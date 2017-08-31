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Sony, Android 8.0 Oreo alacak Xperia cihazları açıkladı

IFA 2017'de oldukça yoğun bir günü geride bırakan Sony Mobile, Android 8.0 Oreo alacak Xperia akıllı telefonların bir listesini yayınladı. İşte yeni nesil mobil işletim sistemine sahip olacak cihazlar
1 yıl
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30
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony için oldukça önemli bir günü geride bıraktık. Şirket bugün IFA'de düzenlediği etkinlikle Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XA1 Plus akıllı telefonlarının yanı sıra bazı tüketici elektroniği ürünlerini duyurdu. Amiral gemisi XZ1 ikilisi göz doldururken bu telefonların en önemli özelliklerinden biri de Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkmaları oldu.
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Sony Mobile tarafından piyasaya sürülmüş diğer telefonların akıbeti merak ediliyordu. Şirket resmi bir açıklama yaparak Oreo yükseltmesi alacak akıllı telefonların bir listesini yayınladı. Yeni nesil mobil işletim sistemini alacak cihazlar şunlar olacak:
  • Xperia X
  • Xperia X Performance
  • Xperia X Compact
  • Xperia XZ
  • Xperia XZ Premium
  • Xperia XZs
  • Xperia XA1
  • Xperia XA1 Ultra
  • Xperia XA1 Plus
  • Xperia Touch
Listede bazı eksiklikler göze çarpıyor ancak hiçbiri 3 ay önce piyasaya sürülen Xperia L1 kadar göze batmamış durumda. Akıllı telefon Xperia'nın şimdiye kadarki en muhteşem modellerinden biri değildi belki ama Haziran ayında piyasaya sürülen bir cihazı bu listede görememek kesinlikle üzücü.
Yukarıdaki cihazlardan hiçbiri için resmi yayınlanma tarihinin verilmediğini belirtelim. Bu nedenle kullanıcıların yeni güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

https://blogs.sonymobile.com/2017/08/31/xperia-android-8-0-oreo/ Yorum Yaz
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Cosster 1 yıl en beğenilen
Xperia X10'a 1800 lira vereli 1 gün olmadı güncelleme gelmiyor 2.3'te kaldı


Cihazları çıkış tarihine göre değilde aldığınız tarihe göre güncelleme süresi biçme hastalığınız ne zaman bitecek acaba...
Xperia X10'a 1800 lira vereli 1 gün olmadı güncelleme gelmiyor 2.3'te kaldıCihazları çıkış tarihine göre değilde aldığınız tarihe göre ...
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3 Yanıt Yanıtla +35
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Burkiling 1 yıl
z5 premiuma 2600 Lira vereli 2 yıl olmadı, bi daha babayı alırsın sony
1 Yanıt Yanıtla +25
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Burkiling 1 yıl Cosster
Cosster

Xperia X10'a 1800 lira vereli 1 gün olmadı güncelleme gelmiyor 2.3'te kaldı


Cihazları çıkış tarihine göre değilde aldığınız tarihe göre güncelleme süresi biçme hastalığınız ne zaman bitecek acaba...

