi bakalım.
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axesis 2 yıl
yanlız alet güzel ha laptop gibi bide yazılım yaptımı içine klavyesi alta whatsapp ı üste .. güzel gider
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axesis 2 yıl
çift kamerA çift ekran . o zaman 4 kamera gelir bundan sonraa :)
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BRNSpawn 2 yıl
Bi ara Sony'nin çift ekran Tegra işlemcili tabletleri vardı.
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