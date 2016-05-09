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Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı

10 Mayıs 2016 tarihi itibariyle resmiyet kazanacak olan Huawei’nin yeni üst seviye akıllı telefon Honor V8, çift kamerası ile kameralara poz vermeye başladı.
3 yıl
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5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Leica ile işbirliği kapsamında geliştirdiği çift kameralı P9 amiral gemi serisiyle oldukça ses getiren Huawei, yarın itibariyle önemli bir modelin daha duyurusunu yapacak. Huawei Honor V8 adındaki akıllı telefon yine çift kamera dizilimine sahip.

Sızan görseller de, cihazın çift kamera dizilimini doğruluyor. Bununla birlikte modelde Leica imzası yok. Huawei daha önce de farklı çift kamera teknolojileri kullanıyordu. Muhtemelen bu cihaz da aynı donanımı bünyesinde taşıyacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei’den orta seviye yeni bir akıllı telefon ve tablet"

Orta seviyeye hitap eden alıştığımız Honor serisinin aksine, Honor V8 modeli kendisini biraz ayrıştırıyor. 5.7 inçlik ekranında 2K çözünürlük sunan model iki farklı versiyona sahip. Bir versiyonda Kirin 950 yonga seti ve 32GB depolama kapasitesi, diğer versiyonda ise daha hızlı Kirin 955 yonga seti ve 64GB depolama kapasitesi yer alacak. 4GB LPDDR4 RAM, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, metal kasa, Android 6.0 işletim sistemi ve 3400mAh kapasiteli batarya ise ortak.

Cihazın arka kamera dizilimi 12MP çözünürlüğünde. Leica sensörlerin aksine bu teknolojide daha geniş kamera açıları, daha kaliteli fotoğraf çekimi, serbest odaklama gibi avantajların sunulması bekleniyor. Huawei Honor V8, yarın ki tanıtımın ardından kısa süre içerisinde Çin’de satışa çıkacak.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/honor-v8-real-life-images-surface-prior-to-release.html Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen eren1133
eren1133
Huawei bat artık.

Hahhgaha iyi güldürdün kanka.
Huawei ve batmak??
Bir kere huawei sektörün en inovatif şirketlerinden birisidir. inovasyondan kastım telefona 6gb ram koymak, metal kasa kullanmak, 20mp kamera koymak gibi basit şeyler değil elbette. Huawei 5G teknolojisini gelişmesininde rolü olan şirketlerden biri.
eren1133Huawei bat artık.Hahhgaha iyi güldürdün kanka.Huawei ve batmak??Bir kere huawei sektörün en inovatif şirketle...
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kadirirdem 3 yıl
fena değil gelsin bakalım...
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Eskizos 3 yıl
Tr'ye 2K lısı gelmez
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TIMERIDER 3 yıl
İphone dan pahalıya gelir sanırım bu da.o fiyatlara alan neye bakıp alıyor merak ediyorum.çinlisin sen çinli kal huawei.bak lenovoya asus a ufak ufak gidiyor.
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