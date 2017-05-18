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Çift kameralı Samsung Galaxy C10 göründü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ilk çift kameralı akıllı telefonu olması beklenen Galaxy C10 sızdırıldı. Rose Gold rengiyle açığa çıkan akıllı telefonda 6GB RAM görebiliriz.
2 yıl
5,5b
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy S8'i çift kamerayla donatacağı söyleniyordu ancak akıllı telefon üreticisi başka yönde bir karar verdi. Arka kısmında iki lens bulunan Galaxy S8 prototipleri sızdırılmış olsa da nihai ürünün arkasında sadece bir kamera vardı.
Bu kez de Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy Note 8'in arkasında çift kamera olacağı söyleniyor ancak bu model iki lensli ilk Samsung akıllı telefon olmayacak. Görünüşe göre Galaxy Note 8'den önce çıkacak olan Galaxy C10'un arka panelinde çift kamera göreceğiz.
Ayrıca Bkz. "Google'dan "akıllı" kamera uygulaması: Google Lens"
Galaxy C10'un akıllı telefonu son derece zarif Rose Gold renginde ortaya koyan bir görüntüsü internete sızdırılmış durumda. Cihazın arka kısmındaki LED flaşlı çift kamera yerleşimi dikkat çekiyor. Şu an için lens kapasitesi hakkında bilgi yok ancak Galaxy Note 8'in 12MP ve 13MP'lik sensörlerle gelebileceği belirtiliyor. Bu bağlamda Galaxy C10'un da benzer bir dizilime sahip olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy C10, Samsung'un kişisel asistanı Bixby'yi destekleyecek

Ne yazık ki sızdırılan görüntü akıllı telefonun arka panelini tam olarak göstermiyor. Telefonun ekranını ve yan kısımlarını bile göremiyoruz. Sadece arka panelin üst orta kısmına yerleştirilen dikey çift kamera ve hemen üzerindeki anten çizgileri açığa çıkmış durumda. Samsung logosu ise kamera lensinin hemen altında yer alıyor.
Söylentilere göre Galaxy C10 ve C10 Plus, Adreno 512 grafik işlemci birimi içeren 8 çekirdekli Snapdragon 660 yonga setine sahip olacak ve Bixby'yi destekleyecek. C serisindeki her iki akıllı telefonun da sanal asistanı çağırmak için fiziksel Bixby düğmesi ile gelmesi bekleniyor.
Yeni C10 akıllı telefonların 4GB ve hatta geçen yılki Galaxy C9 Pro'nun da aynı RAM kapasitesi ile geldiği göz önüne alınırsa 6GB RAM'le gelebileceği söyleniyor. Galaxy C10 ve C10 Plus, Çin de dahil olmak üzere yalnızca sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulacak.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-c10-leaks-out-with-dual-rear-cameras Yorum Yaz
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kırmızı çekiç 1 yıl
telefonun üzerindeki çizgiler iphone 6'nın çizgilerini andırıyor
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volkan_kolay 1 yıl
Bazı yabancı sitelerde SD660 işlemci, 6.2" QHD ekranlı, 6GB Ram ve 4000mah bataryalı C10 Plus dedikodusu geçiyor, bence 6.2" ekrana yükselmeli bu telefon ve bu özelliklerle uygun fiyata gelirse tercih nedeni olur.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Neden se şu "C" serisi düşük yonga seti kullanıyor.
Mesela "C9 pro" orta segment telefon için 1750tl istiyorsun her şeyi iyi yapıyorsun ama yonga setinden kaybediyorsun.
Bütün her şeyi 'S' serisine yükleme.
Saygılar.
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SaB0 2 yıl
Bu samsungun A,B,C,D,S,J,...,Note,.... vs bitmez. Sür piyasaya yazılım destegini kes tamam..
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code-ShaRK 2 yıl
Türkiye piyasasına yine ithalatçı garantisiyle gelir.İlk geldiğinde yüksek fiyatla sonra düşmeye başlar. Tabii dolar kurunu da hesaba katmak gerek. Ağustos başı gibi piyasaya çıkar. TR'de eylül gibi satışa çıkar. Aralık ve 2018 Ocak gibi satın alınabilecek fiyatını bulur. Mesela ben satın almayı düşünüyorum.
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Jül Sezar 2 yıl
Çöp
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kadirirdem 2 yıl
Anlaşılan ilk deneyecekler.Benzer bir tepkiyi Galaxy Alpha'da da yapmışlardı.
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Kerim5100 2 yıl
Özelliklere bak ya şaka gibi :D
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khytr89 2 yıl
C9 pro 4k cekmedigi icin almamistim bu insallah ceker ve knox ile oynanmayan bir pararlel ithalatci tarafindan getirilir
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aycibin 1 yıl khytr89
Orijinalden alıntı: khytr89
C9 pro 4k cekmedigi icin almamistim bu insallah ceker ve knox ile oynanmayan bir pararlel ithalatci tarafindan getirilir

sırf 4K içinse yazık olmuş.ben dahil çevremde 4K video seçeneğini kullanan (samsung s7edge,sony z5 ve iphone7 kullanıcıları) yok.sebebi ise FHD'ye kıyasla gözle farkedilecek kalite farkı olmaması ve fazla yer kaplaması.o kadar çok takılmayın yani.
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DH Misafiri 2 yıl
ben samsung c9 pro kullanıyorum çokta memnunum hepsiburada'dan 1670tl'ye aldım şimdi dahada ucuzladı incelemesini yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar...
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