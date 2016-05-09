Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı

Leica ile işbirliği kapsamında geliştirdiği çift kameralı P9 amiral gemi serisiyle oldukça ses getiren Huawei, yarın itibariyle önemli bir modelin daha duyurusunu yapacak. Huawei Honor V8 adındaki akıllı telefon yine çift kamera dizilimine sahip.

Sızan görseller de, cihazın çift kamera dizilimini doğruluyor. Bununla birlikte modelde Leica imzası yok. Huawei daha önce de farklı çift kamera teknolojileri kullanıyordu. Muhtemelen bu cihaz da aynı donanımı bünyesinde taşıyacak.

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Orta seviyeye hitap eden alıştığımız Honor serisinin aksine, Honor V8 modeli kendisini biraz ayrıştırıyor. 5.7 inçlik ekranında 2K çözünürlük sunan model iki farklı versiyona sahip. Bir versiyonda Kirin 950 yonga seti ve 32GB depolama kapasitesi, diğer versiyonda ise daha hızlı Kirin 955 yonga seti ve 64GB depolama kapasitesi yer alacak. 4GB LPDDR4 RAM, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, metal kasa, Android 6.0 işletim sistemi ve 3400mAh kapasiteli batarya ise ortak.

Cihazın arka kamera dizilimi 12MP çözünürlüğünde. Leica sensörlerin aksine bu teknolojide daha geniş kamera açıları, daha kaliteli fotoğraf çekimi, serbest odaklama gibi avantajların sunulması bekleniyor. Huawei Honor V8, yarın ki tanıtımın ardından kısa süre içerisinde Çin’de satışa çıkacak.