Xperia Z5 Premium'u ülkemize geldiği ilk gün almıştım, halen 2000 Lira üzerinde satılan, 3GB Ram ve Snapdragon 810 gibi hala güçlü sayılabilecek bir işlemciye sahip. Ürünün daha 24 aylık garantisinin dolmasına 2 ay varken güncelleme kesiliyor, burada bi hastalık varsa senin için boş yorum yapma hastalığından söz edebiliriz.
CossterXperia X10'a 1800 lira vereli 1 gün olmadı güncelleme gelmiyor 2.3'te kaldıCihazları çıkış tarihine göre...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Mertxray 1 yıl
xperia tipo çıkalı 5 sene oldu, niye güncelleme verilmiyor anlamıyorum [:\-]
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SEHZADE63 1 yıl
Yahu birakin güncellemeyi şu sony cihazlarina para verilir mi onu düşünün yazik değil mi arkadaşim ymn ederim israf ymn ederim rezillik mesele kaç tane güncelleme almasi değil asil mesele 3-6 ay içerisinde yeni cihazlari sunup diğer cihazlari unutmasi..z1 full hd ekran 21 mp kamera falan filan dediler 3 ay sonra z2 3 ay sonra z3 cikti yil 2017 amiral gemisi yine ayni tasarim yok yenilik yok birakin allahinizi severseniz tartişmaya değmez samsung alin lg alin bunu almayin.!!!
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sanane900 1 yıl
Amiral gemilerini baz alıyorum;
Xperia Z : Android J, K, L aldı,
Xperia Z1:Android J, K, L aldı,
Xperia Z2:Android K, L, M aldı
Xperia Z3:Android K, L, M aldı
Xperia Z3+:Android L, M, N aldı
Xperia Z5'ler de L, M, N aldı
Şirketin yıllardır güncelleme stratejisi belli. Cihazlar, üzerinde kendinden gelen Android yazılımının üzerine 2 büyük Android sürümü daha alır ve final yapar. Z5'ciler niye bu kadar isyanda ki?
Xperia X kullanan biri olarak, Android 6'yı ve 7'yi güncelledik, 8.0 / 8.1 Oreo da bizim final güncellememiz olacaktır. Bence haksızlık yok, her cihaz kullanıcısına adil davranılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +8
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açmayın-bağıran-karı 1 yıl sanane900
sanane900
Amiral gemilerini baz alıyorum;
Xperia Z : Android J, K, L aldı,
Xperia Z1:Android J, K, L aldı,
Xperia Z2:Android K, L, M aldı
Xperia Z3:Android K, L, M aldı
Xperia Z3+:Android L, M, N aldı
Xperia Z5'ler de L, M, N aldı
Şirketin yıllardır güncelleme stratejisi belli. Cihazlar, üzerinde kendinden gelen Android yazılımının üzerine 2 büyük Android sürümü daha alır ve final yapar. Z5'ciler niye bu kadar isyanda ki?
Xperia X kullanan biri olarak, Android 6'yı ve 7'yi güncelledik, 8.0 / 8.1 Oreo da bizim final güncellememiz olacaktır. Bence haksızlık yok, her cihaz kullanıcısına adil davranılıyor.

Telefonun çıktığı tarihe değil de kendi aldıkları tarihe bakıyorlar. Ayrıca Google yanılmıyorsam daha 2011 yılında 18 ay güncelleme sözü vermişti 24 ay diyenler nereden çıkardılar anlamış değilim. Sony orta seviye cihazlarına da en azından bir üst sürümü veriyor. Samsung çoğu orta seviye cihazına üst sürüm yerine 6 ayda 1 güvenlik yaması veriyor, cihazlar çıktığı sürümde kullanım ömrü dolana kadar sürünüyorlar.
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ssbrutality 1 yıl
Xperia p niye yok ya Alalı 6.5 sene olmadı.
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Celonfix 1 yıl
İşte bu yüzden ya nexus cihaz alacaksın, yada stock rom kullanmayıp custom rom kullanacaksın (lineageos,miui)
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Guest-F8946C419 1 yıl
Doğru ya "apple 4 yıl sonra telefonu yaavaşlatiyoo" diye element uyduranlar geçen yılki modele güncelleme Bile alamıyor. Ama sonuçta özgür platform ahahahaha
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assasin34 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
Doğru ya "apple 4 yıl sonra telefonu yaavaşlatiyoo" diye element uyduranlar geçen yılki modele güncelleme Bile alamıyor. Ama sonuçta özgür platform ahahahaha



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the viper 1 yıl
z2 im var güncellmeyi kesmeleri çok oldu ama bir daha sony almayacağım. sony ayakta tutan ps. mobil bölümü çok kar etmiyor.
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assasin34 1 yıl
Android pişmanlıktır. Laf olsun diye değil hakikaten öyle.
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drjacob 1 yıl
çerçevesiz telefonların olduğu bir dönemde bu çerçeve yakışmıyor SONY
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java 1 yıl
Sony'e bahane bulanlar Samsung'a bakıp şükretsin... S8 bile Oreo şubatta alır onuda cihazın içine ederek verirler...
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