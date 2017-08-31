Sony, Android 8.0 Oreo alacak Xperia cihazları açıkladı

Sony için oldukça önemli bir günü geride bıraktık. Şirket bugün IFA'de düzenlediği etkinlikle Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XA1 Plus akıllı telefonlarının yanı sıra bazı tüketici elektroniği ürünlerini duyurdu. Amiral gemisi XZ1 ikilisi göz doldururken bu telefonların en önemli özelliklerinden biri de Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkmaları oldu.

Ayrıca Bkz.

"CAT iki süper dayanıklı akıllı telefon tanıttı"

Sony Mobile tarafından piyasaya sürülmüş diğer telefonların akıbeti merak ediliyordu. Şirket resmi bir açıklama yaparak Oreo yükseltmesi alacak akıllı telefonların bir listesini yayınladı. Yeni nesil mobil işletim sistemini alacak cihazlar şunlar olacak:

Xperia X

Xperia X Performance

Xperia X Compact

Xperia XZ

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia XA1 Plus

Xperia Touch

Listede bazı eksiklikler göze çarpıyor ancak hiçbiri 3 ay önce piyasaya sürülen Xperia L1 kadar göze batmamış durumda. Akıllı telefon Xperia'nın şimdiye kadarki en muhteşem modellerinden biri değildi belki ama Haziran ayında piyasaya sürülen bir cihazı bu listede görememek kesinlikle üzücü.

Yukarıdaki cihazlardan hiçbiri için resmi yayınlanma tarihinin verilmediğini belirtelim. Bu nedenle kullanıcıların yeni güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

https://blogs.sonymobile.com/2017/08/31/xperia-android-8-0-oreo/