Çift kameralı Samsung Galaxy C10 göründü

Samsung'un Galaxy S8'i çift kamerayla donatacağı söyleniyordu ancak akıllı telefon üreticisi başka yönde bir karar verdi. Arka kısmında iki lens bulunan Galaxy S8 prototipleri sızdırılmış olsa da nihai ürünün arkasında sadece bir kamera vardı.

Bu kez de Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy Note 8'in arkasında çift kamera olacağı söyleniyor ancak bu model iki lensli ilk Samsung akıllı telefon olmayacak. Görünüşe göre Galaxy Note 8'den önce çıkacak olan Galaxy C10'un arka panelinde çift kamera göreceğiz.

Galaxy C10'un akıllı telefonu son derece zarif Rose Gold renginde ortaya koyan bir görüntüsü internete sızdırılmış durumda. Cihazın arka kısmındaki LED flaşlı çift kamera yerleşimi dikkat çekiyor. Şu an için lens kapasitesi hakkında bilgi yok ancak Galaxy Note 8'in 12MP ve 13MP'lik sensörlerle gelebileceği belirtiliyor. Bu bağlamda Galaxy C10'un da benzer bir dizilime sahip olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy C10, Samsung'un kişisel asistanı Bixby'yi destekleyecek

Ne yazık ki sızdırılan görüntü akıllı telefonun arka panelini tam olarak göstermiyor. Telefonun ekranını ve yan kısımlarını bile göremiyoruz. Sadece arka panelin üst orta kısmına yerleştirilen dikey çift kamera ve hemen üzerindeki anten çizgileri açığa çıkmış durumda. Samsung logosu ise kamera lensinin hemen altında yer alıyor.

Söylentilere göre Galaxy C10 ve C10 Plus, Adreno 512 grafik işlemci birimi içeren 8 çekirdekli Snapdragon 660 yonga setine sahip olacak ve Bixby'yi destekleyecek. C serisindeki her iki akıllı telefonun da sanal asistanı çağırmak için fiziksel Bixby düğmesi ile gelmesi bekleniyor.

Yeni C10 akıllı telefonların 4GB ve hatta geçen yılki Galaxy C9 Pro'nun da aynı RAM kapasitesi ile geldiği göz önüne alınırsa 6GB RAM'le gelebileceği söyleniyor. Galaxy C10 ve C10 Plus, Çin de dahil olmak üzere yalnızca sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulacak.

